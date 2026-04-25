ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa
«Πυρά» στην κυβέρνηση, με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια, που αποδίδονται στην Intellexa και τα οποία απευθύνονται σε «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.
«Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του in.gr για την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ντίλιαν, ο οποίος απειλεί τον πρωθυπουργό ότι θα έχει την τύχη του Νίξον όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate, αλλά και στοιχεία που έρχονται στο φως καθημερινά, ο κλοιός για το Μαξίμου στενεύει επικίνδυνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.
ΣΥΡΙΖΑ: Πόσο καιρό θα κάνει τον ‘ψόφιο κοριό’ ο κ. Μητσοτάκης;
Και θέτει τρία κρίσιμα ερωτήματα:
– «Ποια κρατική υπηρεσία ‘ψώνισε’ από το ‘one stop shop’ του κ. Ντίλιαν;
– »Τι σχέση έχουν οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από το Δημόσιο στην εταιρεία που ήλεγχαν οι έτεροι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές;
– »Ποιος έχει σήμερα τα δεδομένα από το ‘profiling’ των κρατικών λειτουργών-στόχων, το οποίο διαφήμιζε ο κ. Ντίλιαν ότι μπορεί να κάνει μέσω big data analysis η εταιρεία του (εκτός από επιμόλυνση των στόχων και απόσπαση των δεδομένων τους) για να… επιβοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου;».
«Ούτε τώρα θα σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Πόσο καιρό θα κάνει τον ‘ψόφιο κοριό’»;
- Greece Expands List of Protected ‘Untouched Beaches’
- «Ξέσπασε» ο Γκουαρντιόλα με τις τιμές των εισιτηρίων του Μουντιάλ: «Το ποδόσφαιρο είναι για τους φιλάθλους»
- Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/4): Δράση με τελικό Κυπέλλου, Stoiximan GBL και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο
- Lolita Cercel: Γιατί μια εικονική ΑΙ τραγουδίστρια έχει εξοργίσει τους Ρομά
- Δάγκωσε τον σκύλο σας φίδι; – Οι πρώτες βοήθειες
- Στη φρεγάτα «Κίμων» ο Μακρόν, με Μητσοτάκη και Δένδια
