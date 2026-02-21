Meteo: Σε Ήπειρο και Θράκη τα μεγαλύτερα ύψη βροχής

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα Άρτας το προαναφερόμενο διήμερο -έως σήμερα το απόγευμα, έφτασε τα 82 mm.

Ακολουθούν η Δραγάτη και οι Αμαξάδες Ροδόπης με 74 mm και 63 mm αντίστοιχα και ο Καταρράκτης Άρτας με 54 mm στο σύνολο των δύο ημερών.