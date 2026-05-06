Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Πότε είναι το τέταρτο παιχνίδι της σειράς
Η Βαλένθια μείωσε σε 2-1 και οδήγησε τη σειρά σε Game 4. Πότε είναι το δεύτερο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ.
Η Βαλένθια επικράτησε στο Telekom Center του Παναθηναϊκού με 91-87 στο τρίτο παιχνίδι των δύο ομάδων για τα playoffs της Euroleague και έστειλαν τη σειρά σε τέταρτο ματς.
Η τέταρτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βαλένθια θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή (8/5) και θα αρχίσει στις 21:15.
Εάν οι Πράσινοι κερδίσουν θα κάνουν το 3-1 και θα προκριθούν στο Final Four της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης μπάσκετ, που θα γίνει στην Αθήνα (22-24/5).
Εάν επικρατήσει η Βαλένθια, θα ισοφαρίσει σε 2-2 και θα στείλει τη σειρά σε 5ο ματς, που θα γίνει στην Ισπανία στις 12 ή στις 13 Μαΐου.
Βαλένθια-Παναθηναϊκός: 1-2
Game 1: Βαλένθια – Παναθηναϊκός: 67-68
Game 2: Βαλένθια – Παναθηναϊκός 105-107
Game 3: Παναθηναϊκός – Βαλένθια 87-91
Game 4: Παναθηναϊκός – Βαλένθια (8/5, 21:15)
Game 5: Βαλένθια – Παναθηναϊκός (12/5 ή 13/5 – αν χρειαστεί)
