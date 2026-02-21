Meteo: Σε Ήπειρο και Θράκη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
Στα Θεοδώριανα Άρτας το ύψος βροχής έφτασε τα 82 mm στο διήμερο Παρασκευή - Σάββατο.
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- «Οι αποκλεισμοί των ΗΠΑ φέρνουν το σύστημα υγείας της Κούβας στο χείλος του γκρεμού», λέει ο υπουργός Υγείας
- Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στη Μεσόγειο πυροδοτούν φόβους για ελλείψεις και άνοδο τιμών
- Στέλεχος της Χεζμπολάχ καλεί σε αντίσταση μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο
Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα, έφτασε τα 82 mm.
Ακολουθούν η Δραγάτη και οι Αμαξάδες Ροδόπης με 74 mm και 63 mm αντίστοιχα και ο Καταρράκτης Άρτας με 54 mm στο σύνολο των δύο ημερών.
- Meteo: Σε Ήπειρο και Θράκη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής
- Τι είναι το γιγάντιο νέφος cumulonimbus προκάλεσε χαλαζόπτωση στην Αττική
- Ουνιόν Βερολίνου – Μπαγερ Λεβερκούζεν 1-0: Ήττα για τις «ασπιρίνες» πριν τον επαναληπτικό με τον Ολυμπιακό
- Πώς θα λειτουργήσουν καταστήματα και σούπερ μάρκετ την Καθαρά Δευτέρα
- Λύκος επιτέθηκε σε περαστικούς στα Βασιλικά Κτήματα στο Τατόι
- ΚΚΕ για ναυάγιο στο Ηράκλειο: Οι καραβιές των απελπισμένων θα αυξάνονται όσο μαίνεται ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος
- Διπλή ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με Αντρέ Λουίζ (vid)
- Γιουβέντους – Κόμο 0-2: Η ομάδα του Δουβίκα «ονειρεύεται» ακόμη και το Champions League!
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις