Super League 2: Το πρόγραμμα της πρεμιέρας στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας των playoffs και playouts της Super League 2
Στην πιο κρίσιμη καμπή της μπαίνει η Super League 2 καθώς ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής σε playoffs και playouts, με τις ομάδες να πασχίζουν είτε για την άνοδο, είτε για να παραμείνουν στην κατηγορία.
Οι αγώνες της πρεμιέρας θα διεξαχθούν το προσεχές σαββατοκύριακο, με τον A’ Όμιλο να αγωνίζεται το Σάββατο (14/2) και τον Β’ Όμιλο την Κυριακή (15/2). Η σέντρα σε όλες τις αναμετρήσεις έχει οριστεί για τις 15:00 το μεσημέρι.
Το πρόγραμμα των playoffs στον Α’ Όμιλο της Super League 2
1η αγωνιστική (14/2)
Ηρακλής – Αστέρας Β’ AKTOR
Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου
Το πρόγραμμα των playouts στον Α’ Όμιλο
1η αγωνιστική (14/2)
ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα
Καμπανιακός – Νέστος Χρυσούπολης
Μακεδονικός – ΠΑΣ Γιάννινα
Η βαθμολογία στον Α’ όμιλο
Το πρόγραμμα των playoffs στον Β’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Μαρκό – Ολυμπιακός B
Καλαμάτα – Πανιώνιος
Το πρόγραμμα των playouts στον Β’ Όμιλο
1η αγωνιστική (15/2)
Ηλιούπολη – Παναργειακός
Χανιά – Ελλάς Σύρου
Αιγάλεω – Athens Kallithea
Η βαθμολογία στον Β’ όμιλο
