Σάββατο 18 Απριλίου 2026
NBA Playoffs 2026: Στη μάχη για 35,7 εκατ. δολάρια – Γιατί για κάποιους σταρ είναι «ψιλά»
Μπάσκετ 18 Απριλίου 2026, 11:06

NBA Playoffs 2026: Στη μάχη για 35,7 εκατ. δολάρια – Γιατί για κάποιους σταρ είναι «ψιλά»

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ μπορούν να φτάσουν έως τα 12,8 εκατ. δολάρια, όμως για παίκτες όπως ο Στεφ Κάρι τα μπόνους των playoffs είναι σχεδόν αμελητέα.

Γιώργος Μαζιάς
Όταν ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος του NBA, δεν αρχίζει μόνο η πιο θεαματική φάση της σεζόν. Ξεκινά και η μάχη για το μεγαλύτερο πριμ που μοιράζεται σε επαγγελματικό αμερικανικό πρωτάθλημα. Τα playoffs του 2026 ανοίγουν αυλαία, με συνολικό χρηματικό έπαθλο 35,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα μοιραστεί στους παίκτες των ομάδων που προκρίθηκαν.

Το ποσό είναι αυξημένο κατά περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνοντας ότι το NBA συνεχίζει να μεγαλώνει εμπορικά και οικονομικά, ακόμη και σε μία εποχή όπου τα τηλεοπτικά συμβόλαια, οι χορηγίες και τα έσοδα από streaming βρίσκονται ήδη σε ιστορικά υψηλά.

Η βασική λογική του συστήματος είναι απλή: όσο περισσότερο προχωρά μία ομάδα, τόσο περισσότερα χρήματα κερδίζουν οι παίκτες της. Κάθε ομάδα που μπαίνει στα playoffs λαμβάνει μία αρχική χρηματική αποζημίωση, η οποία αυξάνεται σε κάθε γύρο. Επιπλέον, οι ομάδες που είχαν τις καλύτερες επιδόσεις στην κανονική περίοδο λαμβάνουν έξτρα μπόνους.

Οι μεγάλοι κερδισμένοι μπορούν να είναι οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Οι πρωταθλητές του 2025 παραμένουν το μεγάλο φαβορί και, αν καταφέρουν να υπερασπιστούν τον τίτλο τους, οι παίκτες τους θα μοιραστούν έως και 12,8 εκατομμύρια δολάρια. Το ποσό αυτό περιλαμβάνει τόσο τα μπόνους από κάθε γύρο όσο και το επιπλέον πριμ που λαμβάνει η ομάδα με το καλύτερο ρεκόρ της regular season.

Οι Θάντερ ολοκλήρωσαν τη σεζόν με 64 νίκες και 18 ήττες, το κορυφαίο ρεκόρ στο NBA. Για αυτόν τον λόγο, η λίγκα τους απονέμει και ένα επιπλέον μπόνους ύψους 896.293 δολαρίων. Σε μία εποχή που η σταθερότητα και η συνέπεια στις 82 αγωνιστικές αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία, το NBA επιβραβεύει όχι μόνο τον τίτλο, αλλά και την πορεία μέχρι αυτόν.

Μαζί με τους Θάντερ, οι στοιχηματικές εταιρείες θεωρούν ως βασικούς διεκδικητές του τίτλου τους Μπόστον Σέλτικς και τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Αν κάποια από αυτές τις ομάδες φτάσει μέχρι το τέλος, τα συνολικά μπόνους που θα μοιραστούν οι παίκτες θα ξεπεράσουν κατά πολύ το ένα εκατομμύριο δολάρια ανά αποστολή.

Ωστόσο, υπάρχει μία μεγάλη ειρωνεία. Για τα μεγαλύτερα αστέρια του NBA, τα χρήματα των playoffs αποτελούν ουσιαστικά… ψιλά.

Ο Στεφ Κάρι παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος, με ετήσιο συμβόλαιο 59,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακόμη και αν η ομάδα του κατακτήσει το πρωτάθλημα και εκείνος λάβει το μέγιστο δυνατό μπόνους, αυτό θα αντιστοιχεί σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού του εισοδήματος.

Το ίδιο ισχύει και για δεκάδες ακόμη σταρ. Συνολικά, 75 παίκτες στο NBA κέρδισαν φέτος περισσότερα από 25 εκατομμύρια δολάρια μόνο από το βασικό τους συμβόλαιο. Μεταξύ αυτών βρίσκονται ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ, με απολαβές 38,3 εκατ. δολαρίων, αλλά και ο Αϊζάια Χάρτενσταϊν, ο οποίος αμείβεται με 28,5 εκατ. δολάρια.

Για αυτούς τους παίκτες, το μπόνους από τα playoffs δεν αλλάζει ουσιαστικά τίποτα. Πρόκειται περισσότερο για μία συμβολική επιβράβευση, μία ακόμη απόδειξη επιτυχίας, παρά για ένα ποσό που επηρεάζει την οικονομική τους πραγματικότητα.

Η εικόνα όμως αλλάζει δραματικά όταν μιλάμε για τους λιγότερο ακριβοπληρωμένους παίκτες. Για εκείνους που βρίσκονται στα πρώτα χρόνια της καριέρας τους ή έχουν συμβόλαια μικρότερης αξίας, η κατάκτηση του τίτλου μπορεί να μετατραπεί σε μία τεράστια οικονομική ανάσα.

Ο Τζάρεντ ΜακΚέιν, για παράδειγμα, έχει ετήσιες αποδοχές περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν η ομάδα του κατακτήσει το πρωτάθλημα, το επιπλέον μπόνους θα αυξήσει το εισόδημά του κατά περίπου 20%.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του Αζέι Μίτσελ. Με συμβόλαιο περίπου 3 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα πρωτάθλημα θα μπορούσε να αυξήσει τις αποδοχές του κατά σχεδόν 28%. Για έναν νεαρό παίκτη, αυτή η διαφορά μπορεί να είναι καθοριστική, τόσο οικονομικά όσο και για τη διαπραγματευτική του δύναμη στο επόμενο συμβόλαιο.

Το σύστημα των bonus αποκαλύπτει έτσι δύο διαφορετικές πραγματικότητες μέσα στο ίδιο πρωτάθλημα. Από τη μία πλευρά βρίσκονται οι superstars, που κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο και για τους οποίους τα χρήματα των playoffs αποτελούν μία μικρή προσθήκη. Από την άλλη, υπάρχουν οι παίκτες της ροτέισον, οι rookies και όσοι βρίσκονται στα χαμηλότερα στρώματα της μισθολογικής πυραμίδας. Για αυτούς, μία βαθιά πορεία στα playoffs μπορεί να σημαίνει σχεδόν έναν επιπλέον μισθό.

Η σύγκριση με τα άλλα μεγάλα αμερικανικά πρωταθλήματα δείχνει ακόμη περισσότερο πόσο μπροστά βρίσκεται το NBA.

Στο NFL, οι παίκτες λαμβάνουν από 53.500 έως 58.500 δολάρια στους πρώτους γύρους των playoffs και έως περίπου 376.000 δολάρια συνολικά για όλη τη διαδρομή μέχρι το Super Bowl.

Στο NHL, το συνολικό ποσό που μοιράζεται ανέρχεται στα 24 εκατομμύρια δολάρια για τη φετινή χρονιά, ενώ αναμένεται να αυξηθεί στα 34 εκατομμύρια με τη νέα συλλογική σύμβαση.

Ακόμη πιο διαφορετικό είναι το μοντέλο του μπέιζμπολ. Η Major League Baseball βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα έσοδα από τα εισιτήρια των playoffs. Το συνολικό prize pool το 2025 έφτασε τα 128,2 εκατομμύρια δολάρια, με τους Λος Άντζελες Ντότζερς να μοιράζονται 46,15 εκατομμύρια δολάρια. Η πλήρης ατομική μερίδα για κάθε παίκτη έφτασε σχεδόν τα 485.000 δολάρια.

Παρά το γεγονός ότι το MLB μοιράζει μεγαλύτερα συνολικά ποσά, το NBA παραμένει η λίγκα όπου τα bonus των playoffs έχουν τη μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με τα υπόλοιπα αμερικανικά αθλήματα. Αυτό συμβαίνει επειδή τα ρόστερ είναι μικρότερα και οι παίκτες μοιράζονται λιγότερα άτομα το συνολικό ποσό.

Το ενδιαφέρον είναι ότι οι ομάδες που μπαίνουν στα playoffs από την έβδομη ή την όγδοη θέση δεν λαμβάνουν κανένα μπόνους από την regular season. Ακόμη και αν πραγματοποιήσουν μία απίθανη πορεία μέχρι τους τελικούς, το συνολικό ποσό που μπορούν να μοιραστούν στα αποδυτήρια δεν ξεπερνά τα 741.650 δολάρια.

Ακόμη πιο σκληρή είναι η πραγματικότητα για τις ομάδες που συμμετέχουν μόνο στο Play-In Tournament. Εκεί δεν υπάρχει κανένα έξτρα μπόνους. Οι παίκτες πληρώνονται μόνο με τους κανονικούς μισθούς τους, χωρίς καμία πρόσθετη ανταμοιβή για τη συμμετοχή.

Το πρώτο γύρο των playoffs περιλαμβάνει ορισμένες ιδιαίτερα εμπορικές σειρές. Στην Ανατολή, οι Σέλτικς αντιμετωπίζουν τους Φιλαδέλφεια 76ers, οι Νιου Γιορκ Νικς τους Ατλάντα Χοκς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς τους Τορόντο Ράπτορς. Στη Δύση, οι Σπερς παίζουν με τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, οι Ντένβερ Νάγκετς αντιμετωπίζουν τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ενώ οι Λος Άντζελες Λέικερς κοντράρονται με τους Χιούστον Ρόκετς.

Ο τίτλος στο NBA εξακολουθεί να σημαίνει τρόπαιο, δαχτυλίδι και αιώνια δόξα. Όμως για κάποιους παίκτες σημαίνει και κάτι ακόμη: σχεδόν έναν ολόκληρο επιπλέον χρόνο μισθού. Και ποτέ άλλοτε αυτό το ποσό δεν ήταν τόσο μεγάλο.

Εισηγμένες: Έρχεται δίμηνη ένεση ρευστότητας 1,75 δισ. στο ΧΑ από μερίσματα

Ιράν: Βολές κατά ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ

Ο «Αυτόχειρας» έρχεται στο θέατρο Αλκμήνη

Ο «Αυτόχειρας» του Νικολάι Έρντμαν σε σκηνοθεσία του Θανάση Θεολόγη κάνει πρεμιέρα στις 17 Απριλίου. Παραστάσεις κάθε Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αλκμήνη.

Τι δείχνει η παράδοση για τις ομάδες που παίζουν στα play in της Euroleague
Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Euroleague ξεκαθάρισε την κατάσταση της εξάδας, με τις ομάδες που απομένουν για τα play in να έχουν μπροστά τους -πέρα από τα play off- και μια αρνητική παράδοση…

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Το «μονοπάτι» τους και πώς μπορούν να συναντηθούν στα πλέι οφ της Euroleague
Ο Ολυμπιακός κατέλαβε την 1η θέση στην κανονική περίοδο της Euroleague και Παναθηναϊκός την 7η. Δείτε πως μπορούν να «πέσουν» μαζί οι δύο «αιώνιοι» στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

Πρώτος σκόρερ της Euroleague ο Βεζένκοφ, πρώτος στα τρίποντα ο Ντόρσεϊ
Ο Σάσα Βεζένκοφ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην κανονική διάρκεια της Euroleague, την ώρα που ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συγκατοίκησε με τον Σιλβέν Φρανσίσκο στην κορυφή της λίστας με τα εύστοχα «τρίποντα».

Η τελική βαθμολογία της Euroleague – Τα ζευγάρια των play off και των play in και όλες οι ημερομηνίες
Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και αυτά είναι τα ζευγάρια των play in και των play off. Πότε παίζουν Παναθηναϊκός - Μονακό και πότε μαθαίνει αντίπαλο ο Ολυμπιακός - Όλο το πρόγραμμα και οι ημερομηνίες.

Περιοδεία Κικίλια στην Κρήτη
Ο κ. Κικίλιας θα συνοδεύεται από τον Αρχηγό του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχο Λ.Σ. Χρήστο Κοντορουχά.

Από τα social media στην ηρεμία: Οι κρυμμένοι αγροτικοί προορισμοί που επιλέγει η Gen Z στην Ευρώπη
Η Ευρώπη είναι γνωστή για τις μεγάλες, εντυπωσιακές πόλεις της, γεμάτες πολιτισμό και ιστορία, αλλά πίσω από τη λάμψη τους κρύβεται και μια πιο ήσυχη, αυθεντική πλευρά που αξίζει να ανακαλύψει κανείς

Τουρκία: «Ζω γιατί η σφαίρα χτύπησε φίλη μου που ήταν μπροστά» – Νωπός ο εφιάλτης από την επίθεση σε σχολείο
«Έχω επηρεαστεί πολύ, τον βλέπω στα όνειρά μου - Δεν μπορώ να μείνω στο σπίτι γι’ αυτό ήρθα στη γιαγιά μου», λέει η Φατμά Ικρά Τσαμ για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε στο σχολείο της στην Τουρκία

Γερμανία: Ένας νεκρός, τέσσερις σοβαρά τραυματίες από έκρηξη υπόγειας διάβασης
Η αστυνομία στη Γερμανία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα - Ερευνητές εκτιμούν ότι η έκρηξη προκλήθηκε «από ανθρώπινη ενέργεια», χωρίς να διευκρινιστούν περαιτέρω λεπτομέρειες

Τα μετρητά επιστρέφουν και υπάρχει λόγος για αυτό – Το φυσικό χρήμα μπορεί να είναι απαραίτητο
Η μετάβαση από το παραδοσιακό πορτοφόλι στην ψηφιακή οθόνη προχωρά με γοργούς ρυθμούς όμως τα μετρητά παρά τα άλματα του «πλαστικού χρήματος» παραμένουν απαραίτητα ειδικά σε περιόδους κρίσης.

Στενά Ορμούζ: Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας των πλοίων ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες
Αναλυτές επισημαίνουν ότι το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με την εύθραυστη εκεχειρία και τους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά, διατηρώντας υψηλό τον βαθμό αβεβαιότητας για τη διάρκεια και τη σταθερότητα της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Ντέβιντ Ρικάρντο: Πώς εξηγεί η θεωρία του το συγκριτικό πλεονέκτημα σε έναν κόσμο εμπορικών συγκρούσεων
Η θεωρία του Ντέιβιντ Ρικάρντο για το συγκριτικό πλεονέκτημα εξηγεί γιατί οι εμπορικοί πόλεμοι μπορεί να κοστίσουν σε όλους

Μία αγορά εργασίας που απαιτεί τα πάντα, αλλά προσφέρει ψίχουλα: Η αλήθεια πίσω από την «απρόθυμη» Gen Z
Ο αργός ρυθμός επαγγελματικής ένταξης οφείλεται λιγότερο στους ίδιους τους νέους και περισσότερο στα στερεότυπα που αποδίδονται στη Gen Z

Ιράν: Το καθεστώς στα Στενά του Ορμούζ επιστρέφει στην προηγούμενη κατάσταση λόγω του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ
Εκατέρωθεν δηλώσεις Ιράν και ΗΠΑ δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις δεν θα είναι εύκολες αν και φαίνεται προθυμία και από τις δύο πλευρές για λήξη της σύγκρουσης - Δείτε live στο in

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

