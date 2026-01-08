newspaper
Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»
Κόσμος 08 Ιανουαρίου 2026 | 05:45

Ερντογάν: «Η Δύση χάνει όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»

Διαμορφώνεται ένας νέος παγκόσμιος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, εκτιμά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προειδοποιώντας ότι «αν δεν είναι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού».

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προχώρησε σε μια ηχηρή δήλωση για τις παγκόσμιες ανακατατάξεις, τονίζοντας ότι ο κόσμος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας «αδυσώπητης μάχης για το μοίρασμα της πίτας», όπου ο ρόλος κάθε κράτους καθορίζεται από την ισχύ του (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters/Ahmad Al-Rubaye, επάνω, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν).

Στο πλαίσιο αυτό προειδοποίησε ότι η Δύση «χάνει τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να απειλεί άλλες χώρες».

«Η Δύση χάνει πλέον όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες»

«Φαίνεται πως διαμορφώνεται ένας νέος ανταγωνισμός για τον έλεγχο και το μοίρασμα της πίτας, με κινητήριες δυνάμεις τη μάχη για τον ενεργειακό εφοδιασμό και την κυριαρχία στους εμπορικούς δρόμους (….) Αν δεν είσαι στο τραπέζι, τότε βρίσκεσαι στο μενού», σημείωσε ο Ερντογάν σε κομματική σύναξη του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP).

Ο τούρκος πρόεδρος ανέφερε ότι το 2025 υπήρξε «πολύ γεμάτη χρονιά» σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, με εντάσεις και συγκρούσεις να συνεχίζονται αδιάκοπα.

«Παρόλα αυτά, καταφέραμε να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα της Τουρκίας», τόνισε.

«Πέρασε τις εξετάσεις»

Διακήρυξε επίσης ότι η χώρα του «πέρασε τις εξετάσεις σε κάθε τομέα», αναφερόμενος μεταξύ άλλων:

– στη στάση της Τουρκίας στον πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας

– στις εξελίξεις στη Γάζα, τις οποίες χαρακτήρισε «γενοκτονία»

– στις ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν και την ένταση στη Μέση Ανατολή

– στην ανθρωπιστική κρίση στο Σουδάν

– στις σχέσεις με ΗΠΑ και Ευρώπη

– στη συνεργασία με τα τουρκικά και τουρκογενή κράτη

– στην επίθεση του Ισραήλ κατά στελεχών της Χαμάς στο Κατάρ

– στην πρωτοβουλία «Τουρκία χωρίς τρομοκρατία»,

αλλά και στα επεισόδια, όπως είπε, από υποστηρικτές του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης CHP.

«Πάντα βάζαμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Τουρκίας και το μέλλον του έθνους μας», δήλωσε.

«Ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες»

Υπογράμμισε, επίσης, ότι ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «σοβαρές και υπαρξιακές απειλές».

«Η παγκόσμια οικονομία βαδίζει προς μια νέα σύγκρουση, που θα επικεντρωθεί στα πολύτιμα μέταλλα, και αναμένεται να έχει βαριές συνέπειες.

»Είναι ξεκάθαρο ότι διαμορφώνεται ένας επιθετικός ανταγωνισμός για το μοίρασμα των πόρων, την πρόσβαση σε ενεργειακές πηγές και τον έλεγχο των εμπορικών δρόμων. Η Δύση χάνει πλέον όλα τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούσε για να καταδικάζει και να απειλεί άλλες χώρες», είπε.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Μέσα σε αυτήν την παγκόσμια καταιγίδα, το AKP και η Λαϊκή Συμμαχία είναι η προφανής επιλογή για να οδηγήσουν την Τουρκία στις ακτές της ασφάλειας».

Και πρόσθεσε: «Τα στελέχη αυτής της συμμαχίας και του AK Parti διαθέτουν την εμπειρία, τη βούληση και το θάρρος να ματαιώσουν τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και να χαλάσουν τις πλεκτάνες των ιμπεριαλιστών. Εχουμε τη θέληση και την ανδρεία να ανατρέψουμε τις ιμπεριαλιστικές συνωμοσίες».

Πηγή: sigmalive.com

Σύνταξη
Stream newspaper
Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα
Επίκειται συνάντηση 08.01.26

Ντόναλντ Τραμπ και Γκουστάβο Πέτρο συνομίλησαν λίγες μέρες μετά τις επιθέσεις στη Βενεζουέλα

Ο στοχοποιημένος από τον Ντόναλντ Τραμπ, Γκουστάβο Πέτρο, συμμετείχε σε συνομιλίες με τον αμερικανό πρόεδρο λίγες ημέρες μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο.

Σύνταξη
Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία
Κόσμος 08.01.26

Ο Τραμπ θα επιτρέψει την προώθηση νομοσχεδίου για κυρώσεις σε όσους έχουν εμπορικές σχέσεις με τη Ρωσία

Νομοσχέδιο για νέες κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία και όσων διατηρούν εμπορικές σχέσεις με αυτήν αναμένεται να έρθει στο Κογκρέσο, σύμφωνα με αμερικανό γερουσιαστή προσκείμενο στον Τραμπ.

Σύνταξη
Η Κολομβία φοβάται «καταστροφή» στη Λατινική Αμερική μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα
Επέμβαση ΗΠΑ 08.01.26

«Καταστροφή» στη Λατινική Αμερική φοβάται η Κολομβία

Φόβους για το μέλλον της περιοχής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα εκφράζει αξιωματούχος της Κολομβίας, κάνοντας λόγο για ενδεχόμενη «καταστροφή που η Λατινική Αμερική δεν έχει γνωρίσει ποτέ».

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα από την πώληση του πετρελαίου της
Πετρελαϊκά έσοδα 08.01.26

Η Βενεζουέλα θα αγοράζει μόνο αμερικανικά προϊόντα, ανακοινώνει ο Τραμπ

«Μόλις ενημερώθηκα ότι η Βενεζουέλα θα αγοράσει μόνο αμερικανικής κατασκευής προϊόντα με τα χρήματα που θα λάβει από τη νέα συμφωνία μας για το πετρέλαιο», δηλώνει ο Τραμπ.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ
Κόσμος 08.01.26

Οι ΗΠΑ θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας επ΄αόριστον λέει ο υπουργός Ενέργειας Ράιτ

Οι ΗΠΑ διά στόματος του αρμόδιου υπουργού, Κρις Ράιτ, ανακοίνωσαν πως θα πωλούν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας απ αόριστον. Τα χρήματα θα πηγαίνουν απευθείας σε αμερικανικούς λογαριασμούς

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους
Θέλει καλές σχέσεις 08.01.26

Γροιλανδία: Η κυβέρνησή της θα συμμετάσχει στη συνάντηση του Ρούμπιο με τους Δανούς αξιωματούχους

«Τίποτα για τη Γροιλανδία χωρίς τη Γροιλανδία», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών της αυτόνομης αυτής περιοχής της Δανίας. Και τόνισε ότι η κυβέρνησή του νησιού θα συμμετάσχει στη συνάντηση ΗΠΑ-Δανίας.

Σύνταξη
Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου
Κόσμος 07.01.26

Μαρόκο: σημαντικά ευρήματα ρίχνουν φως στην εξέλιξη του ανθρώπου

Το Υπουργείο Πολιτισμού του Μαρόκου ανέδειξε με δελτίο τύπου του σημερινή δημοσίευση στο περιοδικό Nature μελέτης σχετικά με απολιθώματα ανθρωπιδών που ανακαλύφθηκαν σε κοιλότητα λατομείου στην Καζαμπλάνκα

Σύνταξη
Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό
Κόσμος 07.01.26

Δίδυμα γοριλάκια υπό εξαφάνιση υποείδους γεννήθηκαν σε εθνικό πάρκο του Κονγκό

Σπάνια δίδυμα και υπό εξαφάνιση ορεινά γοριλάκια γεννήθηκαν στο Κογκό, τα οποία έγιναν αντιληπτά το Σάββατο όταν είδαν την μητέρα τους Μαφούκο να τα κρατά αγκαλιά. Τα γοριλάκια βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA
«Δεν τους ανήκει» 07.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ θα αγοράζουν πετρέλαιο στις διεθνείς τιμές – «Δεν τους χρωστάμε τίποτα» λέει η PDVSA

Η κρατική εταιρεία πετρελαίου στη Βενεζουέλα δήλωσε ότι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για το πετρέλαιο είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο, τόνισε ότι οι όροι που συζητιούνται είναι ανάλογοι με αυτούς της Chevron.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας
Κόσμος 07.01.26

Γροιλανδία: Η ΕΕ πρέπει να ετοιμάσει κυρώσεις για να αποτρέψει τον Τραμπ, δηλώνει ο αντικαγκελάριος της Αυστρίας

«Η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να παρουσιάζεται μικρότερη από ό,τι είναι και να χρησιμοποιήσει το σημαντικό οικονομικό της βάρος απέναντι στις ΗΠΑ», τόνισε ο Αυστριακός αντικαγκελάριος για την Γροιλανδία

Σύνταξη
Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις
Και ελικόπτερα 07.01.26

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη στη Βρετανία – Σενάρια για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις

Μετά την επίθεση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη μετέβησαν σε βάσεις στη Βρετανία. Οι απειλές Τραμπ κατά Ιράν και Γροιλανδίας πυροδοτούν σενάρια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα – Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος [βίντεο]
Διαδηλώσεις 07.01.26 Upd: 22:30

Μινεάπολις: Πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ και σκότωσε γυναίκα - Get the f@ck out of here λέει ο δήμαρχος

Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των ΗΠΑ σχολίασε τον φόνο, κάνοντας λόγο για «αυτοάμυνα» καθώς «η γυναίκα επιχείρησε να χρησιμοποιήσει το όχημα ως όπλο» Διαψεύδεται από το βίντεο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι: Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ
Κόσμος 07.01.26

Δυνατό το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παρέστη στην επίσημη τελετή έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, στην Λευκωσία, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους των Βρυξελλών

Σύνταξη
