Τραγική κατάληξη στην Πάτρα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαράς που αγνοούνταν

Νεκρός εντοπίστηκε ο 44χρονος ψαράς που αγνοούνταν στην Πάτρα.

Οι έρευνες είχαν επικεντρωθεί στην περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου στην Αχαΐα.

Δυστυχώς, λίγη ώρα νωρίτερα, εντοπίστηκε η σορός του άτυχου 44χρονου.

Η σορός βρέθηκε σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την ακτή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πλωτά μέσα και δυνάμεις των αρμόδιων αρχών, που από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν για τον εντοπισμό του.

O 44χρονος είχε μεταβεί για ψάρεμα μαζί με τον περίπου 13χρονο γιο του, όταν – σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες – αντιμετώπισε πρόβλημα με τον εξοπλισμό του και μπήκε στη θάλασσα προκειμένου να το επιλύσει. Από εκείνη τη στιγμή δεν επέστρεψε, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης είχε συντονιστεί από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και συμμετείχαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας και όχημα του Λιμενικού από ξηράς.

Η σορός του μεταφέρεται στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.