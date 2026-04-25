newspaper
Σάββατο 25 Απριλίου 2026
weather-icon 15o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
25.04.2026 | 08:08
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Τραμ το Σαββατοκύριακο
# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;
Πολιτική Γραμματεία 25 Απριλίου 2026, 10:07

ΣΥΡΙΖΑ για ρεπορτάζ in: Πόσο καιρό θα κάνει τον «ψόφιο κοριό» για τις υποκλοπές ο Μητσοτάκης;

«Ποια κρατική υπηρεσία 'ψώνισε' από το 'one stop shop' του κ. Ντίλιαν;», διερωτάται ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας το δημοσίευμα του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην Intellexa

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
«Πυρά» στην κυβέρνηση, με αφορμή το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του in για τα δύο διαφημιστικά φυλλάδια, που αποδίδονται στην Intellexa και τα οποία απευθύνονται σε «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία.

«Μετά το χθεσινό δημοσίευμα του in.gr για την εταιρεία του καταδικασμένου για τις υποκλοπές Ντίλιαν, ο οποίος απειλεί τον πρωθυπουργό ότι θα έχει την τύχη του Νίξον όταν προσπάθησε να συγκαλύψει το Watergate, αλλά και στοιχεία που έρχονται στο φως καθημερινά, ο κλοιός για το Μαξίμου στενεύει επικίνδυνα», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΥΡΙΖΑ: Πόσο καιρό θα κάνει τον ‘ψόφιο κοριό’ ο κ. Μητσοτάκης;

Και θέτει τρία κρίσιμα ερωτήματα:

– «Ποια κρατική υπηρεσία ‘ψώνισε’ από το ‘one stop shop’ του κ. Ντίλιαν;

– »Τι σχέση έχουν οι απευθείας αναθέσεις εκατομμυρίων από το Δημόσιο στην εταιρεία που ήλεγχαν οι έτεροι καταδικασμένοι για τις υποκλοπές;

– »Ποιος έχει σήμερα τα δεδομένα από το ‘profiling’ των κρατικών λειτουργών-στόχων, το οποίο διαφήμιζε ο κ. Ντίλιαν ότι μπορεί να κάνει μέσω big data analysis η εταιρεία του (εκτός από επιμόλυνση των στόχων και απόσπαση των δεδομένων τους) για να… επιβοηθήσει τις αρχές επιβολής του νόμου;».

«Ούτε τώρα θα σχολιάσει ο κ. Μητσοτάκης;», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να σημειώσει χαρακτηριστικά: «Πόσο καιρό θα κάνει τον ‘ψόφιο κοριό’»;

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η μάχη των «μεγάλων» για μια θέση στους δείκτες των ανεπτυγμένων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Νιώθετε αγχωμένοι; 15 τροφές που μειώνουν το στρες

Κόσμος
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά

Η εκτός ορίων επίθεση Γεωργιάδη κατά της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με ανοίκειες αναφορές σε πολιτικές φιλοδοξίες της Λ. Κοβέσι και η εμφάνισή του ως αυτόκλητου (;) υπερασπιστή των Ελλήνων ανώτατων δικαστών, κουρελιάζει το αφήγημα της κυβέρνησης περί σεβασμού των ευρωπαϊκών δικαστικών θεσμών και καταδεικνύει την επιλεκτικότητα της «εμπιστοσύνης» της στη Δικαιοσύνη.

Σύνταξη
ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους
Πολιτική 24.04.26

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Παυλόπουλος: Η Κοβέσι και οι Έλληνες δικαστικοί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κάνουν καλά τη δουλειά τους

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την ανανέωση της θητείας των Ελλήνων συνεργατών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόνισε ο πρώην ΠτΔ Π. Παυλόπουλος

Σύνταξη
Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Στο «καναβάτσο» η κυβέρνηση για τη διαφθορά – Κοβέσι, Βουρλιώτης, Τσίπρας, Ανδρουλάκης στριμώχνουν τον Μητσοτάκη

Τα μεγάλα σκάνδαλα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αρκετά για να συμπεράνει κανείς ότι η διαφθορά επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη ήρθε για να μείνει. Ωστόσο, η αλαζονεία της κυβέρνησης και η πεποίθηση ότι πάντα θα την «γλιτώνει» είναι προκλητική και προκαλεί γενικευμένη δυσαρέσκεια, κάτι που έχει φανεί άλλωστε και στις δημοσκοπήσεις

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»
Αντίστροφη μέτρηση 24.04.26

Αλέξης Τσίπρας: Το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια της νέας ιστοσελίδας του Ινστιτούτου – «Διαμορφώνοντας μαζί το κοινό μας μέλλον»

Με κεντρικό μήνυμα τη λέξη «Μαζί», ο Αλέξης Τσίπρας εγκαινιάζει τη νέα διαδικτυακή πλατφόρμα του Ινστιτούτου του, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παρεμβάσεων και πολιτικού διαλόγου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει
Επικαιρότητα 24.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Ό,τι και να πει ο Γεωργιάδης η ώρα της ετυμηγορίας για τα γαλάζια σκάνδαλα πλησιάζει

«Η κοινωνία γνωρίζει και ζητά δικαιοσύνη και αλήθεια, κόντρα στην εκτεταμένη διαφθορά και τα κυβερνητικά στελέχη που πιστεύουν ότι μπορούν πάντα να την 'βγάζουν καθαρή', ό,τι και να κάνουν», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά
Διπλωματία 24.04.26 Upd: 22:29

Μακρόν: Αν απειληθεί η κυριαρχία της Ελλάδας θα είμαστε εδώ – «Ελλάς, Γαλλία, συμμαχία» είπε στα ελληνικά

Στην Αθήνα βρίσκεται από το απόγευμα ο γάλλος Προέδρος Εμανουέλ Μακρόν ο οποίος συμμετείχε σε εκδήλωση στην Ρωμαϊκή Αγορά για την επόμενη μέρα της Ευρώπη, ενώ στη συνέχεια παρακάθισε σε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο. Αύριο θα επισκεφθεί τη φρεγάτα Κίμων μαζί με τον ελληνα πρωθυπουργό και θα υπογράψουν συμφωνίες.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Νέα Αριστερά: Ο Ντίλιαν δείχνει ξανά προς το κράτος – Καλό θα ήταν ο Μητσοτάκης να μην ξεχάσει πάλι το όνομά του

«Τα νέα στοιχεία του αναλυτικού ρεπορτάζ του in.gr για την Intellexa, που φέρεται να διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε 'αρχές επιβολής του νόμου' και υπηρεσίες πληροφοριών, επιβεβαιώνουν ότι τέτοια λογισμικά δεν απευθύνονταν σε απλούς ιδιώτες, αλλά σε κρατικούς μηχανισμούς», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Αρβανίτης προς Κομισιόν: Όχι αθέμιτος ανταγωνισμός σε βάρος της παραγωγής – Δύο μέτρα και δύο σταθμά;

«Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών αποτελεί κρίσιμη προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της ευρωπαϊκής αγροδιατροφικής παραγωγής», τονίζει ο Κώστας Αρβανίτης

Σύνταξη
Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Βλάχος για Σκέρτσο και «αρχοντόπουλα»: Όταν κάνεις πολιτική από το γραφείο κινδυνεύεις να κάνεις λάθη

«Ο κύριος Σκέρτσος και όλοι οι άλλοι που εγώ τους είπα αρχοντόπουλα είναι αυτοί που δεν κάνουν μαχόμενη πολιτική», υπογραμμίζει ο Γιώργος Βλάχος

Σύνταξη
Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων
Φόρουμ των Δελφών 24.04.26

Κικίλιας: Δίνουμε 57 εκατομμύρια ευρώ για συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων

Για την ασφάλεια στην ακτοπλοΐα ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ζήτησε συγγνώμη από τους ταξιδιώτες για ενδεχόμενες καθυστερήσεις καθώς θα υπάρχει μηδενική ανοχή σε θέματα ασφαλείας

Σύνταξη
Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Φάμελλος: Τιμούμε σήμερα τη μνήμη 1,5 εκατ. Αρμενίων, θυμάτων της γενοκτονίας που διαπράχθηκε από την Τουρκία

«Η ανάγκη για καθολική αναγνώριση και για υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας παραμένει διαρκής και αδιαπραγμάτευτη», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε
Επικαιρότητα 24.04.26

Νέα Αριστερά για Ρωμανό: Καμία αθώωση δεν μπορεί να επιστρέψει τον χρόνο που χάθηκε

«Η συγκεκριμένη υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση και οι θιασώτες της αντιλαμβάνονται το κράτος δικαίου», λέει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Κουτσούμπας: Να αποσυρθεί άμεσα το κατάπτυστο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους στους βρεφονηπιακούς σταθμούς

«η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα κατάπτυστο νομοσχέδιο. Θα πρέπει να το αποσύρει εδώ και τώρα. Να μην τολμήσει να το καταθέσει στη Βουλή», προειδοποίησε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που έδωσε το «παρών» στην απεργιακή συγκέντρωση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά
ΠΑΣΟΚ 24.04.26 Upd: 13:56

Ανδρουλάκης: Προτάσσω την αλλαγή πολιτικής κουλτούρας – Η κυβέρνηση είναι μέσα στη διαφθορά

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε πως «ο στόχος μας είναι πρώτη, έστω και με μια ψήφο, θέση, για να είναι το πρόγραμμά μας ο πυρήνας εφαρμογής της κυβέρνησης»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κεφαλονιά: Για απάτη είχε μηνυθεί από πρώην πελάτη του ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ
Στην Κεφαλονιά 25.04.26

Για απάτη είχε μηνυθεί ο 66χρονος που μιλούσε με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ - Τι καταγγέλλει πρώην πελάτης του

Οι εταιρείες «φαντάσματα» του 66χρονου, που είχε δώσει τα 220 ευρώ στην 19χρονη στην Κεφαλονιά, και ο κλειδάριθμος που χρησιμοποίησε παρανόμως με αποτέλεσμα ο πελάτης του να βρεθεί με υπέρογκα χρέη

Σύνταξη
Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)
Μπάσκετ 25.04.26

Πάνε για… σκούπα οι Λέικερς κόντρα στους Ρόκετς – Μεγάλα «διπλά» για Σπερς και Σέλτικς (vids)

Με τρομερό ΛεΜπρόν Τζέιμς οι Λέικερς νίκησαν ξανά τους Ρόκετς κάνοντας το 3-0 στη σειρά, ενώ Σπερς και Σέλτικς έκαναν… μπρέικ στο μπρέικ απέναντι σε Μπλέιζερς και Σίξερς, αντίστοιχα, παίρνοντας τα ηνία με 2-1.

Σύνταξη
Ολυμπία Κηρύκου: Νέες μαρτυρίες φέρνουν ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης
Φως στο Τούνελ 25.04.26

Ανατροπή στην υπόθεση της μυστηριώδους εξαφάνισης της Ολυμπίας Κηρύκου φέρνουν νέες μαρτυρίες

Τριάντα χρόνια μετά την εξαφάνιση της 29χρονης τότε Ολυμπίας Κηρύκου λίγα μόλις βήματα από τον χώρο που εργαζόταν, το Φως στο Τούνελ εξετάζει νέα δεδομένα που ανατρέπουν τη σκοτεινή αυτή υπόθεση

Σύνταξη
Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε
«Πλύση εγκεφάλου» 25.04.26

Αδέλφια Κάσιο κατά Μάικλ Τζάκσον: Μας εκπαίδευσε να τον υπερασπιζόμαστε, ενώ μας κακοποιούσε

Τέσσερα αδέλφια Κάσιο κατηγορούν τον Μάικλ Τζάκσον για κακοποίηση, υποστηρίζοντας ότι είχαν χειραγωγηθεί να τον υπερασπίζονται, ενώ η υπόθεση επιστρέφει στα δικαστήρια.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα
Γαλλία 25.04.26

Σε φρεγάτα «Κίμων» και Μέγαρο Μαξίμου ο Μακρόν – Τα μηνύματα που έστειλε από την Αθήνα

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν έστειλε μήνυμα στήριξης προς την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνογαλλικής συνεργασίας. Το σημερινό πρόγραμμα στην Αθήνα

Σύνταξη
World Press Photo 2024: Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας
World Press Photo 2024 25.04.26

Οι φωτογραφίες που αποτυπώνουν την εποχή μας

Μια οικογένεια μεταναστών στις ΗΠΑ που χωρίζεται από πράκτορες της ICE, το νικητήριο κλικ της φωτογράφου Κάρολ Γκούζι - Από τη Γάζα και τη Γουατεμάλα οι δύο φιναλίστ του διαγωνισμού

Διονυσία Μαρίνου
Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα
Μεγάλες προσδοκίες 25.04.26

Αντιπυρική περίοδος 2026: Πολύ βρεγμένο χώμα, ένα φιλόδοξο νομοσχέδιο και άλυτα ακόμα ζητήματα

Αντίστροφη μέτρηση για την αντιπυρική περίοδο - Τα «αναποτελεσματικά» πρόστιμα- Ο πολύ καλός υδρολογικά χειμώνας- Τι θα εφαρμοστεί το φετινό καλοκαίρι από το νέο νομοσχέδιο Πολιτικής Προστασίας- Μιλούν στο in: Ηλίας Τζηρίτης, Θοδωρής Μ. Γιάνναρος, Κώστας Λαγουβάρδος- Τι λέει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0
Εγχειρίδιο αυταρχισμού 25.04.26

«Τεχνοφασισμός σε κοινή θέα» – Η Palantir, ένα «μανιφέστο» και ο σύγχρονος ολοκληρωτισμός στην εποχή Τραμπ 2.0

Μεγαλοεργολάβος της κυβέρνησης Τραμπ, η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir σκιαγραφεί σε ένα οιονεί φιλοδυτικό μίνι «μανιφέστο» ένα καθεστώς επιτήρησης και τεχνο-γεωπολιτικής ηγεμονίας

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ακίνητα: Το ένα στα τρία παραμένει αναξιοποίητο
Οικονομικές Ειδήσεις 25.04.26

Το ένα στα τρία ακίνητα παραμένει αναξιοποίητο

Μεγάλο τμήμα του φαινομενικά κτιριακού αποθέματος σε ακίνητα παραμένει «ανενεργό» γιατί ναι μεν υπάρχει στα χαρτιά, αλλά δεν είναι έτοιμο να καλύψει στεγαστικές ή επενδυτικές ανάγκες

Δήμητρα Σκούφου
Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας
Τρία σενάρια 25.04.26

Ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε συμπληγάδες – Ποια είναι η θέση της Ελλάδας

Αναλυτές προειδοποιούν ότι ο ευρωπαϊκός τουρισμός αντιμετωπίζει ένα «ταραχώδες καλοκαίρι» λόγω ενεργειακής κρίσης. Ανεβαίνουν οι προορισμοί στη Δυτική Μεσόγειο. Ανάμικτα μηνύματα για την Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Κοινωνικός τουρισμός: Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση – Η διαδικασία βήμα-βήμα
Πρόγραμμα ΔΥΠΑ 25.04.26

Ποια ΑΦΜ μπορούν να κάνουν αίτηση για κοινωνικό τουρισμό - Η διαδικασία βήμα-βήμα

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του gov.gr, στο πλαίσιο του προγράμματος που αφορά περίπου 300.000 επιταγές για επιδοτούμενες διακοπές σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί
Διπλωματικό θρίλερ 25.04.26 Upd: 10:22

«Συγκρατημένα αισιόδοξο» δηλώνει το Πακιστάν για τις συνομιλίες – Στο Ισλαμαμπάντ ο Αραγτσί

Στο Ισλαμαμπάντ βρίσκεται ο Αραγτσί ενώ εκεί αναμένεται να φτάσει αργότερα η αμερικανική αντιπροσωπεία - Δεν έχουν προγραμματιστεί άμεσες συνομιλίες, λέει το Ιράν - Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Απριλίου 2026
Cookies