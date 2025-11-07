Ολυμπιακός: Εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως εξασφάλισε εισιτήρια για της ανάγκες των φιλάθλων της στο προσεχές παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη.
- Υπόθεση Jean Hanlon: Σε δίκη παραπέμπεται 16 χρόνια μετά σύντροφός της για ανθρωποκτονία από πρόθεση
- Ηλιόπουλος σε Βορίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μας λέτε ότι κυνηγάτε ρινόκερους στην Πανεπιστημίου
- Καθηγητής ΤΕΙ έστελνε σε συγκεκριμένο φροντιστήριο μαθητές για να τους περάσει – Καταδικάστηκε σε 8 χρόνια φυλακή
- Πάρκαρε το αυτοκίνητό του σε γραμμές του Τραμ - Το πρόστιμο που του επιβλήθηκε
Με ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε οτι κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήρια για το κυριακάτικο (9/11, 15:00) παιχνίδι με την Κηφισιά στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League.
Τα εισιτήρια διατίθενται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμα την οποία παραθέτουν παρακάτω οι «ερυθρόλευκοι».
Για την 10η αγωνιστική της Stoiximan Super League απέναντι στην Κηφισιά, που θα γίνει την Κυριακή (9/11, 15:00) στο γήπεδο Νεάπολης, η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημερώνει:
Εισιτήρια για τους φιλάθλους της ομάδας μας διατίθενται μέσω Internet.
Για την αγορά εισιτηρίου πατήστε εδώ.
Υπενθυμίζεται ότι η είσοδος στο γήπεδο γίνεται ΜΟΝΟ με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet.
- Προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Αθήνας ο Τζόκοβιτς – Νίκησε με 2-0 σετ τον Χάνφμαν
- Η πρώτη αντίδραση του Λεσόρ: «Δεν μου ταίριαζε ποτέ ο εύκολος τρόπος» (pic)
- Ο Αμορίμ απάντησε στα «καρφιά» του Ρονάλντο
- Στρεφέτσα: «Νιώθω εξαιρετικά και περιμένω την ευκαιρία μου – Στο 100% μετά τον τραυματισμό μου»
- Η γαλλική επιχείρηση της Μπάγερν: Ο Κονατέ στο προσκήνιο αντί του Ουπαμεκανό
- Ολυμπιακός: Εξασφάλισε εισιτήρια για το παιχνίδι με την Κηφισιά
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις