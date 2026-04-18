Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό για το φινάλε της Β’ φάσης του πρωταθλήματος

Τις υποχρεώσεις της στη Β’ φάση του πρωταθλήματος ολοκληρώνει, το Σάββατο (18/4) το απόγευμα, η ομάδα πόλο Ανδρών του Ολυμπιακού.

Συγκεκριμένα, στις 18:15 (EPT 2 ΣΠΟΡ), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, στο Σεράφειο κολυμβητήριο, για το ματς της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της Β’ φάσης της Water Polo League.

«Για τη νίκη με καλή εμφάνιση»

Κώστας Κάκαρης: «Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς. Θέλουμε να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε μια καλή εμφάνιση, έτσι ώστε να έχουμε και τον κατάλληλο ρυθμό για το παιχνίδι της Τετάρτης με την Νόβι, το οποίο είναι ίσως το πιο σημαντικό ματς της χρονιάς για εμάς, μέχρι τώρα».