Ποιοι εργαζόμενοι περιμένουν μπόνους σχεδόν έναν μισθό
Για το 2026 διπλασιάζεται το διαθέσιμο κονδύλι για το δημόσιο – Αυξάνεται από 20 εκατ. σε 40 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά
- Σύρος: Μια ηλικιωμένη 104 ετών βρέθηκε νεκρή στο λιμάνι της Ερμούπολης
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- «Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
- Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
Ενα βήμα πριν τις επιπλέον αποδοχές με τις οποίες ισοδυναμεί το μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν στον λογαριασμό μισθοδοσίας τους επιπλέον χρήματα έως και έναν μηνιαίο μισθό.
Πρρόκειται για την ανταμοιβή που συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και δόθηκε ως οικονομικό κίνητρο στη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.
Αύξηση από τα 20 στα 40 εκατ. ευρώ
Ας σημειωθεί ότι για το 2026 διπλασιάζεται το διαθέσιμο κονδύλι στον προϋπολογισμό για το δημόσιο. Ετσι, ενώ για το 2025 το ποσό ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, οι πόροι που θα διατεθούν την επόμενη χρονιά -με βάση τα αποτελέσματα του 2025- διπλασιάζονται και φτάνουν στα 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει μόνιμο εργαλείο ανταμοιβής τη στοχοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς.
Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα επωφεληθούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις «κλειδιά», οι οποίες συνδέονται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα και εγκεκριμένα σχέδια δράσης.
Πρώτη φορά σε δήμους και τους ΟΤΑ
Για πρώτη φορά, στο σύστημα των επιβραβεύσεων εντάσσονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Συνολικά 406 φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους 281 δήμους της χώρας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι δημοτικοί υπάλληλοι το έξτρα ποσό είναι η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας στις υπηρεσίες τους. Εκτός από τους ΟΤΑ, το μπόνους καλύπτει:
- Νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
- Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.
- Φορείς ψηφιακής μεταρρύθμισης και απλούστευσης διαδικασιών.
- Τομείς έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και αγροτικής ανάπτυξης.
Πότε θα γίνει η πληρωμή
Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι το 15% σχεδόν των συνολικών ετήσιων αποδοχών του υπαλλήλου. Για τους χαμηλόμισθους και τα μεσαία κλιμάκια, η παροχή αυτή μεταφράζεται πρακτικά σε έναν 13ο μισθό.
Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το μέτρο δεν είναι μια απλή παροχή, αλλά ένα «εργαλείο μεταρρύθμισης» που συνδέει για πρώτη φορά την αμοιβή με το παραγόμενο αποτέλεσμα.
Πηγή: ΟΤ
- Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
- Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
- Βλάχος: «Το θέλαμε περισσότερο, το αξίζαμε και το απολαύσαμε» (vid)
- Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
- Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στo κέντρο της Αθήνας – Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Λιοσίων
- Σκληρή δουλειά και μισθός 1.700€: Δείχνει το Κουφονήσι μία νέα εποχή για την καλοκαιρινή σεζόν;
- Παπαδόπουλος: «Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, δεν τα παρατάνε ποτέ»
- Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις