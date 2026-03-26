Ο Δεκάλογος της Ευεξίας: πως η σωστή ενυδάτωση θα γίνει η νέα σας καθημερινή συνήθεια
Τα Νέα της Αγοράς 26 Μαρτίου 2026, 13:42

Ο Δεκάλογος της Ευεξίας: πως η σωστή ενυδάτωση θα γίνει η νέα σας καθημερινή συνήθεια

Από τη διαύγεια του εγκεφάλου μέχρι τις επιδόσεις στο γυμναστήριο: Όλα όσα προσφέρει η σωστή ενυδάτωση το 2026.

Το νερό δεν είναι απλώς ένα συνοδευτικό στο γεύμα μας, είναι το καύσιμο κάθε κυττάρου.

Περίπου 60% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται από νερό, αν και το ποσοστό διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο: στους ενήλικες άνδρες φτάνει περίπου το 60%, στις ενήλικες γυναίκες κυμαίνεται στο 50–55% (λόγω υψηλότερου ποσοστού λιπώδους ιστού), στα βρέφη μπορεί να αγγίξει το 75%, ενώ μειώνεται σταδιακά όσο μεγαλώνουμε.

Το νερό είναι ζωτικής σημασίας για τη λειτουργία των οργάνων μας, καθώς ο εγκέφαλος και η καρδιά αποτελούνται κατά περίπου 73% από νερό, οι πνεύμονες κατά 83%, ενώ ακόμη και τα οστά περιέχουν περίπου 31% νερό, γεγονός που δείχνει πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

Παρότι το μεγαλύτερο ποσοστό του σώματός μας και του πλανήτη καλύπτονται από αυτό, η «σιωπηλή αφυδάτωση» αποτελεί μάστιγα της σύγχρονης καθημερινότητας. Στους έντονους ρυθμούς του σήμερα, το να ξεχνάς να πιεις νερό δεν είναι απλώς μια αμέλεια, αλλά ένα φρένο στις δυνατότητες του οργανισμού σου.

Ας δούμε τους 10 λόγους που θα σε κάνουν να μην αποχωριστείς ποτέ ξανά το θέρμος σου:

1 Cognitive Boost: Εγκέφαλος σε πλήρη ισχύ

Ο εγκέφαλός μας είναι κατά 75% νερό. Σύγχρονες νευροεπιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ακόμα και η ήπια αφυδάτωση (απώλεια 1-2% των υγρών) προκαλεί «ομίχλη» στο μυαλό (brain fog), επηρεάζοντας τη βραχυπρόθεσμη μνήμη και τη συγκέντρωση. Η σωστή ενυδάτωση μπορεί να αυξήσει τη γνωστική απόδοση έως και 14%.

2 BioHacking στη διάθεση και το στρες

Η αφυδάτωση είναι ένας φυσιολογικός στρεσογόνος παράγοντας. Όταν δεν πίνουμε νερό, τα επίπεδα της κορτιζόλης (ορμόνη του στρες) ανεβαίνουν. Έρευνες δείχνουν ότι η επαρκής πρόσληψη υγρών βελτιώνει τη διάθεση και μειώνει τα συμπτώματα κόπωσης κατά 25%, λειτουργώντας ως φυσικό αγχολυτικό.

3 Διαχείριση βάρους & Metabolical Sync

Συχνά το σώμα μπερδεύει το σήμα της δίψας με αυτό της πείνας, οδηγώντας σε άσκοπο binge eating. Πίνοντας μισό λίτρο νερό 30 λεπτά πριν από τα γεύματα, ενεργοποιείται η θερμογένεση και μπορεί να μειωθεί η πρόσληψη θερμίδων έως και 22%.

4 Skin Glow: Η ενυδάτωση από μέσα προς τα έξω

Κανένα serum δεν αντικαθιστά το νερό. Η συστηματική κατανάλωση βελτιώνει την πυκνότητα και την ελαστικότητα του δέρματος. Σύμφωνα με δερματολογικές μελέτες, η σωστή ενυδάτωση μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και την τραχύτητα της επιδερμίδας κατά 19%.

5 Energy Levels: Το φυσικό «ενεργειακό ποτό»

Αν νιώθεις εξαντλημένος στις 4 το μεσημέρι, ίσως δεν χρειάζεσαι καφέ, αλλά νερό. Η πτώση των υγρών του σώματος κατά μόλις 2% προκαλεί κατακόρυφη πτώση της ενέργειας, καθώς η καρδιά πρέπει να δουλέψει σκληρότερα για να κυκλοφορήσει το αίμα.

6 Καρδιαγγειακή προστασία & Ρύθμιση πίεσης

Το αίμα μας αποτελείται κατά 90% από νερό. Η αφυδάτωση το κάνει πιο παχύρρευστο, αναγκάζοντας την πίεση να ανέβει. Η διατήρηση της σωστής ενυδάτωσης είναι το πρώτο βήμα για την προστασία από την υπέρταση και τη μακροχρόνια θωράκιση της καρδιάς.

7 Lubrication: Λιπαντικό για αρθρώσεις και μύες

Οι χόνδροι στις αρθρώσεις και οι δίσκοι της σπονδυλικής στήλης περιέχουν περίπου 80% νερό. Η επαρκής ενυδάτωση λειτουργεί ως «λιπαντικό» και αποσβεστήρας κραδασμών, μειώνοντας τις πιθανότητες τραυματισμών και χρόνιων πόνων κατά 30%.

8 Πεπτική ευεξία & Detox

Το νερό είναι απαραίτητο για τη διάσπαση των τροφών και την απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών. Βοηθά στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας και διατηρεί το πεπτικό σύστημα σε κίνηση, απομακρύνοντας τα περιττά υποπροϊόντα του μεταβολισμού.

9 Νεφρική λειτουργία: Το φίλτρο του οργανισμού

Τα νεφρά μας φιλτράρουν τεράστιες ποσότητες αίματος καθημερινά. Χωρίς νερό, οι τοξίνες συσσωρεύονται, αυξάνοντας τον κίνδυνο για πέτρες και λοιμώξεις. Το καθαρό νερό είναι ο καλύτερος τρόπος για να «ξεπλύνετε» το σύστημά σας.

10 Peak Performance στα Workout

Στην προπόνηση, η αφυδάτωση μειώνει τη δύναμη και την αντοχή. Οι αθλητές που δίνουν προτεραιότητα στην αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολυτών εμφανίζουν ταχύτερη αποκατάσταση των μυών και λιγότερες κράμπες, επιτρέποντας πιο έντονη και αποτελεσματική άσκηση.

Pro-Tip 2026: Αν το απλό νερό σου φαίνεται βαρετό, δοκίμασε το infusion με φέτες τζίντζερ, μέντα ή berries. Επίσης, χρησιμοποίησε ένα smart bottle ή ένα app στο κινητό για να παρακολουθείς την πρόοδό σου.

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Κατώτατος μισθός: Οι εργοδότες ζητούν μέτρα αντιστάθμισης της αύξησης

Καρδιά: Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο;

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Το Ιράν λέει ότι επιτέθηκε σε πυρηνική υποδομή του Ισραήλ

Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί
Διακοπές στην Τήνο: Ο απόλυτος οδηγός για να ζήσεις μία αυθεντική εμπειρία διαμονής στο νησί

Ο ένας επίγειος, παραθαλάσσιος «παράδεισος» που είναι σχεδιασμένος για να μας προσφέρει μία ολοκληρωμένη εμπειρία ανεπιτήδευτης πολυτέλειας, χαλάρωσης και αναψυχής.

Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη
Ο Γιώργος Μαργώνης αναλαμβάνει Αντιπρόεδρος Ευρώπης της Philip Morris International με ευθύνη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η μετάβαση του Γιώργου Μαργώνη από την ηγεσία της Παπαστράτος σε έναν διευρυμένο ευρωπαϊκό ρόλο είναι αποτέλεσμα της συνέχειας, της συνέπειας και της εξέλιξης μίας μακράς διαδρομής 25 ετών στην Παπαστράτος και την Philip Morris International

Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος
Βιώσιμη διαχείριση του νερού και καλές πρακτικές από την Παπαστράτος

Ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος, αναδεικνύει τη στρατηγική διαχείρισης υδάτινων πόρων, με αιχμή την πιστοποίηση «Συμμαχία για το Νερό» (AWS) και τη μείωση κατανάλωσης κατά 42% ανά μονάδα προϊόντος, ενώ το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο έχει επιλεγεί ως παγκόσμιο πιλοτικό της Philip Morris International για το πρόγραμμα Water Circularity.

Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση
Θωρακίζοντας την Αττική: Με έναν ολιστικό στρατηγικό σχεδιασμό, η ΕΥΔΑΠ απαντά στην κλιματική κρίση

Οι μεγάλες επενδύσεις της ΕΥΔΑΠ σε ψηφιακές τεχνολογίες και βιώσιμη διαχείριση λυμάτων διασφαλίζουν την επάρκεια του «γαλάζιου χρυσού» στην πρωτεύουσα.

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του
Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Η σημασία του νερού ως θεμέλιο ζωής και η δέσμευση για τη διαφύλαξή του

Με σεβασμό στον πιο πολύτιμο φυσικό πόρο, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού και της συλλογικής δέσμευσης για τη διαφύλαξή του.

ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι
ΣΥΡΙΖΑ: Χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα η αναιμική αύξηση του κατώτατου μισθού μπροστά στην ακρίβεια που βιώνουν οι εργαζόμενοι

«Η ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού δεν σημαίνει και καλύτερο επίπεδο ζωής, βασικό ζητούμενο στην νέα εποχή φτωχοποίησης που ζουν πια οι εργαζόμενοι, εξαιτίας των πολιτικών της ΝΔ», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ

Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις
Εγκληματική ομάδα είχε λεία άνω των 500.000 ευρώ από κλοπές στην Αττική – Τρεις συλλήψεις

Από την προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί συνολικά έξι περιπτώσεις κλοπών και ληστεία στην περιοχή της Αττικής με τη συνολική λεία της εγκληματικής ομάδας να υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ

BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές
BHMA της Κυριακής: Έρχεται με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 29 Μαρτίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Ε’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, το περιοδικό VITA, την εφημερίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη μαθητική εφημερίδα του Δομοκού και το ΒΗΜΑGAZINO

Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι
Νέα Αριστερά: Καταρρέει η συγκάλυψη Μητσοτάκη για τις υποκλοπές – Η κυβέρνηση δεν έχει πλέον άλλοθι

«Οι νέες δηλώσεις Ντίλιαν δεν αφήνουν κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση από το να παραδεχτεί τον σκοτεινό ρόλο της στο σκάνδαλο των υποκλοπών», υπογραμμίζει η Νέα Αριστερά

Ιράν: Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας
Νεκρός ο διοικητής του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τον ισραηλινό υπ. Άμυνας

Ο Αλί Ρεζά Τανγκσίρι φέρεται να έχασε τη ζωή του σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στο Ιράν, στο πλαίσιο στοχευμένου χτυπήματος - Δεν έχουν επιβεβαιώσει την είδηση οι Φρουροί της Επανάστασης

Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν
Το πληθωριστικό θηρίο βρυχάται σε όλο τον κόσμο – Πού μπορεί να φτάσει εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν ξύπνησε στις οικονομίες μνήμες πανδημίας και του ενεργειακού σοκ από τη σύρραξή στην Ουκρανία. Ο πληθωρισμός επανέρχεται δριμύτερος, λίγο αφότου οι χώρες πίστευαν ότι τον δαμάζουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague
Ο Ολυμπιακός στη μάχη της τετράδας: Τι χρειάζεται ως το φινάλε της κανονικής διάρκειας της Euroleague

Στα χέρια του κρατάει ο Ολυμπιακός την παραμονή στην πρώτη τετράδα και το πλεονέκτημα έδρας στα play-off της Euroleague - Τι ισχύει με τις ισοβαθμίες και τι χρειάζονται οι «ερυθρόλευκοι» στις τελευταίες αγωνιστικές.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο
Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της σειράς «Χάρι Πότερ» – Δείτε το βίντεο

Η νέα τηλεοπτική σειρά βασίζεται στα επτά βιβλία της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ με την πρώτη σεζόν, που αποτελείται από οκτώ επεισόδια, να έχει τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος».

Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας
Μόλις 40 ευρώ η αύξηση στον κατώτατο μισθό – Σταγόνα στον ωκεανό απέναντι στο τσουνάμι ακρίβειας

Ο κατώτατος μισθός αυξάνεται από τα 880 μεικτά στα 920 ευρώ, μόλις δηλαδή κατά 40 ευρώ μία αύξηση που σε καμία περίπτωση δεν αντιμετωπίζει το τσουνάμι ακρίβειας

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026
