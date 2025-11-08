Ολυμπιακός και Εθνική ευχήθηκαν στον Τζολάκη (pics)

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης είναι το τιμώμενο πρόσωπο της σημερινής (8/11) ημέρας στον Ολυμπιακό, καθώς κλείνει τα 23 του χρόνια.

Ο Έλληνας γκολκίπερ είναι αναπόσπαστο κομμάτι τόσο της «ερυθρόλευκης» εστίας, όσο και της Εθνικής, με τις δύο ομάδες να του στέλνουν τις ευχές τους μέσω των social media.

Υπενθυμίζεται ότι ο 23χρονος πλέον τερματοφύλακας, έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στο ματς κόντρα στην Αϊντχόφεν, καθώς συμπλήρωσε τις 100 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού.

Οι ευχές στον Τζολάκη από Ολυμπιακό και Εθνική