Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Οι δράκοι επιστρέφουν 15 Απριλίου 2026, 21:35

Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο

Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Ήταν 19 Μαΐου 2019 όταν μετά από οκτώ σεζόν και 73 επεισόδια το Game of Thrones έριχνε τίτλους τέλους – και το μόνο σίγουρο είναι ότι δίχασε τους πάντες με το φινάλε του. Η σειρά των Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις, που βασιζόταν στα βιβλία του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν απέκτησε φανατικό κοινό, αλλά το «κλείσιμό» του δεν ήταν αυτό που περίμεναν -και ήθελαν- οι περισσότεροι.

Άλλωστε ήταν γνωστό ότι από κάποιο σημείο και μετά οι δημιουργοί της σειράς και ο επιτυχημένος συγγραφέας αυτοσχεδίαζαν, καθώς το τηλεοπτικό GoT είχε προχωρήσει πέρα από τα βιβλία.

Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια που έχουν περάσει από το φινάλε, πολλά έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί – το πιο αγαπημένο σενάριο όλων ήταν να γυριστεί ξανά το τελευταίο επεισόδιο με διαφορετικό τέλος!

Τελικά πριν από ένα μήνα, έγινε γνωστή μια άλλη είδηση: το GoT θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Και την Τρίτη, στο πλαίσιο του CinemaCon του Λας Βέγκας έγινε γνωστός και ο τίτλος του: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.

Αλλά προτού χαρούν οι fans του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα: ο τίτλος ίσως και να αλλάξει μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ταινία δεν θα εμφανιστεί στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2027.

Για την ακρίβεια, το κινηματογραφικό GoT εμφανίστηκε στην παρουσίαση της Warner Bros. για τα project που ετοιμάζει από το 2027 και μετά.

Τι ξέρουμε έως τώρα για το νέο Game of Thrones

Όπως έχει ήδη γραφτεί, ο Μπο Γουίλιμον -ο άνθρωπος πίσω από τα House of Cards και Andor- έχει παραδώσει ήδη ένα δοκιμαστικό σενάριο στο στούντιο.

Ονόματα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τους συντελεστές (όπως τον σκηνοθέτη) δεν έχουν πέσει ακόμα στο τραπέζι. Το στόρι της ταινίας θα είναι βασισμένο στον Aegon I, τον βασιλιά που ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen, για τον οποίο είχε γράψει ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στο βιβλίο του Fire and Blood.

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

HSBC: Το πληθωριστικό κύμα δεν τέλειωσε, μάλλον…

Ανανέωση: Αλλαγές από μέσα προς τα έξω

Axios: ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Από το ξεκίνημα στον πρώτο τίτλο - Έρχονται δύο νέα φιλμ για τον θρύλο της F1 Μίκαελ Σουμάχερ

Μια ταινία μικρού μήκους και ένα νέο ντοκιμαντέρ φέρνουν ξανά στο προσκήνιο τη μεγαλοφυία του Μίκαελ Σουμάχερ όταν έπιανε στα χέρια του το τιμόνι του μονοθεσίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σοκαριστικό εξώφυλλο – Διπλωματική θύελλα για το L’Espresso – Οργή του Ισραήλ, η κακοποίηση, η αλήθεια

Μια φωτογραφία που απεικονίζει στρατιώτη της IDF να χλευάζει Παλαιστίνια γυναίκα στη Δυτική Όχθη έγινε αφορμή για μια σφοδρή διπλωματική σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και του εμβληματικού ιταλικού περιοδικού L'Espresso

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ντέιβιντ Σεντάρις: Γιατί ήθελα να κρατήσω μυστικό τον γάμο μου με τον Χιου

«Δε ντρεπόμουν για τον Χιου ούτε πίστευα ότι θα εμφανιστεί κάποιος καλύτερος. Απλώς ανατριχιάζω όταν ακούω έναν άντρα να λέει “ο σύζυγός μου”» γράφει ο συγγραφέας Ντέιβιντ Σεντάρις στο New Yorker.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το λάθος, το «όνειρο», το bad trip: Η ποδηλατάδα του Άλμπερτ Χόφμαν και το πρώτο «ταξίδι» με LSD

Από τα απόρρητα προγράμματα του αμερικανικού στρατού μέχρι την αντικουλτούρα των ’60s, το LSD ξέφυγε από τα εργαστήρια και έγινε σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Με τους εργάτες»: Λάνθιμος, Φίνιξ και 1.000+ δημιουργοί κατά του mega deal που αλλάζει το Χόλιγουντ

Ο Γιώργος Λάνθιμος, μαζί με κορυφαίους δημιουργούς του Χόλιγουντ, αντιδρά στη συγχώνευση Paramount–Warner, προειδοποιώντας για πλήγμα σε ανταγωνισμό και δημιουργία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στην ταινία «52 Blue» ένας Ινδός άνδρας ξεκινά ένα ταξίδι για να συναντήσει τον Λιονέλ Μέσι

Αυτό το ταξίδι αυτογνωσίας, με στόχο την πιθανή συνάντηση με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, ο οποίος τώρα παίζει για την Ίντερ Μιλάνου στην MLS, βρίσκεται στο επίκεντρο του δράματος «52 Blue».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Συμφωνία για λίγους ισχυρούς: Οι σταρ του Χόλιγουντ τα βάζουν με τη συγχώνευση Paramount-Warner

Περισσότεροι από 1.000 ηθοποιοι και δημιουργοί του κινηματογράφου, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λάνθιμος, καταδικάζουν τη συμφωνία των 111 δισ. μεταξύ Paramount Skydance και Warner Bros. Discovery

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Γκοντάρ και ο πόλεμος – Τα μέτωπα του 20ού αιώνα πυροδότησαν μια επανάσταση στον κινηματογράφο

Ο πόλεμος διατρέχει το έργο του Ζαν-Λυκ Γκοντάρ (1930-2022) σαν μια ανεξέλεγκτη και τραυματική δύναμη που διαπερνά τα καλλιτεχνικά χαρακώματα του 20ού αιώνα - Μια νέα έκθεση το φωτίζει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα

Η Σάντρα Μπούλοκ έσπασε τη μακροχρόνια αποχή της από τον ψηφιακό κόσμο, κάνοντας ντεμπούτο στο Instagram που προκάλεσε φρενίτιδα στους θαυμαστές της και ενθουσίασε τις φίλες της

Σύνταξη
Είμαστε φτιαγμένοι από… πλαστικό; Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας

Ξεχάστε τις χελώνες και τη ρύπανση των ωκεανών. Μια ιστορική ιατρική μελέτη αποκαλύπτει τη νέα, τρομακτική πραγματικότητα: τα μικροπλαστικά δεν βρίσκονται πλέον απλώς στο περιβάλλον, αλλά έχουν εισβάλει στα κύτταρα και τις αρτηρίες μας, τετραπλασιάζοντας τον κίνδυνο για εμφράγματα και εγκεφαλικά.

Σύνταξη
Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία

Δεν είναι η ιδέα σου ούτε φταίει μόνο ο καιρός: ο δυτικός κόσμος είναι πιο εξαντλημένος από ποτέ. Σκληρά οικονομικά και ιατρικά δεδομένα αποκαλύπτουν πώς η στέρηση ύπνου μετατράπηκε από ατομική αδυναμία σε μια παγκόσμια κρίση που μας κοστίζει χρόνια ζωής και δισεκατομμύρια ευρώ.

Σύνταξη
Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει

Το πρόβλημα με την υγεία της την ανάγκασε, όπως ανέφερε h Μαρίζα Κωχ, να αναβάλλει την παράσταση στην οποία θα συμμετείχε, παρουσιάζοντας τραγούδια βασισμένα στην ποίηση του Γιώργου Σεφέρη

Σύνταξη
Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο

Η αναζήτηση της μακροζωίας δεν αποτελεί πλέον καθαρά ιατρικό ζήτημα, αλλά μετατρέπει τον ίδιο τον χρόνο ζωής στο απόλυτο ταξικό σύνορο, με τους αριθμούς να αποκαλύπτουν μια αδυσώπητη αλήθεια.

Σύνταξη
Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)

Το δεύτερο μέρος ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Αθηναϊκό δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, αφού οι πράσινοι αρνήθηκαν να βγουν επειδή οι γηπεδούχοι δεν επέτρεψαν τη είσοδος στους οπαδούς τους.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση δια παραλείψεως βρίσκονται οι τρεις νεαροί που συνελήφθησαν για τον θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά

Σύνταξη
Το «The White Lotus» μετακομίζει στις Κάννες

Δεν είναι σαφές αν η σειρά «The White Lotus» θα γυριστεί κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, κάτι καλό ετοιμάζεται.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΠΑΣΟΚ: Δεν ζητήθηκε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου – Η επικοινωνία Ανδρουλάκη με τον Κακλαμάνη

Το ΠΑΣΟΚ δεν ζήτησε αναβολή της συζήτησης για το Κράτος Δικαίου στην Βουλή, σύμφωνα με αρμόδιες κομματικές πηγές – Τι ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Νικήτα Κακλαμάνη

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νετανιάχου: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντολή να συνεχίσουν τα πλήγματα στον Λίβανο

Ο Νετανιάχου είπε ότι έχει δώσει εντολή στις ένοπλες δυνάμεις να συνεχίσουν την ενίσχυση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο. Και τόνισε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο στο Ιράν.

Σύνταξη
Οικογενειακές ιστορίες: Ο Λαζαρίδης με το πτυχίο κολλεγίου «παρέδωσε» τη θέση του στη σύζυγό του, «γαλάζιο παιδί» της Blue Skies

Νέα αποκάλυψη για Λαζαρίδη αποδεικνύει ότι στο επιτελικό κράτος Μητσοτάκη βασιλεύει και η οικογενειοκρατία. Όταν παραιτήθηκε από τη Γ.Γ. Ισότητας Φύλων στην ίδια θέση προσελήφθη η σύζυγός του Αθανασία Κοτσαύτη που στο βιογραφικό της έχει και το «πέρασμα» της από την Blue Skies, στο μισθολόγιο της οποίας «φιλοξενούνταν» πολλοί που δούλευαν για λογαριασμό της ΝΔ ή του Μαξίμου.

Σύνταξη
LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

LIVE: Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης για τα προημιτελικά του Champions League. Τηλεοπτικά από MEGA και COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Μπανταλόνα 72-67: Ξανά στο Final-4 του BCL η «Ένωση», άφησε εκτός την οικοδέσποινα (vids)

Για μία ακόμη φορά προκρίνεται στο Final-4 του BCL η ΑΕΚ, μετά την επικράτησή της με 72-67 επί της Μπανταλόνα την οποία άφησε εκτός με 2-1 νίκες. Με Μάλαγα στα ημιτελικά η Ένωση.

Σύνταξη
Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου

Οι Ομπάμα αναλαμβάνουν την παραγωγή του θεατρικού έργου «Proof» στη ΝΥ, ενώ πίσω τους βρίσκεται ένας ισχυρός μηχανισμός που έχει κερδίσει Όσκαρ και συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον (και χρήματα).

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εισβολή των bot: Οι άνθρωποι είμαστε πλέον μειοψηφία στο ίντερνετ

Η ψευδαίσθηση της ανθρώπινης κυριαρχίας στον ψηφιακό κόσμο καταρρέει. Η ετήσια έκθεση της Imperva αποκαλύπτει ότι η μη-ανθρώπινη κίνηση (bots) έχει ξεπεράσει το 50% του συνολικού διαδικτύου, μετατρέποντας το timeline μας σε ένα πεδίο μάχης μεταξύ αλγορίθμων, όπου ο άνθρωπος είναι πλέον απλός θεατής.

Σύνταξη
Στον Ευαγγελισμό και πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη – Τι λέει ο γιατρός του

Ο πρωθυπουργός για δεύτερη φορά μέσα στην ημέρα επισκέπτεται τον υπουργό Επικρατείας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση από το πρωί μετά από εγκεφαλική αιμορραγία

Σύνταξη
Το τέλος του τυχαίου: Γιατί οι ψηφιακές σου επιλογές είναι απλώς μια ψευδαίσθηση ελεύθερης βούλησης

Νομίζεις ότι οι ψηφιακές σου επιλογές είναι δικές σου; Η έρευνα πίσω από το φαινόμενο της «Αλγοριθμικής Ισοπέδωσης» αποκαλύπτει πώς οι τεχνολογικοί κολοσσοί αντικατέστησαν την ελεύθερη βούληση με προδιαγεγραμμένα μαθηματικά μοντέλα.

Σύνταξη
Ο πρώτος διαιτητής που απέβαλε τον Μέσι θα σφυρίξει ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Ο Ισπανός Ζιλ Μανθάνο είναι ο πρώτος ρέφερι που απέβαλε τον Μέσι, ενώ πιο πριν ο Αργεντινός σταρ είχε αρνηθεί να του δώσει το χέρι του, μετά το τέλος αγώνα! Στιγμές από την καριέρα του

Βάιος Μπαλάφας
Λαμία: Ιδιοκτήτης καφετέριας έβαλε τέλος στη ζωή του – Τον βρήκε απαγχονισμένο η υπάλληλος του καταστήματος

Το νεαρή γυναίκα κάλεσε σε βοήθεια και αμέσως έτρεξαν στην καφετέρια περίοικοι επαγγελματίες, οι οποίοι απομάκρυναν από το σημείο την σοκαρισμένη κοπέλα και κάλεσαν ΕΚΑΒ και αστυνομία.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – Άρης Betsson 88-77: Πήρε το ντέρμπι με σούπερ Μπέβερλι ο «δικέφαλος» (vids)

Κυριαρχικός στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε στην Πυλαία, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 21η αγωνιστική της Greek Basketball League, επί του Άρη Betsson, με 88-77.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Αντσελότι άφησε… ξερό τον Λούλα

Ο προπονητής της Εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, έκανε την ερώτηση του ενός εκατομμυρίου στον πρόεδρο της χώρας…

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οι ισραηλινές δυνάμεις «σφραγίζουν» τα χέρια Παλαιστίνιων γυναικών

Οι γυναίκες, μαζί με σχεδόν 40.000 ακόμη Παλαιστίνιους, εκδιώχθηκαν βίαια από την Τζενίν και άλλους προσφυγικούς καταυλισμούς στη βόρεια Δυτική Όχθη, μετά από ισραηλινή επίθεση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι απαντά ο ΕΟΔΥ στον «πόλεμο» για το ξήλωμα της πικροδάφνης από τα σχολεία - 20 δηλητηριάσεις παιδιών ετησίως

Παρά την αισθητική της αξία και την ανθεκτικότητά της, η πικροδάφνη είναι ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό, του οποίου όλα τα μέρη περιέχουν ουσίες επικίνδυνες για τον άνθρωπο και τα ζώα.

Σύνταξη
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

