Día de Muertos: Από την «καρδιά» του Μεξικού στο κέντρο της Αθήνας με την Don Julio tequila

Η Día de Muertos ή Ημέρα των Νεκρών αποτελεί κάθε χρόνο μία μοναδική ευκαιρία, μία αυθόρμητη αφορμή για να δώσουμε ραντεβού με την παρέα στα στέκια μας. Εκεί που μπορούμε να γιορτάσουμε, απολαμβάνοντας τα αγαπημένα μας κοκτέιλ με βάση την πιο premium τεκίλα, χορεύοντας και αναφωνώντας «Salud» σε κάθε πρόποση με τους φίλους μας!

Όπως ήταν επόμενο, λοιπόν, δεν γινόταν να λείπουμε από την καθιερωμένη γιορτή που στήνει κάθε χρόνο η αγαπημένη μας Don Julio tequila, δηλαδή η Νο1 tequila στο Μεξικό, από 100% μπλε αγαύη, η οποία μετέτρεψε τον speakeasy χώρο του Mona Athens σε ένα αυθεντικό μεξικάνικο σκηνικό, με catrines και catrin, ξεσηκωτική vivid μουσική, εντυπωσιακή διακόσμηση και φυσικά, απολαυστικά cocktails με βάση την Don Julio tequila, τη Νο1 στο Μεξικό.

Μία αυθεντική, μυσταγωγική εμπειρία που φέρνει κοντά μας το Μεξικό

Για όσους δεν γνωρίζουν, η Día de Muertos γιορτάζεται 1 και 2 Νοεμβρίου, ενώ είναι μία από τις πιο εμβληματικές γιορτές στο Μεξικό, αφιερωμένη στη μνήμη των αγαπημένων μας που δεν είναι πια εν ζωή. Πρόκειται για μία πολύχρωμη, συγκινησιακή γιορτή που τιμά τη συνέχεια της ζωής, γι’ αυτό κάθε στοιχείο της συμβολίζει την αγάπη που παραμένει ζωντανή πέρα από τον χρόνο, όπως το catrina skull makeup, οι παραδοσιακές φορεσιές και τα εντυπωσιακά φλοράλ αξεσουάρ για τα μαλλιά.

Στη βραδιά που διοργάνωσε η Don Julio tequila, ο Μύρωνας Στρατής έδινε τον κατάλληλο τόνο από τα decks, κάνοντας spread τα πιο ωραία tunes. Οι catrinas και οι catrin, με το θεματικό, άκρως εντυπωσιακό skull makeup που επιμελήθηκε η Ολίβια Σαχινίδου και η ομάδα της, πρόσθεσαν τη δική τους «πινελιά» στη βραδιά, ενώ οι πορτοκαλί, έντονες αποχρώσεις, τα φλοράλ αξεσουάρ και οι διακοσμητικές λεπτομέρειες που κυριαρχούσαν, μας παρέσυραν σε μία αυθεντική, μυσταγωγική εμπειρία.

Η Άντζελα Μαριδάκη, υπεύθυνη επικοινωνίας για την Don Julio tequila, μας καλωσόρισε και μας μύησε σε ένα μαγευτικό Día de Muertos. Η ίδια μοιράστηκε περισσότερα για τη σύνδεσή με τη μεξικάνικη παράδοση που χαρακτηρίζει την ultra premium Don Julio tequila, αλλά και τα στοιχεία που συνέβαλαν σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, special serves, παραδοσιακό στολισμό, pan de Muerto, feel good tunes.

Λαχταριστό Pan de Muerto και signature Don Julio serves από μία έμπειρη ομάδα

Φυσικά, από καμία Día de Muertos δεν γίνεται να λείπει το χαρακτηριστικό Pan de Muerto, το παραδοσιακό μεξικάνικο γλυκό ψωμί, πασπαλισμένο με ζάχαρη, που συμβολίζει τη ζωή, τη μνήμη και τη γλυκύτητα των αγαπημένων μας. Ωστόσο, αυτή τη φορά, η παραδοσιακή συνταγή πήρε μία γκουρμέ διάσταση χάρη στους Δημοσθένη Μπαλόπουλο και Γιώργο Κηρύκο του Batard Microbakery, οι οποίοι υπέγραψαν το πιο λαχταριστό pairing για την Don Julio Paloma, μία αναπάντεχη συνάντηση γεύσεων που μας σύστησε την παράδοση με ένα σύγχρονο twist.

Όσο για το bar, εκεί η εμπειρία πράγματι «απογειώθηκε», με τους bartenders να μας συστήνουν τρία signature serves, εμπνευσμένα από τη φιλοσοφία του “Between light & shadow”. Η Νόρα Κουφού, World Class Winner 2025, δημιούργησε μοναδικά κοκτέιλ που ανέδειξαν την πολυπλοκότητα και τον χαρακτήρα της Don Julio tequila, αξιοποιώντας την Don Julio Blanco, την Don Julio Reposado και Don Julio 1942.

Για να δοκιμάσουμε τις προτάσεις της Νόρας Κουφού για τη φετινή Día de Muertos, μπορούμε να τολμήσουμε στο σπίτι μας, τις συνταγές που ακολουθούν.

Luz de la Vida (Φως της Ζωής)

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερο cocktail με Don Julio Blanco, ροδάκινο, pink grapefruit, μέλι και λευκό βαλσάμικο. Σερβίρεται σε Collins glass με αλατισμένο χείλος, βρώσιμο λευκό άνθος και spray από orange blossom water. Για να το παρασκευάσουμε χρειαζόμαστε 45ml Don Julio Blanco, 30ml Cordial de la Vida και top up με 3 Cents Grapefruit Soda.

Corazón Oscuro (Σκοτεινή Καρδιά)

Η απολαυστική «σκοτεινή καρδιά» είναι ένα βαθύ, αρωματικό cocktail με Don Julio Reposado, φασκόμηλο, Monin maple spice, βανίλια και red berries wine. Σερβίρεται σε DOF glass με ice block και red berries wine float για έντονο, αισθησιακό τελείωμα. Για να το δοκιμάσουμε χρειαζόμαστε 40ml Don Julio Reposado, 50ml Oscuro Cordial, 15ml Red Berries Wine Float

Ofrenda (Η Προσφορά)

Η «προσφορά» είναι ένα serve με βάση 45ml Don Julio 1942, εμπλουτισμένη με μανταρίνι, passion fruit, λευκή σοκολάτα και spices, αφιερωμένο στην ιερή πράξη της προσφοράς. Σερβίρεται σε miniature φιάλη Don Julio 1942, αποκαλύπτοντας ένα μοναδικό blend που συνδυάζει πολυτέλεια και συναίσθημα.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να ζήσουμε μία αυθεντική Día de Muertos, ακόμη κι αν βρισκόμαστε πολύ μακριά από το Μεξικό, το μόνο που χρειαζόμαστε είναι την premium εμπειρία που μόνο η Don Julio tequila μπορεί να μας προσφέρει. Γιατί η Día de Muertos δεν είναι απλώς μια γιορτή για τους απόντες, αλλά ένας ύμνος στη ζωή, τη μνήμη και τις στιγμές που αξίζει να μοιραζόμαστε μαζί, ενώ απολαμβάνουμε κάθε γουλιά από τη Νο1 tequila στο Μεξικό!