Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση για σκάνδαλο υποκλοπών και ΟΠΕΚΕΠΕ – «Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Μετά τις εορτές του Πάσχα ξεκινά και πάλι η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από το σκάνδαλο των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ με την αντιπολίτευση να εκτοξεύει πυρά κατά των κυβερνητικών χειρισμών.

Την ερχόμενη Πέμπτη 16 Απριλίου εξάλλου αναμένεσαι να πραγματοποιηθεί η αναβληθείσα διεξαγωγή της προ ημερησίας συζήτησης στη Βουλή που είχε ζητήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης για τις υποκλοπές και το κράτος δικαίου.

Στο MEGA μίλησαν για τα θέματα των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βρεττάκος, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Θεόδωρος Μαργαρίτης και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.

Το ΠΑΣΟΚ άσκησε σκληρή κριτική κατά της κυβέρνησης για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας από τον πρωθυπουργό καθαρές απαντήσεις.

«Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

«Η λογική είναι ότι, εντάξει, ρουσφέτια ήταν όλα, διεκπεραιώσεις ήταν όλα και μάλιστα αυτοί που κάνανε τις διεκπεραιώσεις ήταν και οι πιο φιλότιμοι, τρέχανε δηλαδή πιο πολύ να καλύψουν τις ανάγκες των υποστηρικτών τους. Η αντίληψη ότι ‘όλοι παρακολουθούνται, τι φωνάζετε;’ Ή ότι, εντάξει, κάποιες αβλεψίες γίνονται στην ανάδειξη κομματικών αξιωματούχων σε κυβερνητικές θέσεις, όπως με τον κύριο Λαζαρίδη. Αυτή όλη η ισοπέδωση προς τα κάτω τραυματίζει την έννοια της πολιτικής και κάνει τους πολίτες να αποστρέφονται την πολιτική, να πηγαίνουν στην εκλογική αποχή, στην εκλογική απεργία, να επιλέγουν ψήφο διαμαρτυρίας και μετά φυσικά τα κόμματα, οι πολιτικοί παράγοντες να κάθονται και να λένε μα πως έγινε αυτό; Γιατί υπάρχει τέτοια αμφισβήτηση;», ανέφερε ο Θεόδωρος Μαργαρίτης, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και συμπλήρωσε:

«Στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ μας κυνηγάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχουμε γίνει πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο αρχικός φάκελος άνοιξε με την ένδειξη σύστασης συμμορίας, διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Επίσης, η υπόθεση των υποκλοπών. Εντάξει, εδώ βγαίνει ένας τύπος ο οποίος λέει ότι εγώ μόνο με το κράτος συνεργαζόμουν. Εδώ υπάρχει παραβίαση του κράτους δικαίου».

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση για διαφθορά και ρουσφέτια.

«Νομίζω ότι το να επικαλείται η Νέα Δημοκρατία διαχρονικές παθογένειες παραπάει. Μιλάμε για ρουσφέτια, μιλάμε για εγκλήματα, για διαφθορά, για σήψη, για όλα αυτά τα απεχθή φαινόμενα, τα οποία το επιτελικό κράτος του κυρίου Μητσοτάκη τα έχει φορέσει στη ζωή του ελληνικού λαού. Από την άλλη έρχεται ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα σκάνδαλο το οποίο η Ευρωπαία Εισαγγελέας διερευνά από το 2019 και μετά και όχι τυχαία. Μιλάμε για εγκληματική οργάνωση. Έρχονται δικογραφίες κάθε μέρα στη Βουλή και δεν τις προλαβαίνουμε, διότι πάρα πολλά στελέχη και βουλευτές εμπλέκονται», είπε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου.