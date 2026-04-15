ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)

Με τον ΠΑΟΚ να κυριαρχεί στους περισσότερους τομείς της στατιστικής και τον Πάτρικ Μπέβερλι να θυμίζει τον εξαιρετικό παίκτη του παρελθόντος, οι ασπρόμαυροι επικράτησαν με 88-77 του Άρη Betsson στην γεμάτη Πυλαία, σε εξ αναβολής παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Basket League.

Με τη νίκη αυτή που ήταν η 15η του σε 22 παιχνίδια, ο δικέφαλος «κλείδωσε» την 4άδα σε μεγάλο βαθμό και ελπίζει ακόμη και στην 3η θέση σε περίπτωση απωλειών από την ΑΕΚ. Από την πλευρά του ο Άρης, ο οποίος με εξαίρεση το 0-2 στην αρχή του ματς, κυνηγούσε στο σκορ σε όλο το υπόλοιπο γνώρισε την 8η ήττα του σε 21 ματς και θα πρέπει να παλέψει με το Περιστέρι για την 5η θέση.

Κλειδί για τη νίκη της ομάδας του Παντελή Μπούτσκου η κυριαρχία στα ριμπάουντ με 47 (τα 19 επιθετικά) έναντι 27, στις βολές (17/23 ο ΠΑΟΚ, μόλις 5/9 ο Άρης), αλλά και τις ασίστ με 19. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν μεγάλη φθορά στα φάουλ στους αντιπάλους τους (18-24) με τον Αντετοκούνμπο να αποβάλλεται με 5, και τους Φόρεστερ, Μήτρου-Λονγκ, Τζόουνς να έχουν από 4. Από την άλλη ο Κόνιαρης αποβλήθηκε με 5, ενώ δεν υπήρχε παίκτης των ασπρόμαυρων με 4.

Εκτός του Μπέβερλι, εξαιρετικός για τους νικητές ο Μέλβιν με 17 πόντους, ο Ταϊρί με 19 και ο Ντίμσα με 16. Από πλευράς Άρη που είχε 12/29 (αλλα δέχβηκε και 13/34) ο Νουά και ο Τζόουνς είχαν από 16π., 10 είχε ο Χάρελ, ενώ ο Μήτρου-Λονγκ παρά τους 14 ήταν άστοχος κι έκανε πολλά λάθη.

«Πάρτι» του ΠΑΟΚ από τα 6,75μ.

Στο πρώτο δεκάλεπτο ο Άρης επέτρεψε στον αντίπαλό του να παίζει… ρολόι από το τρίποντο. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι γηπεδούχοι σημείωσαν 29 πόντους, τους 21 με το εντυπωσιακό 7/11 τρίποντα και τον Πάτρικ Μπέβερλι να έχει 3/5 στο καλύτερο δεκάλεπτό του (αν όχι εμφάνιση) από τότε που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Από κοντά και οι Μέλβιν, Ταϊρί με δύο τρίποντα έκαστος, ενώ ο Περσίδης με buzzer beater από τα 6,75μ. έγραψε τη μεγαλύτερη διαφορά ως εκείνη τη στιγμή για τους γηπεδούχους που ήταν το +10 (29/19 στο 10′).

Κυριαρχία σε ριμπάουντ και ασίστ ο δικέφαλος

Η διαφορά έφτασε ακόμη και στο +16 (35-19) για τον ΠΑΟΚ, όταν ο Ντίμσα με τρίποντο διεύρυνε τον «βομβαρδισμό» των ασπρόμαυρων από την περιφέρεια. Φυσικά ο λόγος που το ματς είχε αυτή την εικόνα δεν ήταν μόνο η ευστοχία της ομάδας του Μπούτσκου ή η κακή άμυνα των φιλοξενούμενων. Ήταν η η απίστευτη υπεροχή του δικεφάλου στα ριμπάουντ και τις ασίστ. Κάποια στιγμή στα μέσα της Β’ περίοδο, οι γηπεδούχοι είχαν 18 συνολικά ριμπάουντ με τα οκτώ να είναι επιθετικά, ενώ οι κιτρινόμαυροι είχαν μόλις 4 «σκουπίδια» χωρίς κανένα επιθετικό! Παράλληλα οι τελικές πάσες ήταν 10-3!

Εντυπωσιακή αντίδραση κι επιστροφή ο Άρης

Κάπου εκεί όμως ήρθε μια εντυπωσιακή αντίδραση από τον Άρη, παρά το γεγονός ότι ο Μίλιτσιτς είχε να διαχειριστεί τα τρία φάουλ ο Αντετοκούνμπο, ο Άρης κατάφερε να «φρενάρει» τον ρυθμό του ΠΑΟΚ (τον πήγε στο σετ παιχνίδι στην επίθεση του), να βρει καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο (έστω και μακρινά σουτ σε δευτερεύοντα αιφνιδιασμό) και να πάρει επιτέλους κάποια επιθετικά ριμπάουντ τα οποία του απέφεραν πολύτιμους πόντους

Χάρελ, Νοά και Τζόουνς έδωσαν επιθετικές λύσεις, ο Άρης έκλεισε το ημίχρονο με 8/14 τρίποντα και μόλις 6 λάθη έναντι 11 του ΠΑΟΚ και με ένα επιμέρους 10-25 πλησίασε στον πόντο (45-44) πριν ο Μέλβιν με ένα ακόμη τρίποντο διαμόρφωσε το σκορ στο ημίχρονο στο 49-44.

Βρήκε ρυθμό ο ΠΑΟΚ, τον έχασε ο Άρης

Όσο και να προσπαθούσε ο Άρης να προσπεράσει δεν τα κατάφερνε. Για την ακρίβεια δεν τον άφηνε ο ΠΑΟΚ, καθώς όποτε οι κίτρινοι πλησίαζαν στον πόντο κι έδειχναν ικανοί να προσπεράσουν, η ομάδα του Μπούτσκου έβρισκε χαρακτήρα να απαντήσει. Μα με τρίποντο, μα με βολές, ή κάποιο καλάθι (κάποιες φορές και πάλι από επιθετικό ριμπάουντ που εξακολουθούσε να πληγώνουν τους φιλοξενούμενους). Το 70-59 του 30′ έδινε μια αίσθηση σιγουριάς στους ασπρόμαυρους όμως δεν ήταν έτσι.

Στα ίσια με Αντετοκούνμπο ο Άρης, καθάρισε ο Ταϊρί για τον ΠΑΟΚ

Ο Άρης κατάφερε να ισοφαρίσει σε 72-72 με κάρφωμα του Αντετοκούνμπο το οποίο ολοκλήρωσε επιμέρους 13-2, όμως είπαμε… Δεν κατάφερε ποτέ να προσπεράσει. Αυτή τη φορά ο Ταϊρί που είχε σιγήσει για ώρες πήρε τ’… όπλο του την κατάλληλη στιγμή και με σερί καλάθια έδωσε αέρα 8 πόντων (80-72) στην ομάδα. Εν συνεχεία ο Πάτρικ Μπέβερλι απλά έβαλε το «κερασάκι στην τούρτα» της νίκης για τον ΠΑΟΚ που έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, χάρη στην οποία επί της ουσίας κλείδωσε την 4άδα στην κανονική περίοδο.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 49-44, 70-79, 88-77

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Μέλβιν 17 (4), Ταϊρί 19 (2), Περσίδης 5 (1), Μπέβερλι 16 (4), Μουρ 9, Κόνιαρης 1, Ομορούγι 3, Φίλλιος 2, Ντίμσα 16 (2).

ΆΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 14 (2), Νουά 16 (3), Μποχωρίδης 7 (1), Χαρέλ 10 (2), Αντετοκούνμπο 4, Τζόουνς 16 (2), Τσαϊρέλης, Φόρεστερ, Πουλιανίτης 2, Άντζουσιτς 3 (1), Κουλμπόκα 5 (1).