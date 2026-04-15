Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Η HBO αποκάλυψε ότι η παραγωγή της πολυαναμενόμενης τέταρτης σεζόν της σειράς «The White Lotus» έχει ξεκινήσει στη Γαλλία.

Όπως και στις τρεις προηγούμενες σεζόν, η σειρά δια χειρός Μάικ Γουάιτ ακολουθεί τους επισκέπτες και το προσωπικό μιας αλυσίδας πολυτελών ξενοδοχείων, όπου άνθρωποι δολοφονούνται συνεχώς μόλις σε επτά ημέρες.

Όσα νέα μάθαμε

Αυτή η (φρέσκια) εβδομάδα, σύμφωνα με το HBO, θα διαδραματιστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών. Παραμένει να δούμε αν η σειρά θα χρησιμοποιήσει ως φόντο το φετινό φεστιβάλ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η σεζόν θα περιλαμβάνει δύο ξενοδοχεία White Lotus: το Airelles Château de la Messardière στο Σεν Τροπέ θα μετατραπεί σε White Lotus du Cap, ενώ το ιστορικό Hotel Martinez στην Κρουαζέτ θα λειτουργήσει ως White Lotus Cannes.

Από το καστ μέχρι τις Κάννες

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, η νέα σεζόν θα γυριστεί κυρίως στις Κάννες, το Σεν Τροπέ και το Μονακό. Μερικά γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα.

Αλλά ακόμη δεν ακούσατε το καλύτερο: το καστ της νέας σεζόν «The White Lotus» περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τους Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Βενσάν Κασέλ, Στιβ Κούγκαν, Κέιλεμπ Τζόντε Έντουαρντς, Ντίλαν Ένις, Κορεντέν Φίλα, Άρι Γκρέινορ, Μαρίσα Λονγκ, Αλεξάντερ Λούντβιχ, Κρις Μεσίνα, Κουμάιλ Ναντζιάνι και Νάντια Τερεσκιέβιτς.

Επίσης, εμφανίζονται οι Κλόε Μπένετ, Σάντρα Μπερνάρντ, Χέδερ Γκράχαμ, Μαξ Γκρίνφιλντ, Φρίντα Γκούσταβσον, Τσάρλι Χολ, Τζάραντ Πολ, Ρόζι Πέρεζ, Μπεν Σνέτζερ και Λόρα Σμετ.

Ο Γουάιτ υπογράφει τη νέα σεζόν ως εκτελεστικός παραγωγός, δημιουργός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης.

Το φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 23 Μαΐου και θα περιλαμβάνει νέες ταινίες των Ασγκάρ Φαρχάντι, Πέδρο Αλμοδόβαρ, Άιρα Σακς, Χιροκάζου Κορέ-Έντα και άλλων, καθώς και αφιερώματα στη Μπάρμπρα Στρέιζαντ και τον Πίτερ Τζάκσον.

*Με πληροφορίες από: Variety & The Hollywoord Reporter