Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν σε τεχνητή λίμνη - Ανήκουν σε δύο άτομα
Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική
Τα Νέα της Αγοράς 27 Μαρτίου 2026

Επέκταση της διεθνούς δράσης του Kaizen Foundation με νέες στρατηγικές συνεργασίες σε Ευρώπη και Νότια Αμερική

Οι νέες συνεργασίες του ιδρύματος επικεντρώνονται στην κοινωνική καινοτομία, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων

Το Kaizen Foundation, ο Διεθνής Κοινωφελής Οργανισμός που χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Kaizen Gaming, διευρύνει σημαντικά τη διεθνή παρουσία του μέσα από νέες στρατηγικές συνεργασίες με διεθνείς οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης ευάλωτων κοινοτήτων.

Το Kaizen Foundation έχει ήδη επιδείξει σημαντικές παρεμβάσεις στην Ελλάδα, όπως η δωρεά τεχνολογικού εξοπλισμού στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτήρηση και τον έγκαιρο εντοπισμό πυρκαγιών και η δωρεά άνω των 4 εκατ. ευρώ για την ανακαίνιση του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης. Παράλληλα, στην Ευρώπη έχει χρηματοδοτήσει την ανακαίνιση κλινικής στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο του Πιτέστι στη Ρουμανία, ενώ έχει συνεργαστεί και με φορείς όπως το UEFA Foundation for Children. Πλέον, για πρώτη φορά επεκτείνει τη δράση του και στη Νότια Αμερική.

Στο πλαίσιο αυτής της διεθνούς ανάπτυξης της δράσης του, το Kaizen Foundation προχωρά σε νέες συνεργασίες με τους οργανισμούς Nia Tero, TETO Brasil και Resolution Project, ενώ παράλληλα ενισχύει το έργο της διεθνούς οργάνωσης Ashoka στην Ευρώπη.

Αξιοπρεπής στέγαση για ευάλωτες οικογένειες στη Βραζιλία

Το Kaizen Foundation συνεργάζεται με την TETO Brazil για την κατασκευή 120 κατοικιών έκτακτης ανάγκης σε κοινότητες που αντιμετωπίζουν ακραίες συνθήκες φτώχειας. Η πρωτοβουλία χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Kaizen Foundation. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή 35 κατοικιών κατά τη διάρκεια του 2025 και προβλέπονται ακόμη 85 μέσα στο 2026, βελτιώνοντας άμεσα τις συνθήκες διαβίωσης για εκατοντάδες ανθρώπους.

Στήριξη των αυτόχθονων κοινοτήτων σε Βραζιλία και Κολομβία

Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας με τον διεθνή οργανισμό Nia Tero, το Kaizen Foundation θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο των αυτοχθόνων κοινοτήτων στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την προστασία των οικοσυστημάτων στη Βραζιλία και την Κολομβία. Η συνεργασία εστιάζει στην ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και της πολιτισμικής αυτονομίας των κοινοτήτων αυτών, καθώς και στη στήριξη δράσεων για την προστασία των εδαφών τους και την ενδυνάμωση της φωνής τους σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Ενδυνάμωση της νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών σε Ελλάδα και τρεις ακόμα χώρες

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας με το The Resolution Project, το Kaizen Foundation ενισχύει την υποστήριξη προς τη νέα γενιά κοινωνικών επιχειρηματιών παγκοσμίως, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση ενός διεθνούς δικτύου περισσότερων από 50.000 φοιτητών που αναπτύσσουν πρωτοβουλίες με θετικό αντίκτυπο στις κοινότητές τους. Μέσα από τη συνεργασία αυτή, φοιτητές από διάφορες χώρες του κόσμου, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η Βραζιλία, η Κολομβία και ο Καναδάς, θα έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση (seed funding), καθοδήγηση, εκπαιδευτικές ευκαιρίες και συνεχή υποστήριξη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Στήριξη της κοινωνικής καινοτομίας στην Ευρώπη

Παράλληλα, το Kaizen Foundation συνεργάζεται με την Ashoka, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς οργανισμούς που υποστηρίζουν την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Συγκεκριμένα, το Kaizen Foundation χρηματοδοτεί ένα νέο Ashoka Fellow στην Πορτογαλία.

Ο Πρόεδρος του Kaizen Foundation, Πάνος Κωνσταντόπουλος, δήλωσε: «Είμαστε ένας οργανισμός που πιστεύει στη δύναμη των συνεργασιών και σε δράσεις που φέρνουν ουσιαστικά, διαρκή και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Επίσης, πιστεύουμε ότι τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για ένα καλύτερο αύριο, δεν γνωρίζουν σύνορα. Από την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση ευάλωτων κοινοτήτων έως τη στήριξη της νέας γενιάς κοινωνικών επιχειρηματιών, οι νέες συνεργασίες του Kaizen Foundation αντανακλούν τη δέσμευσή μας να συμβάλλουμε σε λύσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ανθρώπων και των κοινωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο.»

Εξάρχου: Καθοριστική για την επιτυχία της CrediaBank η ενίσχυση του ιδιωτικού χαρακτήρα της

Ιράν: Στόχος ξενοδοχεία όπου έχουν καταφύγει στρατιώτες των ΗΠΑ

Νέα πλατφόρμα καριέρας από τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Πουκαμισάς
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Πουκαμισάς συνεχίζει να επενδύει σε διαδικασίες που ενισχύουν τη διαφάνεια και διευκολύνουν την ουσιαστική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών και μονάδων

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Ο Άλφα Ντιαλό είναι ένας παίκτης που δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μονακό, όμως η ομάδα του Πριγκιπάτου έχει οικονομικά προβλήματα και δεν αποκλείεται να είναι διαθέσιμος το καλοκαίρι – Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του και γιατί μπορεί να γίνει η πιο «καυτή» περίπτωση του καλοκαιριού.

Το βρέφος νοσηλεύεται, με οστεομυελίτιδα παλαιά και νέα κατάγματα σε πόδι και χέρι, σημάδια στο σωματάκι του που παραπέμπουν σε καψίματα και δαγκώματα

Τα Εμιράτα προσπαθούν να πιέσουν δεκάδες χώρες να συστήσουν μια «δύναμη ασφαλείας για το Ορμούζ» προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμης σημασίας για το εμπόριο θαλάσσια οδό από τις ιρανικές επιθέσεις

Η Josephine μιλά για την επανασύνδεση με τον τραγουδιστή. Στο νέο της τραγούδι με τον Νίνο, με τίτλο «Τι κάνεις;», αποκάλυψε πως πρόκειται για ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό στοιχείο.

«Δεν έχουν κάνει καμία κίνηση για να αναπληρωθεί η θέση», επισημαίνουν φορείς της Σίφνου - Δείχνουν ως υπευθύνους για τις ελλείψεις την ηγεσία του υπουργείου Υγείας

Η Λέσβος δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με κρούσματα αφθώδους πυρετού, αλλά με την αγωνία εάν θα πληγεί ένας ολόκληρος πολιτισμός

Αναλυτές λένε ότι το Ισραήλ αναζητά εδώ και καιρό ένα άνοιγμα για να κλιμακώσει την ένταση εναντίον της Χεζμπολάχ και ότι ο περιφερειακός πόλεμος με το Ιράν του το έχει προσφέρει τώρα.

Κάτω από 800 ευρώ καθαρά παραμένει ο κατώτατος μισθός μετά τις νέες αυξήσεις. Το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ επιμένει ότι ελάχιστο κατώφλι για αξιοπρεπή διαβίωση είναι τα 1052 ευρώ. Από πού προκύπτει. Είναι εφικτό;

Η ελλειμματική παραγωγή στη φέτα θα καλυφθεί από τα υπάρχοντα αποθέματα – Όμως αν η κατάσταση αυτή συνεχιστεί για αρκετούς μήνες τότε είναι βέβαιο ότι οι μεγάλες τυροκομικές επιχειρήσεις θα βρεθούν ενώπιον διλήμματος

Τα νέα έρχονται μετά τη «βόμβα» πέρι της διετούς συνεργασίας του John Galliano με τη Zara, ωστόσο, στην περίπτωση του Willy Chavarria, μιλάμε για μια καμπάνια μόδας με φόντο τη ρετρό Πόλη του Μεξικού.

