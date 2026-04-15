Ολυμπιακός για Δαλακούρα: «Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας»

Ο Ανέστης Δαλακούρας αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον πειραϊκό σύλλογο να ευχαριστεί τον έμπειρο άσο για την προσφορά του στην ομάδα.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ευχαριστεί θερμά τον Ανέστη Δαλακούρα για την πολύτιμη προσφορά του στην ομάδα βόλεϊ Ανδρών του συλλόγου. Ο Ανέστης Δαλακούρας ολοκληρώνει την αγωνιστική του πορεία, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη ήθους, αφοσίωσης και επιτυχιών.

Από το 2021, φόρεσε με υπερηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα, συμβάλλοντας στις επιτυχίες της ομάδας μας. Στη «θητεία» του στον Θρύλο, πανηγύρισε την κατάκτηση του CEV Challenge Cup, το 2023, καθώς και δύο πρωταθλημάτων Ελλάδας, δύο Κυπέλλων, δύο League Cup και δύο Super Cup. Tη σεζόν 2024-25, φτάσαμε μαζί έως τη φάση των «8» του CEV Champions League!

Ανέστη, σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα και σου ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο κεφάλαιο της ζωής σου! Θα είσαι πάντα μέλος της «ερυθρόλευκης» οικογένειας».