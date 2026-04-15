Η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones απέκτησε τίτλο
Επτά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, η κινηματογραφική μεταφορά του Game of Thrones βρίσκεται στα σκαριά. Ωστόσο δεν το περιμένουμε πριν το 2027
- Σφοδρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ: «Καμία δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία»
- Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
- Κοινή δήλωση υπουργών Οικονομικών: Προειδοποίηση για παγκόσμιο οικονομικό σοκ από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή
- Netflix, podcast και, πλέον, Μπρόντγουεϊ – Οι Ομπάμα πατούν το σανίδι του θεάτρου
Ήταν 19 Μαΐου 2019 όταν μετά από οκτώ σεζόν και 73 επεισόδια το Game of Thrones έριχνε τίτλους τέλους – και το μόνο σίγουρο είναι ότι δίχασε τους πάντες με το φινάλε του. Η σειρά των Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις, που βασιζόταν στα βιβλία του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν απέκτησε φανατικό κοινό, αλλά το «κλείσιμό» του δεν ήταν αυτό που περίμεναν -και ήθελαν- οι περισσότεροι.
Άλλωστε ήταν γνωστό ότι από κάποιο σημείο και μετά οι δημιουργοί της σειράς και ο επιτυχημένος συγγραφέας αυτοσχεδίαζαν, καθώς το τηλεοπτικό GoT είχε προχωρήσει πέρα από τα βιβλία.
Μέσα σε αυτά τα επτά χρόνια που έχουν περάσει από το φινάλε, πολλά έχουν γραφτεί και έχουν ακουστεί – το πιο αγαπημένο σενάριο όλων ήταν να γυριστεί ξανά το τελευταίο επεισόδιο με διαφορετικό τέλος!
Τελικά πριν από ένα μήνα, έγινε γνωστή μια άλλη είδηση: το GoT θα μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Και την Τρίτη, στο πλαίσιο του CinemaCon του Λας Βέγκας έγινε γνωστός και ο τίτλος του: Game of Thrones: Aegon’s Conquest.
The “Game of Thrones” movie officially has a title: “Game of Thrones: Aegon’s Conquest.”
The new name was announced as part of Warner Bros.’ #CinemaCon presentation.https://t.co/xTHW7Qwk6c pic.twitter.com/xBkVBNMVIp
— Variety (@Variety) April 15, 2026
Αλλά προτού χαρούν οι fans του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, ας ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα: ο τίτλος ίσως και να αλλάξει μέσα στο επόμενο διάστημα, καθώς η ταινία δεν θα εμφανιστεί στις σκοτεινές αίθουσες πριν το 2027.
Για την ακρίβεια, το κινηματογραφικό GoT εμφανίστηκε στην παρουσίαση της Warner Bros. για τα project που ετοιμάζει από το 2027 και μετά.
Τι ξέρουμε έως τώρα για το νέο Game of Thrones
Όπως έχει ήδη γραφτεί, ο Μπο Γουίλιμον -ο άνθρωπος πίσω από τα House of Cards και Andor- έχει παραδώσει ήδη ένα δοκιμαστικό σενάριο στο στούντιο.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ονόματα για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, αλλά και τους συντελεστές (όπως τον σκηνοθέτη) δεν έχουν πέσει ακόμα στο τραπέζι. Το στόρι της ταινίας θα είναι βασισμένο στον Aegon I, τον βασιλιά που ίδρυσε τη δυναστεία των Targaryen, για τον οποίο είχε γράψει ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν στο βιβλίο του Fire and Blood.
- «Είναι απαίσιο! Θα το λατρέψεις» – Η Σάντρα Μπούλοκ «έριξε» το Instagram – Η Τζένιφερ Άνιστον, τα ρεκόρ, το τρολάρισμα
- Είμαστε φτιαγμένοι από… πλαστικό; Η αόρατη απειλή που «κυλάει» στις αρτηρίες μας
- Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Γκιουλέρ το 0-1 για τη «βασίλισσα», ισοφάρισε σε 1-1 ο Πάβλοβιτς (vids)
- Γιατί είμαστε όλοι τόσο κουρασμένοι; Τα σοκαριστικά στοιχεία για τη συλλογική μας αϋπνία
- Στο νοσοκομείο η Μαρίζα Κωχ – «Ένας ακόμη σκληρός Απρίλης» γράφει
- Πλούσιοι και «αθάνατοι»: Η βιομηχανία του biohacking και το νέο ταξικό σύνορο
- Οριστική διακοπή στο Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: Δεν βγήκαν στο δεύτερο ημίχρονο οι Πράσινες (vid)
- Κεφαλονιά: «Την βγάλαμε έξω για να πάρει αέρα» – «Θα έλεγαν ότι τη βρήκαν στο δρόμο» – Σοκάρουν οι καταθέσεις των συλληφθέντων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις