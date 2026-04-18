Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 18 Απριλίου 2026, 07:45

Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την υποβολή των αιτήσεων

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν διάφορα προβλήματα και να χαθεί η πολυπόθητη επιδότηση του Fuel Pass

Ντίνος Σιωμόπουλος
Ντίνος Σιωμόπουλος
Κατά χιλιάδες συνεχίζουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι αιτήσεις για τη χορήγηση του Fuel Pass, προκειμένου ανάλογα με το που διαμένουν, τι όχημα διαθέτουν και αν το ποσό που δικαιούνται καταβληθεί σε ψηφιακή κάρτα ή σε τραπεζικό λογαριασμό, θα λάβουν από 25 έως 60 ευρώ.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι αρκετά απλή, ωστόσο μπορεί να προκύψουν, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης των κωδικών που απαιτούνται να συμπληρωθούν, διάφορα ζητήματα, που καλό είναι οι ενδιαφερόμενοι να τα γνωρίζουν για να μην λάβουν λιγότερα ή μηδενικά ποσά

Μεταξύ των απρόοπτων που μπορούν να προκύψουν κατά τη συμπλήρωση της αίτησης είναι να διαπιστώσουν οι ιδιοκτήτες Ι.Χ. αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας ότι δεν έχουν δηλώσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) το κινητό τους τηλέφωνο και είτε την ηλεκτρονική διεύθυνση ταχυδρομείου (email) είτε την ταχυδρομική διεύθυνση διαμονής ή τη διεύθυνση επικοινωνίας τους.

Χωρίς την παραπάνω διαδικασία δεν επιτρέπει η πλατφόρμα vouchers.gov.gr να ολοκληρώσει κάποιος την αίτηση για να λάβει το Fuel Pass. Κατά συνέπεια, θα πρέπει οι ιδιοκτήτες των Ι.Χ. αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών να καταχωρήσουν υποχρεωτικά τα στοιχεία επικοινωνίας τους στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας για να είναι διαθέσιμα στις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με το δημόσιο.

H διαδικασία για το Fuel Pass

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν όσοι μέχρι στιγμής δεν έχουν περασμένα το κινητό και το email ή τη διεύθυνση διαμονής στο ΕΜΕπ είναι η εξής:

• Δηλώνουν τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και στη συνέχεια λαμβάνουν κωδικό μιας χρήσης με SMS για την επαλήθευση κατοχής του. Κάθε αριθμός τηλεφώνου μπορεί να δηλωθεί μόνο από ένα φυσικό πρόσωπο.

• Επιβεβαιώνουν την κατοχή του αριθμού κινητού τηλεφώνου μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ή παρόχου υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Σημείωση: Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να επισκεφθούν οι ενδιαφερόμενοι ένα Κ.Ε.Π.

Για τη συμπλήρωση των υπόλοιπων στοιχείων επικοινωνίας θα λάβουν:

• Κωδικό μιας χρήσης με γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό τους για την επιβεβαίωση δήλωσης των στοιχείων τους

• Σύνδεσμο επιβεβαίωσης στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για την επιβεβαίωση του email τους.

Αξίζει να τονιστεί ότι η ηλεκτρονική καταχώριση και η ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας στο ΕΜΕπ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Από τη στιγμή που ολοκληρωθούν όλες οι παραπάνω διαδικασίες τότε οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών μπορούν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση υποβολής της αίτησής τους, βάσει των βημάτων που παρουσιάζει από το πρώτο μέχρι το τελευταίο ο Οικονομικός Ταχυδρόμος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης είναι έως τις 30 Απριλίου.

Οι αιτήσεις για το Fuel Pass αφορούν τόσο τη βενζίνη όσο και το πετρέλαιο κίνησης αλλά και τα εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τα κόμιστρα στα ταξί και χρειάζονται οι πολίτες να διαθέτουν κωδικούς Taxisnet όπως φαίνεται στο 3ο βήμα της διαδικασίας. Όσοι επιλέξουν ως μέσο κατάθεσης των χρημάτων την ψηφιακή κάρτα θα λάβουν ολόκληρο το ποσό και όσοι τραπεζικό λογαριασμό θα λάβουν λιγότερα από 5 έως 10 ευρώ ανάλογα το όχημα που έχουν (μηχανή ή αυτοκίνητο).

Δικαιούχος είναι ένας ιδιοκτήτης για ένα όχημα και τα ποσά που προβλέπονται στην περίπτωση κατοίκων νησιών είναι 60 ευρώ για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 35 ευρώ για μηχανές και για την υπόλοιπη Ελλάδα 50 ευρώ για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 30 ευρώ για μηχανές. Τα ποσά αυτά για να τα λάβει κανείς ολόκληρα θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ψηφιακή κάρτα. Διαφορετικά όπως αναφέρθηκε παραπάνω θα είναι στην περίπτωση των Ι.Χ. μειωμένα κατά 10 ευρώ και για τις μηχανές κατά 5 ευρώ.

Οι δικαιούχοι θα επιλεγούν με βάση μόνο εισοδηματικά και όχι άλλα περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ, έγγαμους χωρίς παιδιά τα 35.000 ευρώ, με 1 παιδί τα 40.000 ευρώ, με 2 παιδιά τα 45.000 ευρώ, τα 3 παιδιά τα 50.000 ευρώ κοκ. Για τις μονογονεϊκές ισχύει εισοδηματικό όριο 39.000 ευρώ για το πρώτο παιδία και για κάθε επιπλέον προσαυξάνεται το όριο αυτό κατά 5.000 ευρώ.

Σε αρκετές περιπτώσεις πάντως η αίτηση απορρίπτεται διότι διαπιστώνεται κατά τον ηλεκτρονικό έλεγχο ότι για το τρέχον ή κάποιο από τα προηγούμενα χρόνια δεν είχαν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας. Σε αυτήν την περίπτωση οι δικαιούχοι, για να μπορέσουν να λάβουν το Fuel Pass, θα πρέπει πρώτα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και το αντίστοιχο πρόστιμο και μετά να υποβάλλουν από την αρχή την αίτηση.

Συνήθως μετά την πληρωμή των τελών και του προστίμου το σύστημα αναγνωρίζει ότι πλέον δεν οφείλονται τέλη κυκλοφορίας και κατά συνέπεια μπορεί να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η αίτηση. Το βασικότερο, όμως, ότι αυτή η διαδικασία ξεμπλοκάρει το επίδομα που ανέρχεται από 25 έως 60 ευρώ.





