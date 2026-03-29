Επεισόδια τα ξημερώματα στα Εξάρχεια με 114 προσαγωγές
Τι υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ
Επεισόδια σημειώθηκαν τα ξημερώματα στα Εξάρχεια μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα μια ομάδα περίπου 30 ατόμων, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, επιτέθηκαν με πέτρες και μπουκάλια σε διμοιρία των ΜΑΤ στη συμβολή των οδών Τζαβέλα και Εμ. Μπενάκη.
Λίγη ώρα αργότερα στη συμβολή των οδών Κωλέττη και Εμ. Μπενάκη οι άγνωστοι επιτέθηκαν εκ νέου στην ίδια διμοιρία πετώντας τα αντικείμενα ενώ έβαλαν φωτιά σε τρείς κάδους απορριμμάτων.
Στη συνέχεια, περίπου στις 4:55, σημειώθηκε ακόμη μια επίθεση στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη από 15 κουκουλοφόρους σε αστυνομικές δυνάμεις.
Μετά τις επιθέσεις οι άγνωστοι, όπως υποστηρίζει πάντα η ΕΛ.ΑΣ μπήκαν σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Κωλέττη και κατέβασαν τα ρολά.
Στο σημείο έσπευσε εισαγγελέας με τους αστυνομικούς να προχωρούν σε 114 προσαγωγές ατόμων.
*Κεντρική φωτό: Αρχείο
