Η FIFA παρουσίασε την αφίσα του Μουντιάλ 2026 (pic)

Αποκαλύφθηκε η αφίσα του Μουντιάλ 2026 ενόψει του εορτασμού των 100 ημερών που απομένουν μέχρι την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η επίσημη αφίσα του τουρνουά σηματοδοτεί το τελευταίο κομμάτι της συλλογής αφισών για το τουρνουά και συνδυάζει στοιχεία από τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Φέτος θα διεξαχθεί με αριθμό 104 αγώνων, που συνιστά ρεκόρ, ξεκινώντας στο Στάδιο της Πόλης του Μεξικού στις 11 Ιουνίου και ολοκληρώνοντας τη διαδρομή του στο Στάδιο της Νέας Υόρκης για τον τελικό στις 19 Ιουλίου.

Η αφίσα του Μουντιάλ 2026

The Official #FIFAWorldCup Poster. 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 3, 2026

«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA Trademark , τρεις καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν την επίσημη αφίσα του τουρνουά.

Ο Καναδός καλλιτέχνης Κάρσον Τινγκ, η Μεξικανή καλλιτέχνης Μενέρβα GM και ο Αμερικανός καλλιτέχνης Χανκ Ουίλις Τόμας συνδύασαν το ταλέντο και το δημιουργικό τους στυλ για να σχεδιάσουν ένα κομμάτι που δίνει έμφαση στη σύνδεση και την ενοποίηση σε όλο το τουρνουά», αναφέρει η FIFA.

«Η επίσημη αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αποτυπώνει την ενέργεια, την ποικιλομορφία και το κοινό πάθος που θα ορίσουν την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του τουρνουά στην ιστορία. Από την έναρξη μέχρι το τελικό σφύριγμα, δισεκατομμύρια οπαδοί σε στάδια και σε κάθε ήπειρο θα βιώσουν στιγμές που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο, ενώνοντας πολιτισμούς και γιορτάζοντας την ενότητα σε μια πραγματικά παγκόσμια σκηνή».