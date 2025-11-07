Ολυμπιακός: Εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά

Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε οτι κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήρια για το κυριακάτικο (9/11, 15:00) παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα την οποία παραθέτουν παρακάτω οι «ερυθρόλευκοι».

Για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην Κηφισιά, που θα γίνει την Κυριακή (9/11, 15:00) στο γήπεδο Νεάπολης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:

Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.

Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.

Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.