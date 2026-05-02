Ακίνητα: Πού αυξάνονται, που μειώνονται τα τ.μ. – Οι περιοχές [πίνακες]
Τι αποκαλύπτει ανάλυση της ReDataSet για τα ακίνητα – Οι προτιμήσεις των υποψήφιων ιδιοκτητών
Είδος προς εξαφάνιση τείνουν να γίνουν τα ακίνητα είτε πρόκειται για μεγάλα είτε για μικρά διαμερίσματα.
Το real estate διαφοροποιείται όλο και περισσότερα τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να αυξάνεται συνεχώς η τιμή στο τετραγωνικό μέτρο και ο υποψήφιος αγοραστής με τα ίδια χρήματα να καταλήγει σε λιγότερα τετραγωνικά.
Μία από τις τάσεις στην αγορά που φαίνεται να κερδίζει έδαφος και να την επιλέγουν πολλοί για να αντιμετωπίσουν την ακρίβεια, είναι τα βολικά και φθηνότερα διαμερίσματα.
Τι δείχνει έρευνα για τα ακίνητα
Μικραίνουν τα διαμερίσματα στην Ελλάδα; Απάντηση στο ερώτημα επιχειρεί να δώσει ανάλυση της εταιρείας ReDataSet, σε συνέχεια της γενικότερης αίσθησης που επικρατεί στην αγορά ότι οι κατασκευαστές τείνουν προς μικρότερα μεγέθη διαμερισμάτων τα τελευταία χρόνια στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, εξετάζοντας την κατάσταση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη αλλά και Ηράκλειο Κρήτης.
Στο κέντρο της Αθήνας τα διαμερίσματα έχουν μικρύνει πλέον στα 75 τ.μ. για τα διαμερίσματα κατασκευής 2020- 2026 όταν τη δεκαετία του ‘90 το αντίστοιχο νούμερο ήταν στα 85 τ.μ.. Η ανάλυση της ReDataset κάνει λόγο για σταδιακή και σταθερή συμπίεση του μεγέθους των διαμερισμάτων και όχι συγκυριακή μεταβολή.
Στα νότια καταγράφεται ήπια διόρθωση μετά το peak της δεκαετίας του ’90. Η μείωση περιορίζεται σε περίπου -8 τ.μ., με τα νέα ακίνητα να διατηρούν υψηλές επιφάνειες κοντά στα 95 τ.μ. όταν τη δεκαετία του ’90 ήταν στα 103 τ.μ.. Στην περίπτωση αυτή, οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν και περιμένουν περισσότερο χώρο για την κατοικία τους.
Στα βόρεια προάστια, παρατηρείται πτώση τη δεκαετία του 2010, αλλά ισχυρή ανάκαμψη μετά το 2020: Οι νέες κατασκευές φτάνουν περίπου τα 105 τ.μ., επίπεδα αντίστοιχα ή και υψηλότερα προηγούμενων δεκαετιών, τη δεκαετία του ’80 (107 τ.μ.) ή του ’90 (105 τ.μ.).
Στα δυτικά, η αγορά έχει σταθεροποιηθεί. Μετά την κορύφωση της δεκαετίας του 1990, οι επιφάνειες κινούνται σταθερά γύρω στα 58 τ.μ. τις επόμενες τρεις δεκαετίες, με την αγορά να παραπέμπει σε μια πιο ισορροπημένη συνθήκη.
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στον Πειραιά, όπου τα 89 τ.μ. της δεκαετίας όπου από τα 89 τ.μ. της δεκαετίας του 90 τα μεγέθη των σπιτιών έχουν μειωθεί στα 82 τ.μ. σήμερα, με μικρή πτώση αλλά κυρίως σταθεροποίηση
Στο δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της χώρας, τη Θεσσαλονίκη, το μέσο μέγεθος των διαμερισμάτων είναι πλέον κοντά στα 84 τ.μ., έχοντας μειωθεί από τα 90 τ.μ. της δεκαετίας του ’90, ενώ από το 2000 και μετά βαίνει αυξανόμενο. Ωστόσο αν συγκριθεί με τα διαμερίσματα προς πώληση της δεκαετίας του ’60 που είναι αρκετά στην αγορά φαίνεται να έχουν κερδίσει 24 τ.μ. από τα 60 τ.μ..
Το Ηράκλειο Κρήτης αποτελεί από την άλλη την πιο σταθερή αγορά όλα αυτά τα χρόνια. Τα διαμερίσματα παραμένουν κοντά στα 90 τ.μ. εδώ και 60 χρόνια, χωρίς ουσιαστική μεταβολή.
