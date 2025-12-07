Ο Δρ Πραμόντ Σαουάντ, πρωθυπουργός της Γκόα, δήλωσε ότι «μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Αρπόρα στοίχισε τη ζωή σε 23 άτομα. Είμαι βαθιά συγκλονισμένος και εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους σε αυτή τη στιγμή της αδιανόητης απώλειας», είπε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο χωριό γύρω στα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Ο Δρ Σαουάντ δήλωσε: «Επισκέφθηκα τον τόπο του συμβάντος και διέταξα τη διεξαγωγή έρευνας για το περιστατικό αυτό. Η έρευνα θα εξετάσει την ακριβή αιτία της πυρκαγιάς και αν τηρήθηκαν οι κανόνες πυρασφάλειας και οι οικοδομικοί κανονισμοί. Όσοι κριθούν υπεύθυνοι θα υποστούν τις αυστηρότερες κυρώσεις που προβλέπει ο νόμος, κάθε αμέλεια θα αντιμετωπιστεί με αυστηρότητα».

Για έκρηξη φιάλης στο εστιατόριο στη Γκόα λέει η αστυνομία

Τουλάχιστον 23 άτομα σκοτώθηκαν σε πυρκαγιά σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βόρεια Γκόα μετά από έκρηξη φιάλης αργά το βράδυ του Σαββάτου (6 Δεκεμβρίου 2025), σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ήταν εργαζόμενοι στην κουζίνα του κλαμπ, μεταξύ των οποίων και τρεις γυναίκες, δήλωσε ο πρωθυπουργός του κρατιδίου. Μεταξύ των νεκρών υπήρχαν «τρεις έως τέσσερις τουρίστες», πρόσθεσε.

Ο Σαουάντ, ο οποίος έσπευσε στον τόπο του συμβάντος, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι από τους 23, τρεις υπέκυψαν σε εγκαύματα και οι άλλοι πέθαναν από ασφυξία, όπως κατέγραψαν τοπικά μέσα.

«Πρόκειται για ένα ατυχές περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου αιχμής στην παράκτια πολιτεία», δήλωσε ο Σαουάντ. «Θα διεξαγάγουμε λεπτομερή έρευνα για το περιστατικό και θα ληφθούν αυστηρά μέτρα κατά των ενόχων», πρόσθεσε ο υπουργός.