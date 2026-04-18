Σε «θλιβερά χαμηλά επίπεδα» η κάλυψη της βίας κατά των γυναικών από τα ΜΜΕ

Η κάλυψη από τα ΜΜΕ της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της μισογυνιστικής παρενόχλησης βρίσκεται σε «θλιβερά» χαμηλά επίπεδα, παρά το πλήθος υποθέσεων υψηλού προφίλ, καθώς και την αύξηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Μια ανάλυση 1,14 δισ. διαδικτυακών άρθρων που δημοσιεύτηκαν παγκοσμίως μεταξύ 2017 και 2025 διαπίστωσε ότι το ποσοστό των άρθρων που περιλαμβάνουν όρους σχετικούς με τη μισογυνιστική κακοποίηση έπεσε στο «θλιβερό» 1,3% του συνόλου των παγκόσμιων διαδικτυακών ειδήσεων το 2025, το χαμηλότερο επίπεδο κατά την περίοδο αυτή.

Η κάλυψη έφτασε στο αποκορύφωμά της στο 2,2% το 2018, την κορύφωση του κινήματος #MeToo.

Στην Αφρική, όπου πολλαπλές συγκρούσεις έχουν συνοδευτεί από ακραία επίπεδα σεξουαλικής βίας, η κάλυψη έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα ετών, στο 1,18% το 2024.

«Είναι συγκλονιστικό, ιδίως αν ληφθεί υπόψη η κλίμακα του προβλήματος και οι τρόποι με τους οποίους η βία κατά των γυναικών και ο μισογυνισμός έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλα από αυταρχικούς παράγοντες στο πλαίσιο της υποβάθμισης των δικαιωμάτων», δήλωσε η καθηγήτρια Τζούλι Ποζέτι, πρόεδρος του Κέντρου Δημοσιογραφίας και Δημοκρατίας στο City St George’s, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.

«Αυτό σηματοδοτεί μια αποτυχία του Τύπου… πόσο μικρή πρόοδο έχουμε σημειώσει και πόσο ακόμα έχουμε να διανύσουμε».

Η υπόθεση Έπσταϊν στα ΜΜΕ

Η πρώτη παγκόσμια έκθεση του είδους της, στην οποία ο Guardian είχε αποκλειστική πρόσβαση πριν από την κυκλοφορία της στις 18 Απριλίου, ανέλυσε την κάλυψη σχετικά με τον Τζέφρι Έπσταϊν από το 2017 έως τον Φεβρουάριο του 2026.

Από τα σχεδόν 1 εκατομμύριο άρθρα που αφορούσαν τον Έπσταϊν, ο όρος «βία κατά των γυναικών» εμφανιζόταν μόλις στο 0,1% αυτών, ενώ το 25% ανέφερε «θύματα» και το 26% αναφερόταν σε «εξουσία», «χρήμα», «ελίτ» ή «διαφθορά».

Η ανάλυση εντόπισε επίσης την αποτυχία να αντιμετωπιστεί η δομική φύση του μισογυνισμού που επιτρέπει την κακοποίηση μέσω μακροχρόνιων προκαταλήψεων και ανισορροπιών εξουσίας.

Η Λούμπα Κασόβα, κύρια συντάκτρια της έκθεσης, δήλωσε:

«Αυτό που καταλήξαμε κάνοντας αυτή την ανάλυση είναι ότι η οπτική της ανισότητας των φύλων απουσιάζει σχεδόν εντελώς από την κάλυψη της ιστορίας του Έπσταϊν. Αυτό σημαίνει ότι η ειδησεογραφική κάλυψη δεν φτάνει στις βαθιές αιτίες του προβλήματος».

Ένα τεράστιο πρόβλημα με λίγη προσοχή

Η υψηλή συχνότητα σεξουαλικής βίας σε πολλές χώρες δεν συνοδεύεται από αντίστοιχα υψηλά επίπεδα ειδησεογραφικής κάλυψης, και η μείωση της κάλυψης παραβλέπει, ή στη χειρότερη περίπτωση αγνοεί, μια βαθιά και απελπιστική ανάγκη του κοινού, σύμφωνα με την έκθεση.

Μία στις εννέα γυναίκες παγκοσμίως έχει υποστεί βία από άνδρες τους τελευταίους 12 μήνες και μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί σωματική ή σεξουαλική βία κατά τη διάρκεια της ζωής της.

Και δεδομένου ότι η παραδοχή ότι έχεις υποστεί σεξουαλική κακοποίηση είναι δύσκολη και αποτελεί ταμπού, η πραγματικότητα είναι πιθανώς πολύ χειρότερη.

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και πιο ψηφιακός, οι χώροι και οι μέθοδοι για τη διάπραξη έμφυλης βίας επεκτείνονται και πολλαπλασιάζονται με ανησυχητικό ρυθμό.

Εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια επηρεάζονται από τη διαδικτυακή βία κάθε χρόνο, με έρευνες να υποδεικνύουν ότι έως και το 60% των γυναικών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστεί αυτό το είδος κακοποίησης λόγω φύλου.

Ένα γυναικείο ζήτημα με αντρική φωνή

Όταν καλύπτονται ιστορίες που σχετίζονται με τον μισογυνισμό, κυριαρχούν οι απόψεις και οι γνώμες των ανδρών.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι αναφέρονται 1,5 άνδρες για κάθε μία γυναίκα σε ιστορίες σχετικά με τη μισογυνία – ένα χάσμα που αυξάνεται.

Η Σάρα Μαχάρι, από το Global Media Monitoring Project, τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη διαχρονική μελέτη για το φύλο στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, έχει ερευνήσει αυτή την πτυχή της κάλυψης της βίας κατά των γυναικών.

Είπε: «Αυτά τα άρθρα σχεδόν ποτέ δεν εμφανίζονται και όταν εμφανίζονται, έχουμε δει ότι επικρατεί η ανδρική φωνή. Διαπιστώσαμε ότι από τους εμπειρογνώμονες που αναφέρονται στα άρθρα [σχετικά με τη βία λόγω φύλου], το 24% ήταν άνδρες σε σύγκριση με το 17% γυναίκες.»

Πρόσθεσε: «Είναι θλιβερό από πολλές απόψεις – όσον αφορά το ποιος μιλάει στα άρθρα, καθώς και τις αφηγήσεις που συνεχίζουν να σεξουαλικοποιούν και να αντικειμενοποιούν τα κορίτσια και τις γυναίκες που είναι επιζώσες αυτής της φρικαλεότητας».

Η «ιδεολογία του φύλου»

Για να κατανοήσουν το επίπεδο της κάλυψης που σχετίζεται με τον μισογυνισμό στις διαδικτυακές ειδήσεις, οι ερευνητές επέλεξαν 12 όρους που σχετίζονται με το ζήτημα, όπως σεξουαλική βία, γυναικοκτονία και βιασμός.

Ενώ τα επίπεδα κάλυψης που ανέφεραν οποιονδήποτε από τους όρους μειώθηκαν, οι αναφορές στην «ιδεολογία του φύλου» – ένας αμφιλεγόμενος όρος που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1990 και προωθείται από το παγκόσμιο κίνημα κατά της ισότητας των φύλων – αυξήθηκαν κατά 42 φορές μεταξύ του 2020 και του 2025. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η Μαχάρια άρχισε να ακούει για πρώτη φορά για τον αντίκτυπο του όρου «ιδεολογία του φύλου» στη Λατινική Αμερική γύρω στο 2010.

«[Χρησιμοποιούνταν] για να κανονικοποιήσει και να διαδώσει τον μισογυνισμό. Έχουμε δει πολιτική ρητορική που υπονομεύει τις γυναίκες και τις ευτελίζει. Το βλέπουμε αυτό σε ηγετικές θέσεις σε ορισμένους κύκλους και όταν συμβαίνει αυτό, φαίνεται να εξαπλώνεται σαν επιδημία».

Ανάγκη για δομικές αλλαγές ευρείας κλίμακας

Η έκθεση πρότεινε λύσεις για τη βελτίωση της κάλυψης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Μεταξύ αυτών ήταν η πρόταση να ανατεθεί σε γυναίκες δημοσιογράφους και συντάκτριες η διαμόρφωση της κάλυψης, και να τεθούν τα θύματα και οι επιζώντες της βίας στο επίκεντρο της ιστορίας.

Όταν αναφέρονται σε υποθέσεις υψηλού προφίλ ανδρών που έχουν διαπράξει συστηματική κακοποίηση γυναικών και κοριτσιών, οι εκδόσεις θα πρέπει να προσφέρουν εξηγήσεις, αποκαλύπτοντας τις βαθιές αιτίες του προβλήματος μέσω της έκθεσης της ανισότητας των φύλων που συμβάλλει στην κατάχρηση εξουσίας, των πατριαρχικών κανόνων και της μισογυνιστικής κουλτούρας, ανέφερε η έκθεση.

Η Ποζέτι, η οποία ηγήθηκε μιας μελέτης για το UN Women σχετικά με την κλιμακούμενη κρίση της διαδικτυακής βίας κατά των γυναικών στη δημόσια ζωή, αναγνώρισε ότι υπήρχαν ορισμένα θετικά παραδείγματα και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα μέσα ενημέρωσης που ασχολούνται με τη βία κατά των γυναικών, αλλά δήλωσε ότι απαιτείται αλλαγή ευρείας κλίμακας.

«Συνεχίζει να με ανησυχεί και να με προβληματίζει το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να αλλάξουμε τον λόγο και τις νόρμες πιο αποτελεσματικά», είπε.

«Μέχρι ο mainstream Τύπος να είναι πλήρως εξοπλισμένος και πρόθυμος να αλλάξει αυτές τις νόρμες, δεν πρόκειται να αλλάξουμε τίποτα».