Μια… άλλη Premier League: Δέκα χρόνια από το γκολ του Αζάρ που έδωσε το πρωτάθλημα στη Λέστερ

Είναι 2 Μαΐου 2016 και η 36η αγωνιστική της Premier League για τη σεζόν 2015-16. H εν ενεργεία πρωταθλήτρια Αγγλίας, Τσέλσι, φιλοξενεί στο παραδοσιακό λονδρέζικο ντέρμπι την 2η του βαθμολογικού πίνακα Τότεναμ. Τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε του κορυφαίου πρωταθλήματος στον κόσμο, οι «Σπερς» χρειάζονται μόνο τη νίκη για να διατηρήσουν μαθηματικές ελπίδες για τον τίτλο. Τον πρώτο τους τίτλο μετά το 1961.

Νωρίτερα, η πρωτοπόρος Λέστερ του Κλαούντιο Ρανιέρι και -μεταξύ άλλων- του Μαχρέζ, του Καντέ, του Βάρντι και του Σμάιχελ, έχει πάρει ισοπαλία 1-1 στο «Ολντ Τράφορντ» από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχει αυξήσει τη διαφορά της στους 8 βαθμούς.

Ο αγώνας που ακολούθησε στο «Στάμφορντ Μπριτζ» θα έμενε γνωστός ως η «Μάχη της Γέφυρας» (σ.σ. Battle of the Bridge) αφού πέρα από το πολύ καλό ποδόσφαιρο που παίχτηκε, κατά τα άλλα το ματς ήταν… αίμα και άμμος. Πολύ ξύλο, πολύ κλωτσιά και μια… τεράστια επιτυχία της Τότεναμ να τελειώνει το ματς με 11 παίκτες, παρότι οι 9 από τους 15 που αγωνίστηκαν δέχθηκαν κίτρινη κάρτα (συν άλλες τρεις για την Τσέλσι).

Ο άνθρωπος και η στιγμή που άλλαξε την Ιστορία

Η Τότεναμ, με τον ενθουσιασμό και το πάθος για την κατάκτηση του τίτλου, βγήκε φουριόζα στο γήπεδο. Ένα γκολ από τον Κέιν στο 35′ και ένα από τον Σον στο 44′ την έβαλαν 2-0 μπροστά στο σκορ πριν το ημίχρονο και όλα έδειχναν πως η υπόθεση «τίτλος» θα είχε «ψωμί» ακόμη, στα δύο τελευταία ματς.

Με την έναρξη του β’ μέρους όμως, όλα άλλαξαν. Και άλλαξαν κυρίως χάρη σε μια από τις θρυλικές πλέον μορφές στην ιστορία της Τσέλσι, τον σπουδαίο Εντέν Αζάρ. Αντικατέστησε τον Πέδρο στο ημίχρονο και από τα δικά του πόδια ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε το… σοκ της Τότεναμ. Ο Βέλγος έκανε αμέσως αυτό που ήξερε να κάνει καλύτερα από κάθε άλλον, δηλαδή να κάνει άνω-κάτω την αντίπαλη άμυνα. Στο 58′ η Τσέλσι μειώνει με τον Γκάρι Κέιχιλ και στέλνει μήνυμα ότι τα εναπομείναντα 32 λεπτά θα είναι δραματικά. Τόσο για την Τότεναμ, όσο και για την Λέστερ, το ρόστερ της οποίας είχε συναντηθεί στο σπίτι του Τζέιμι Βάρντι προκειμένου να δουν όλοι μαζί τον αγώνα…

Επτά λεπτά πριν το φινάλε των 90′, η Τσέλσι φεύγει στην αντεπίθεση. Μια, δυο, τρεις πάσες. Η μπάλα στον Αζάρ κάτω από τη σέντρα. Αφού αποφεύγει τους πρώτους αντιπάλους, την κατεβάζει και την σπάει προς το κέντρο στον Ντιέγκο Κόστα. Αυτός προχωράει λίγο, την επιστρέφει και πάνω στην κίνηση, ο Βέλγος πιάνει ένα υπέροχο πλασέ με το μαγικό δεξί του και στην στέλνει στο αριστερό «Γ».

ON THIS DAY in 2016, Eden Hazard scored THIS goal against Spurs, which would be enough to crown Leicester City Premier League champions. 10 years on, Leicester are in League One and Spurs are in a Premier League relegation battle. How times change eypic.twitter.com/0d1XcoSbND — Squawka (@Squawka) May 2, 2026

Το ρολόι του αγώνα δείχνει 82:40 και είναι η στιγμή που γραφόταν Ιστορία στο αγγλικό πρωτάθλημα. Στα 25 του, ο άνθρωπος που ένα χρόνο νωρίτερα -και λίγο πριν αναδειχθεί Παίκτης της Χρονιάς στην Αγγλία- σκόραρε κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας για να χαρίσει στην Τσέλσι τον προτελευταίο μέχρι σήμερα τίτλο της, σκοράρει ξανά απέναντι στη μισητή Τότεναμ, χαρίζει στη Λέστερ την πρώτη κούπα Premier League στα 132 χρόνια ιστορίας της και εδραιώνεται για πάντα ως ένας θρύλος των «μπλε».

Αυτό το γκολ, το πρώτο του Αζάρ μπροστά στο κοινό της Τσέλσι μετά από ένα χρόνο ήταν που σφράγισε το τελικό 2-2, αφού στις δραματικές καθυστερήσεις δεν άλλαξε τίποτα. Ήταν αυτό που στέρησε στην Τότεναμ τις μαθηματικές ελπίδες για τίτλο, αφού πλέον, δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League, η διαφορά ήταν στους 7 βαθμούς.

Ο χρόνος πετάει: «Άλλη» Premier League 10 χρόνια μετά

Η Λέστερ ήταν η πρωταθλήτρια Αγγλίας και fast forward στο σήμερα, ακριβώς μια δεκαετία μετά, τίποτα δεν είναι ίδιο στο Νησί!

Για τον πρωταγωνιστή της μεγάλης βραδιάς της… Λέστερ, τον Εντέν Αζάρ, το ποδόσφαιρο έχει τελειώσει. Ο σπουδαίος Βέλγος αποφάσισε να ακούσει το σώμα του και να σταματήσει πρόωρα τη μπάλα, μόλις στα 32 του, έχοντας προλάβει να χαρακτηριστεί τα προηγούμενα χρόνια ως «η χειρότερη μεταγραφή στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης».

Η δε Τσέλσι, αυτή τη στιγμή είναι εκτός Ευρώπης, στην 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα -4 αγωνιστικές πριν το φινάλε- και έχοντας προλάβει να απολύσει ήδη δύο προπονητές, τον Έντσο Μαρέσκα και τον Λίαμ Ροσένιορ.

Όσο για τους συνδιεκδικητές εκείνης της ιστορικής κούρσας για τον τίτλο το 2016, την Λέστερ και την Τότεναμ… η απόλυτη θλίψη. Οι «αλεπούδες», δέκα χρόνια μετά το ιστορικό πρωτάθλημα, στις 22 Απριλίου 2026, υποβιβάστηκαν και μαθηματικά στην League One, την τρίτη κατηγορία, για μόλις δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Η δε Τότεναμ, πάει και αυτή ολοταχώς για… φούντο. Εν ενεργεία κάτοχος του Europa League, 4η στη League Phase του Champions League πριν αποκλειστεί στους «16» από την Ατλέτικο Μαδρίτης και 9η ακριβότερη ομάδα στον πλανήτη, βρίσκεται κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού με τέσσερα ματς να απομένουν. Και φυσικά, θα προτιμούσε να ξαναζήσει το… σοκ ενός «Αζάρ», παρά αυτό του πρώτου της υποβιβασμού στον «λαβύρινθο» της Championship, μετά το 1977.