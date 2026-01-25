newspaper
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
25.01.2026 | 19:55
Φωτιά σε κτίριο στη Λιοσίων - Διακοπή κυκλοφορίας
Ποιοι εργαζόμενοι περιμένουν μπόνους σχεδόν έναν μισθό
Οικονομία 25 Ιανουαρίου 2026, 18:10

Ποιοι εργαζόμενοι περιμένουν μπόνους σχεδόν έναν μισθό

Για το 2026 διπλασιάζεται το διαθέσιμο κονδύλι για το δημόσιο – Αυξάνεται από 20 εκατ. σε 40 εκατ. ευρώ – Ποιους αφορά

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ενα βήμα πριν τις επιπλέον αποδοχές με τις οποίες ισοδυναμεί το μπόνους παραγωγικότητας στο δημόσιο βρίσκονται χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι, που θα δουν στον λογαριασμό μισθοδοσίας τους επιπλέον χρήματα έως και έναν μηνιαίο μισθό.

Πρρόκειται για την ανταμοιβή που συνδέεται με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και δόθηκε ως οικονομικό κίνητρο στη δημόσια διοίκηση, στο πλαίσιο της αναμόρφωσης της αποδοτικότητας των υπηρεσιών.

Αύξηση από τα 20 στα 40 εκατ. ευρώ

Ας σημειωθεί ότι για το 2026 διπλασιάζεται το διαθέσιμο κονδύλι στον προϋπολογισμό για το δημόσιο. Ετσι, ενώ για το 2025 το ποσό ανήλθε στα 20 εκατομμύρια ευρώ, οι πόροι που θα διατεθούν την επόμενη χρονιά -με βάση τα αποτελέσματα του 2025- διπλασιάζονται και φτάνουν στα 40 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός το οποίο ερμηνεύεται ως πρόθεση της κυβέρνησης να κάνει μόνιμο εργαλείο ανταμοιβής τη στοχοθεσία σε συγκεκριμένους τομείς.

Ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που θα επωφεληθούν αναμένεται να ξεπεράσει τις 25.000. Πρόκειται για στελέχη που υπηρετούν σε θέσεις «κλειδιά», οι οποίες συνδέονται άμεσα με μετρήσιμα αποτελέσματα και εγκεκριμένα σχέδια δράσης.

Πρώτη φορά σε δήμους και τους ΟΤΑ

Για πρώτη φορά, στο σύστημα των επιβραβεύσεων εντάσσονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Συνολικά 406 φορείς συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στους 281 δήμους της χώρας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβουν οι δημοτικοί υπάλληλοι το έξτρα ποσό είναι η πλήρης εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης και στοχοθεσίας στις υπηρεσίες τους. Εκτός από τους ΟΤΑ, το μπόνους καλύπτει:

  • Νοσοκομεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ).
  • Υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας και δημόσιας ασφάλειας.
  • Φορείς ψηφιακής μεταρρύθμισης και απλούστευσης διαδικασιών.
  • Τομείς έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και αγροτικής ανάπτυξης.

Πότε θα γίνει η πληρωμή

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι το 15% σχεδόν των συνολικών ετήσιων αποδοχών του υπαλλήλου. Για τους χαμηλόμισθους και τα μεσαία κλιμάκια, η παροχή αυτή μεταφράζεται πρακτικά σε έναν 13ο μισθό.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το επίσημο πλάνο για τη χορήγηση του μπόνους του 2025 αναμένεται να ανακοινωθεί έως το τέλος Ιανουαρίου. Η καταβολή των χρημάτων για τη στοχοθεσία του 2025 προγραμματίζεται για τους πρώτους μήνες του 2026.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, το μέτρο δεν είναι μια απλή παροχή, αλλά ένα «εργαλείο μεταρρύθμισης» που συνδέει για πρώτη φορά την αμοιβή με το παραγόμενο αποτέλεσμα.

Πηγή: ΟΤ

Τουρισμός
Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Ελληνικός τουρισμός: Φλερτάρει με νέες αγορές – Το άνοιγμα στην Ινδία και ο ρόλος της Aegean 

Vita.gr
Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

Ύπνος: Οι λίγες ώρες «ροκανίζουν» το προσδόκιμο ζωής

World
Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Ινδία – ΕΕ: Μειώνει τους δασμούς στα αυτοκίνητα στο 40% στο πλαίσιο του νέου deal

Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ωράριο εργασίας: Σε εφαρμογή από 16/2 ο νέος εργασιακός νόμος με το 13ωρο – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Στην πράξη, το 13ωρο θεωρείται σχεδόν υποχρεωτικό για όσους τους ζητηθεί, καθώς η άρνηση πρέπει να αιτιολογηθεί από τον ίδιο τον εργαζόμενο.

Σύνταξη
Ποια επαγγέλματα αντέχουν στην κρίση; Tι ψηφίζουν οι χρήστες του Reddit
Προβλέψεις 25.01.26

Τα 19 επαγγέλματα που θα επιβιώσουν σε μια νέα οικονομική ύφεση - Ή έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit

Nεκροθάφτες, πυροσβέστες, διασώστες, υδραυλικοί είναι επαγγέλματα που δε θα χαθούν ποτέ, ο κόσμος να χαλάσει. Τουλάχιστον έτσι νομίζουν οι χρήστες του Reddit, του μεγαλύτερου διαδικτυακού φόρουμ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα – Αναλυτικά παραδείγματα
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Ποιοι εργαζόμενοι θα δουν αύξηση μισθού στα τέλη του μήνα - Αναλυτικά παραδείγματα

Οι αναπροσαρμογές στις κλίμακες προβλέπουν μειώσεις στους συντελεστές φόρου εισοδήματος από 2 έως και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τη συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων, ενώ ειδικά για τους πολυτέκνους οι μειώσεις των συντελεστών φτάνουν ακόμη και στις 22 ποσοστιαίες μονάδες.

Σύνταξη
Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων – Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ
Το ωράριο 25.01.26

Ανοιχτά τα μαγαζιά σήμερα, δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων - Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ

Μέχρι πότε θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκπτώσεις - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές προκειμένου να πραγματοποιούν τις αγορές τους στα μαγαζιά με μεγαλύτερη ασφάλεια

Σύνταξη
ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

ΕΦΚΑ: Όσα αλλάζουν με την αύξηση κατά 2,4% των συντάξεων – Ποιες παροχές συμπαρασύρει

Η εθνική σύνταξη για το τρέχον έτος διαμορφώθηκε στα 446,87 ευρώ για ασφάλιση με 20 ετών - Η αύξηση αυτή συμπαρασύρει μια σειρά παροχών που χορηγεί e – ΕΦΚΑ.

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό
Οικονομικές Ειδήσεις 25.01.26

Αυξάνονται ζήτηση, τιμές σε σπίτια κοντά στους νέους σταθμούς μετρό

Ποιες περιοχές έχουν μπει στον χάρτη των επιλογών κατασκευαστών, αγοραστών, ενοικιαστών και επενδυτών που έως σήμερα δεν τις «έβλεπαν» ούτε για κατοικία ούτε για επαγγελματική αξιοποίηση.

Δήμητρα Σκούφου
Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών
Οικονομία 25.01.26

Υπομονή για το στεγαστικό συστήνει η κυβέρνηση – «Δεν πάει άλλο» απαντούν τα σωματεία ενοικιαστών

Η κυβέρνηση συστήνει στους πολίτες να κάνουν υπομονή για το στεγαστικό, απορρίπτοντας το πλαφόν στα ενοίκια. «Η υπομονή μας τελείωσε. Αλλαγή πορείας στο στεγαστικό τώρα!», απαντά η Ένωση Ενοικιαστών.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία
Πρόβλημα για την υγεία 25.01.26

Όσο φθηναίνουν το αλκοόλ και τα ζαχαρούχα ποτά, ακριβαίνει η δημόσια υγεία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι οι χαμηλοί φόροι τροφοδοτούν παχυσαρκία, χρόνιες ασθένειες και τραυματισμούς, ενώ στερούν από τα κράτη πολύτιμα έσοδα πρόληψης

Γεώργιος Μαζιάς
Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις – Όλα από μηδενική βάση
Εθνικό Μητρώο Παροχών 25.01.26

Έρχονται ανατροπές σε επιδόματα και ενισχύσεις - Όλα από μηδενική βάση

Ψηφιακό φάκελο αποκτά κάθε δικαιούχος - Οι αλλαγές που σχεδιάζονται για ενισχύσεις και επιδόματα - Πώς θα λειτουργήσει το Εθνικό Μητρώο Παροχών και Ενισχύσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ: Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού
Στεγαστική κρίση 24.01.26

Η κατοικία από κοινωνικό δικαίωμα μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικού αποκλεισμού

Η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ αποδεικνύει το πώς η αύξηση στο κόστος στέγασης, έχει μετατρέψει την κατοικία από κοινωνικό αγαθό, σε πεδίο έντονων κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα
Κόσμος 25.01.26

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει πως η Συρία άνοιξε δύο ανθρωπιστικούς διαδρόμους για Κομπάνι – Χασάκα

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία για τους Πρόσφυγες στη Συρία ανθρωπιστική βοήθεια έχει φτάσει ήδη στο Κομπάνι και αναμένεται στην επαρχία Χασάκα σε περιοχές όπου οι Κούρδοι είναι περικυκλωμένοι.

Σύνταξη
Αθήνα: «Ασφυξία» στους δρόμους – Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» σε 500 πόλεις
TomTom Traffic Index 25.01.26

«Ασφυξία» στους δρόμους της Αθήνας - Ο «δείκτης μποτιλιαρίσματος» - Η πόλη με την μεγαλύτερη κίνηση

Σε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της καθημερινότητας παγκοσμίως αναδεικνύεται το κυκλοφοριακό με την Αθήνα να μην απουσιάζει από το TomTom Traffic Index.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη
Plot twist 25.01.26

Η Αγκάθα Κρίστι στην Αθήνα, ο Έλληνας γιατρός που την ενέπνευσε, η ερωτική απογοήτευση και το ταξίδι στη Βαγδάτη

Η «βασίλισσα του εγκλήματος» έζησε μια ζωή που θα μπορούσε να γίνει μπεστ σέλερ μυθιστόρημα γραμμένο μάλιστα από την ίδια. Η Αγκάθα Κρίστι ήταν μια ατρόμητη ταξιδιώτισσα. Οι τοποθεσίες των περισσότερων αστυνομικών μυθιστορημάτων της ήταν εμπνευσμένες από μέρη που είχε επισκεφθεί.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή
Ξανά στο Αμπού Ντάμπι 25.01.26

Ζελένσκι: Η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ είναι «100% έτοιμη» για υπογραφή

Την 1η Φεβρουαρίου η νέα τριμερής Ουκρανίας-Ρωσίας-ΗΠΑ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε ότι υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ των θέσεων Κιέβου-Μόσχας και κυρίως το εδαφικό.

Σύνταξη
Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων – Συνεχίζονται οι απολογίες
Καύσιμα 25.01.26

Στη φυλακή 4 μέλη του κυκλώματος με τις πειραγμένες αντλίες βενζινάδικων

Τα μέλη της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, μέσα από ειδικό λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας μειωμένη ποσότητα βενζίνης από την αναγραφόμενη

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Ατρόμητος – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)
Πόλο 25.01.26

Ιταλία – Ελλάδα 5-12: Χάλκινο το πρώτο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό για τα χρυσά παιδιά του πόλο! (vids)

Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών διέλυσε την παγκόσμια υπερδύναμη Ιταλία στον μικρό τελικό του Βελιγραδίου και πήρε το χάλκινο μετάλλιο, το πρώτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018
Ελλάδα 25.01.26

Γλυφάδα: «Επικίνδυνος για τον εαυτό του και το περιβάλλον του» – Τι έλεγε το αποφυλακιστήριο του 46χρονου το 2018

O 46χρονος, είχε βγει από το Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού στις 3 Μαΐου του 2018, κάνοντας χρήση των διατάξεων του λεγόμενου νόμου Παρασκευόπουλου

Σύνταξη
Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»
Βίντεο 25.01.26

Όλα πανηγύρια είναι: Ο Ματθαίος Γιαννούλης για την απώλεια βάρους, τις συναυλίες και το «Κελί 33»

«Είχα κουραστεί να πηγαίνω στα μαγαζιά και να μην μπορώ να κινηθώ και να κουράζομαι στην πίστα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ματθαίος Γιαννούλης σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας
Ανεπίσημος απολογισμός 25.01.26

Ιράν: Ο αριθμός των νεκρών διαδηλωτών ίσως ξεπερνά τους 30.000 – Τι λένε αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας

Υποστηρίζουν ότι το διήμερο 8-9 Ιανουαρίου ήταν τόσοι οι νεκροί, ώστε το κράτος του Ιράν δεν είχε πια δυνατότητα να χειριστεί τις σορούς. Ειδικοί εκτιμούν ότι ο αριθμός μπορεί να είναι υποτιμημένος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 25.01.26

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

LIVE: Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την αναμέτρηση Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την 23η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Γλίτωσε τη ρήξη – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου
Συνέδριο 25.01.26

Γλίτωσε τη ρήξη η Νέα Αριστερά – Χωρίς ευθεία αναφορά στον Τσίπρα η απόφαση του Συνεδρίου

Βήμα πίσω από πλειοψηφία και ηγεσία για να αποφευχθεί η διάσπαση στη Νέα Αριστερά. Χρυσή τομή μεταξύ συνεργασιών και ανασυγκρότησης της ριζοσπαστικής Αριστεράς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
«Sinners» – H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος
Όσκαρ 2026 25.01.26

«Sinners» - H ιστορία της εποχής μας στο ίδιο μοτίβο «διαίρει και βασίλευε» του παρελθόντος

«Αυτό που ανυψώνει το «Sinners» πέρα από το γκορ — αυτό που το καθιστά ένα απολαυστικό έργο ιστορικής φαντασίας — είναι οι λεπτομέρειες που εξυφαίνονται στο πατρόν της ιστορίας» γράφει ο συγγραφέας LZ Granderson στους Los Angeles Times.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Airbus: Καμπανάκι του CEO για γεωπολιτικούς κινδύνους και εμπόδια στο παγκόσμιο εμπόριο
Διεθνής Οικονομία 25.01.26

Στη δίνη των γεωπολιτικών εντάσεων η Airbus: Προσαρμογή ή ρίσκο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus προειδοποιεί για νέες απειλές στο παγκόσμιο περιβάλλον της αεροναυπηγικής, μετά τις σοβαρές επιπτώσεις των εμπορικών πολέμων και του προστατευτισμού

Σύνταξη
LIVE: Ιταλία – Ελλάδα
Άλλα Αθλήματα 25.01.26

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα

LIVE: Ιταλία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ιταλία – Ελλάδα για τον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
