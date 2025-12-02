newspaper
Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 08:29
Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Σημαντική είδηση:
02.12.2025 | 07:49
Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η χώρα - «Η απεργία είναι προειδοποιητική»
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Οικονομικό κλίμα: Νέα επιδείνωση το Νοέμβριο – Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη
Οικονομία 02 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Οικονομικό κλίμα: Νέα επιδείνωση το Νοέμβριο – Βουλιάζει η καταναλωτική εμπιστοσύνη

Νέα βουτιά έκανε η καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Νοέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν. Στα τάρταρα η πρόθεση αποταμίευσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
A
A
Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Spotlight

Βαθαίνει η απαισιοδοξία ανάμεσα στα ελληνικά νοικοκυριά, αν κρίνουμε από τη νέα επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Νοέμβριο, όπως αποτυπώνεται στα μηνιαία στοιχεία της Κομισιόν.

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος, υποχώρησε στο χαμηλότερο σημείο του εξαμήνου, στις 106 μονάδες, έναντι 107,5 μονάδων τον Οκτώβριο.

Το καθοδικό σπιράλ οφείλεται αφενός στην υποχώρηση των επιχειρηματικών προσδοκιών στον κλάδο της βιομηχανίας, αφετέρου στο βάθεμα της ανησυχίας των Ελλήνων για την οικονομική τους κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι τον Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα καταρτίζει το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε αναμονή της επίσημης έκθεσης του ΙΟΒΕ, οι πίνακες της Κομισιόν μας δίνουν μια πρώτη εικόνα.

Αντιφατικά μηνύματα

Η ελληνική οικονομία εκπέμπει αντιφατικά μηνύματα. Σε κλαδικό επίπεδο, συνεχίζεται η βελτίωση των δεικτών στις υπηρεσίες, ενώ υπάρχει ανάκαμψη στις κατασκευές. Οι επιχειρηματικές προσδοκίες στο λιανεμπόριο παίρνουν τα πάνω τους, μετά από ένα κακό φθινόπωρο, εν όψει και της εορταστικής σεζόν, που εγκαινιάζεται πρακτικά με την Black Friday.

Οι προσδοκίες για την απασχόληση είναι οριακά βελτιωμένες σε σχέση με τον Οκτώβριο (113,5 έναντι 113,1 μονάδες), αλλά παραμένουν πολύ χαμηλότερες από ό,τι τον Απρίλιο. Οι διακυμάνσεις στους δείκτες προσδοκιών αντανακλούν και την έντονη εποχικότητα της απασχόλησης, που εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την τουριστική κίνηση.

Σημάδια κόπωσης στον τουρισμό

Ο τουρισμός παραμένει μεν η «βαριά βιομηχανία» της Ελλάδας, όμως εμφανίζει σημάδια κόπωσης, όπως φάνηκε από τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Για παράδειγμα, οι τουρίστες τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν μεν κατά 3,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, όμως τα τουριστικά έσοδα μειώθηκαν άλλο τόσο, κατά -3,6%. Αυτό σημαίνει ότι η μέση δαπάνη των τουριστών κατέγραψε πτώση, μετά από μια πορεία ανόδου.

Μια άλλη ανησυχητική ένδειξη είναι ότι φέτος το ισοζύγιο προσλήψεων – απολύσεων στις επιχειρήσεις της τουριστικής βιομηχανίας (καταλύματα-εστίαση), πέρασε σε αρνητικό έδαφος ήδη από τον Ιούλιο, μια περίοδο που θεωρητικά θα έπρεπε η απασχόληση στον κλάδο να βρίσκεται στο «κόκκινο».

Η πρόωρη κάμψη της απασχόλησης στον τουρισμό – παρά τη γκρίνια των εργοδοτών για κενές θέσεις εργασίας – δείχνει πιθανόν την πίεση και στις εισπράξεις, η οποία είναι πιο έντονη στην εστίαση.

Άλλωστε, όπως έδειξαν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο τζίρος στην εστίαση κινήθηκε καθοδικά για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση της κατανάλωσης. Στα καταλύματα υπήρξε μεν άνοδος στις εισπράξεις, η οποία όμως ήταν χαμηλότερη από τον πληθωρισμό του κλάδου, δείχνοντας κι εκεί σημάδια κόπωσης.

Η πρόθεση των ελληνικών νοικοκυριών για αποταμίευση καταγράφει αρνητικό ρεκόρ δωδεκαμήνου

Ράλι προς τον πάτο για την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Όσο πλησιάζουμε στα τέλη του 2025, τόσο υποχωρεί η καταναλωτική εμπιστοσύνη. Πλέον έχει φτάσει στο χαμηλότερο σημείο του 12μήνου, στις -50,6 μονάδες (από -47,6 τον Οκτώβριο). Οι Έλληνες καταναλωτές είναι σταθερά οι πιο απαισιόδοξοι της Ευρώπης, σε μεγάλη απόσταση από τους αμέσως επόμενους, τους Ρουμάνους (-29,7). Αγεφύρωτο είναι το χάσμα με τον μέσο όρο των ευρωπαϊκών νοικοκυριών (-13,6 μονάδες).

Βαθαίνει η απαισιοδοξία

Επιδείνωση εμφανίζουν σχεδόν όλοι οι επί μέρους δείκτες που αφορούν την καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αυξήθηκαν τα νοικοκυριά που θεωρούν ότι η οικονομική τους κατάσταση επιδεινώθηκε τους 12 μήνες, αλλά και τα νοικοκυριά που φοβούνται για την πορεία των οικονομικών τους το επόμενο 12μηνο. Σημαντική υποχώρηση σημειώνει και η πρόθεση μεγάλων αγορών, ενώ στα τάρταρα βρίσκεται η πρόθεση για αποταμίευση. Ο σχετικός δείκτης βρίσκεται στο -70,8, το χαμηλότερο σημείο του 12μήνου.

Μειώθηκε ο τζίρος στο λιανεμπόριο

Ο τζίρος του λιανικού εμπορίου τον Σεπτέμβριο υποχώρησε ελαφρά κατά -0,7% σε σχέση με πέρυσι, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση στον όγκο πωλήσεων, κατά -1,7%.

Σε επίπεδο τριμήνου ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου ήταν αυξημένος κατά 3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ποσοστό που συμβαδίζει με τις διακυμάνσεις του πληθωρισμού.

Σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, σε βάθος εννιαμήνου η αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανεμπόριο (πλην τροφίμων, οχημάτων και καυσίμων)  ήταν η χαμηλότερη από το 2020 ως σήμερα.

Σε δυσμενέστερη θέση όλων είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανεμπορίου, που βλέπουν τον πραγματικό τους τζίρο (χωρίς τη διόρθωση του πληθωρισμού), να συρρικνώνεται.

Το παραπάνω γεγονός αντικατοπτρίζει την κόπωση των καταναλωτών, μετά από πέντε χρόνια ανατιμήσεων και τις περικοπές των δαπανών για δευτερεύουσες ανάγκες (ένδυση-υπόδηση, έπιπλα), για να καλυφθούν τα ανελαστικά έξοδα.

Παράλληλα χτυπάνε καμπανάκια για το πλήθος των μικρο-εμπόρων, αφού  η αγοραστική κίνηση μετατοπίζεται προς τις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι τελευταίες αύξησαν τον τζίρο τους στο εννιάμηνο του 2025, κατά 8,5% σε ονομαστικούς όρους και κατά 4,5% σε πραγματικούς, σύμφωνα πάντα με τα στοχεία της ΕΣΕΕ. ανθεκτικές είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις,

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

Morgan Stanley: Τι κέντρισε το ενδιαφέρον των ξένων funds στο συνέδριο του Λονδίνου 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Αποφόρτιση μετά τη δουλειά: 5 αποτελεσματικοί τρόποι για να την πετύχετε

Ηλεκτρισμός
Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

Τιμολόγια ρεύματος: Με δύο ταχύτητες οι χρεώσεις του Δεκεμβρίου

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Agrotica: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της έκθεσης – Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις
40 χρόνια ιστορίας 01.12.25

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβολής της Agrotica - Ντόμινο εξελίξεων από τις αγροτικές κινητοποιήσεις

Στον «αέρα» η κορυφαία αγροτική έκθεση της χώρας. Πολλές εταιρείες δεν θα συμμετάσχουν στον απόηχο του κλίματος που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο. Πυκνώνουν τα μπλόκα. Η χώρα έχει «κοπεί» σε τρία σημεία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ελεγκτικό Συνέδριο: Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις – Χαμηλός ανταγωνισμός και λάθη
Ελεγκτικό Συνέδριο 01.12.25

Αδιαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις - Χαμηλός ανταγωνισμός, απευθείας αναθέσεις και λάθη

Με απευθείας ανάθεση το 81,5% του συνόλου των συμβάσεων. Ενδείξεις μη συμμόρφωσης με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και περιορισμένο ανταγωνισμό, διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»
Ποδόσφαιρο 02.12.25

Λουίς Ενρίκε: «Το χειρότερο παιχνίδι της σεζόν»

Ο Ισπανός τεχνικός εμφανίστηκε έξαλλος με τα λάθη, τις απουσίες και την εικόνα της Παρί ΣΖ - Οι πιέσεις του προγράμματος, οι τραυματισμοί και η γαλλική κριτική που φούντωσε μετά την ήττα από τη Μονακό

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης
Συστημική εγκατάλειψη 02.12.25

Σπίτια-«φέρετρα»: Η τραγωδία στους φλεγόμενους ουρανοξύστες του Χονγκ Κονγκ στο φόντο της στεγαστικής κρίσης

Η φονικότερη πυρκαγιά των τελευταίων δεκαετιών σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ πυροδοτεί οργή για τη στεγαστική κρίση και τις ανισότητες σε μια από τις ακριβότερες περιοχές παγκοσμίως

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα
Εργασιακές σχέσεις 02.12.25

Κοινωνική συμφωνία και συλλογικές συμβάσεις: Μύθοι και πραγματικότητα πέρα από την επικοινωνιακή προπαγάνδα

Ο καθηγητής εργασιακών σχέσεων Γιάννης Κουζής μιλά στο in και εξηγεί τι ισχύει με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, διαχωρίζοντας τους επικοινωνιακούς μύθους από την πραγματικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Κούβα: «Θερίζουν» δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια – Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά
Κόσμος 02.12.25

«Θερίζουν» την Κούβα δάγκειος πυρετός και τσικουνγκούνια - Πάνω από 30 νεκροί, ανάμεσά τους 21 παιδιά

Περισσότερα από 30 άτομα, ανάμεσά τους 21 παιδιά και έφηβοι, έχασαν τη ζωή τους στην Κούβα λόγω ταυτόχρονων επιδημιών δάγκειου πυρετού και τσικουνγκούνια,

Σύνταξη
ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς
Δώρο άδωρο 02.12.25

ΠΟΥ: Περικοπές χρηματοδότησης φέρνουν νέες μολύνσεις HIV σε 1,3 εκατ. ανθρώπους διεθνώς

Σε κίνδυνο οι προσπάθειες για την εξάλειψη του AIDS ως το 2030, επισημαίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξαιτίας της μείωσης των δωρεών, παρά τα νέα καινοτόμα φάρμακα πρόληψης

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς
in Confidential 02.12.25

Τον αγρότη που πνίγεται στα χρέη χωρίς να φταίει, βαράς, μα θα φροντίσει μαζί με τον λαό να σου βγει ξινός ο τσαμπουκάς

Η Ιστορία έχει διδάξει πως όποια κυβέρνηση λειτουργεί αυταρχικά στο τέλος το πληρώνει ακριβά. Άφρισε ο «Φραπές» και ξεκίνησε τις απειλές. Και δόλιε άρθρα πάς και βάνεις και μετά (βα)ξεβάνεις μήπως τον Τσίπρα και ξεκάνεις.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου
Πολιτική Γραμματεία 02.12.25

Οι σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ, το κράτος δικαίου και η ανάγκη σεβασμού των κανόνων δικαίου

Ντόρα Μπακογιάννη, Κωνσταντίνος Φίλης και Χρήστος Μαραφάτσος, υπογράμμισαν τη σημασία των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, τις ευκαιρίες, αλλά και τους κινδύνους σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό περιβάλλον

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν
Culture Live 02.12.25

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί καταδικάστηκε ερήμην σε ένα έτος φυλάκιση στο Ιράν

Υπενθυμίζεται ότι το 2010, επεβλήθη στον Τζαφάρ Παναχί απαγόρευση να γυρίζει ταινίες και να εγκαταλείψει τη χώρα, μετά την υποστήριξή του στις μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη
Κοινωνική κρίση 02.12.25

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ο χάρτης της στεγαστικής κρίσης στην Ευρώπη

Η στεγαστική κρίση επηρεάζει το οικονομικό και κοινωνικό τοπίο της Ευρώπης. Υπάρχουν εθνικά και χωροταξικά χαρακτηριστικά. Kοινή συνισταμένη το αυξανόμενο κόστος χωρίς ανάλογη αύξηση εισοδήματος.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»
Fizz 02.12.25

Τζένα Ορτέγκα για την τεχνητή νοημοσύνη: «Νιώθω ότι ανοίξαμε το κουτί της Πανδώρας»

Στο Φεστιβάλ Μαρακές, η Τζένα Ορτέγκα μιλά για την τεχνητή νοημοσύνη ως απειλή και ευκαιρία, τονίζοντας πως «η ομορφιά βρίσκεται και στα λάθη» — κάτι που, όπως είπε, «ένας υπολογιστής δεν μπορεί να προσφέρει»

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 02 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο