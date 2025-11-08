Ολυμπιακός και Εθνική ευχήθηκαν στον Τζολάκη (pics)
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης έχει γενέθλια και μέσω social media δέχθηκε τις ευχές του Ολυμπιακού και της Εθνικής ομάδας.
Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι το τιμώμενο πρόσωπο της σημερινής (8/11) ημέρας στον Ολυμπιακό, καθώς κλείνει τα 23 του χρόνια.
Ο Έλληνας γκολκίπερ είναι αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της «ερυθρόλευκης» εστίας, όσο και της Εθνικής, με τις δύο ομάδες να του στέλνουν τις ευχές τους μέσω των social media.
Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος πλέον τερματοφύλακας, έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν, καθώς συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.
Οι ευχές στον Τζολάκη από Ολυμπιακό και Εθνική
🎂 Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε! / Happy Birthday Konstantinos!#HappyBirthday #Tzolakis #Olympiacos #Wishes pic.twitter.com/RqbFwwpkXB
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) November 8, 2025
🎉 Χρόνια πολλά Κωνσταντίνε.
Ευχόμαστε υγεία, χαρά και κάθε προσωπική και επαγγελματική ευτυχία.#happybirthday #bestwishes #ethnikiomada pic.twitter.com/se9z9ylpIe
— Ethniki Omada (@EthnikiOmada) November 8, 2025
