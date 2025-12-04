Άρης Betsson – Κλουζ 88-98: Ήττα-πισωγύρισμα για τους «κιτρινόμαυρους»

Για περίπου 2,5 δεκάλεπτα ο Άρης Betsson είχε το προβάδισμα επί της Κλουζ Ναπόκα στο ματς του «Nick Galis Hall» για την 9η αγωνιστική του EuroCup. Ωστόσο στην τελευταία 1,5 περίοδο οι παίκτες του Μίλιτσιτς βγήκαν τελείως εκτός ρυθμούς από την άμυνα των Ρουμάνων, δέχθηκαν 60 πόντους συνολικά στο 2ο μέρος και έτσι έχασαν με 88-98, γνωρίζοντας ήττα-πισωγύρισμα στην προσπάθεια να πλασαριστούν όσο πιο ψηλά γίνεται στον Α’ όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Άρης ήταν συνεχώς μπροστά στο σκορ έως και 2:26 λεπτά πριν το τέλος της 3ης περίοδο όταν Μίλετιτς με δίποντο έδωσε το πρώτο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 54-55, οι οποίοι δεν κοίταξαν ποτέ ξανά «πίσω».

Σε εκείνο το σημείο οι παίκτες του Μίλιτσιτς άρχισαν να εκνευρίζονται, να επιδίδονται σε κακές επιλογές και να είναι άστοχοι και κυρίως να μην παίζουν την καλή άμυνα που έπαιζαν ως τότε.

Όσο η ώρα κυλούσε οι κιτρινόμαυροι έχαναν όλο και περισσότερο την επαφή με το σκορ (66-72, 80-91 στο 39′), καθώς οι αντίπαλοί τους σκόραραν όλο και πιο εύκολα, είτε από κοντά, είτε από μακριά.

Οι 38 πόντοι στο τελευταίο δεκάλεπτο τα λένε όλα, με τον Κρικ με 27 πόντους, τον Μολινάρ με 18 και τον Ράσελ με 16 να κάνουν μεγάλη ζημιά στον Άρη.

Από πλευράς «Αυτοκράτορα» που στο κρίσιμο σημείο δεν είχε έναν παίκτη να κοντρολάρει το παιχνίδι και να ηρεμήσει τους γηπεδούχους, ο Άντζουσιτς ήταν εξαιρετικός με 20 πόντους, όπως και ο Νουά που πρόσθεσε επίσης 20, ενώ 15 είχε Μήτρου-Λονγκ.

Από την άλλη τα 17 λάθη για 15 ασίστ και το κακό ποσοστό στα δίποντα (17/35) και τις βολές (21/31) στοίχισαν στους γηπεδούχους. Την ίδια ώρα η Κλουζ είχε το εξαιρετικό 73,9% στα δίποντα με 34/46, αλλά και 28 ασίστ!

Στο 4-5 πλέον το ρεκόρ του Άρη,στο 5-4 αυτό της της ομάδας του Γούντμπερι (9π., 3ριμπ. και 4ασ. σε 27 λεπτά με ένα καθοριστικό μάλιστα τρίποντο), που επέστρεψε στο Παλέ ως αντίπαλος και χειροκροτήθηκε.

Τα δεκάλεπτα: 21-17, 41-38, 58-60, 88-98

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλισιτς): Λονγκ 15 (3/7 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 3/7 βολές), Τζόουνς 11 (2/6 δίποντα,1/2 τρίποντα, 4/5 βολές), Νούα 20 (3/7 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8/9 βολές), Φόρεστερ 4 (2/2 δίποντα), Πουλιανίτης, Γκιουζέλης, Μποχωρίδης 2 (1/1 δίποντα), Καζαμίας, Ίνοκ (1/3 δίποντα, 1/2 βολές), Χάρελ 1 (1/2 βολές), Άντζουσιτς 20 (2/5 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές), Κουλμπόκα 12 (3/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/6 βολές).

ΚΛΟΥΖ (Σίλβασαν): Μόλιναρ 18 (8/14 δίποντα, 2/2 βολές), Σίζαρ 6 (3/3 δίποντα), Κουλβίετις 3 (1/2 τρίποντα), Άλτιτ, Μίλετιτς 12 (6/9 δίποντα), Ράσελ 16 (4/4 δίποντα, 2/10 τρίποντα, 2/3 βολές), Πέτριτς, Γούντμπερι 9 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Ρίτσαρντ, Τέιλορ 7 (2/2 δίποντα, 1/2 τρίποντα), Κρικ 27 (8/9 δίποντα 1/4 τρίποντα, 8/10 βολές).