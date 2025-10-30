Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:39
Έγινε η κλήρωση για τη φορολοταρία – Δείτε εάν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ
Σημαντική είδηση:
30.10.2025 | 14:40
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο –Απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα
Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 29/10/2025
TOY ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ 30 Οκτωβρίου 2025 | 07:00

Το σκίτσο του Κώστα Μητρόπουλου για ΤΑ ΝΕΑ 29/10/2025

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

Το «ταπεινό» λαχανικό που προστατεύει το έντερο

World
Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Λαγκάρντ: Πώς συμφώνησαν «γεράκια και περιστέρια» στην ΕΚΤ

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

Alter Ego Media: Εισέρχεται στον κλάδο του Live Entertainment

inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

TOY ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»
1793 30.10.25

Δεν πέθανε. Θυσιάστηκε – Αποκρυπτογραφώντας τα στοιχεία πίσω από τον πολύ αληθινό «Θάνατο του Μαρά»

Ο «Θάνατος του Μαρά» δεν είναι απλώς η απεικόνιση μιας δολοφονίας στην μπανιέρα. Είναι η στιγμή που ένας επαναστάτης μετατρέπεται σε μάρτυρα και η τέχνη σε πολιτική προπαγάνδα, μέσα στην πιο σκοτεινή περίοδο της Τρομοκρατίας.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK – Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας
Κλιμάκωση 30.10.25

Μπλόκο διαρκείας από τους αγροτοκτηνοτρόφους στον BOAK - Σε αναβρασμό ο πρωτογενής τομέας

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Ο Σπαλέτι και το τατουάζ για τη Νάπολι πυροδοτεί αντιδράσεις στη Γιουβέντους (pic)

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι έτοιμος να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της Γιουβέντους, όμως το τατουάζ της Νάπολι στο μπράτσο του προκαλεί ήδη αντιδράσεις στους οπαδούς της ομάδας.

Σύνταξη
Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι
Έργο υποδομής 30.10.25

Κοντά σε λύση για την εξασφάλιση επάρκειας νερού το Πόρτο Χέλι

Εξασφάλισε την απαιτούμενη χρηματοδότηση ο δήμος Ερμιονίδας για την κατασκευή νέας μονάδας αφαλάτωσης που πιστεύεται ότι θα εξαλείψει τον κίνδυνο εμφάνισης του φαινομένου της λειψυδρίας.

Σύνταξη
Μελβούρνη: Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ – Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό
Στη Μελβούρνη 30.10.25

Σοκαριστικός θάνατος 17χρονου αθλητή κρίκετ - Τον χτύπησε η μπάλα στον λαιμό

Το παιδί έκανε προπόνηση σε γήπεδο στη Μελβούρνη με χειροκίνητη συσκευή εκτόξευσης - Φορούσε κράνος αλλά όχι το προστατευτικό λαιμού, με αποτέλεσμα να μείνει εκτεθειμένος στο χτύπημα της μπάλας

Σύνταξη
Ολλανδία: Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν
Προηγείται το D66 30.10.25

Το μεγαλύτερο κόμμα θα πρέπει να ηγηθεί των συνομιλιών για τον σχηματισμό κυβέρνησης, λέει ο Γέτεν

Το κόμμα του Ρομπ Γέτεν προηγείται με πάνω από 15.000 ψήφους λίγο πριν από την ανακοίνωση του τελικού αποτελέσματος των βουλευτικών εκλογών στην Ολλανδία

Σύνταξη
Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα
Πολιτική Γραμματεία 30.10.25

Επιστήμονες, τεχνοκράτες και πολιτικοί στο επιστημονικό συμβούλιο του Ινστιτούτου Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Τα ονόματα που συμμετέχουν στο επιστημονικό συμβούλιο ανακοίνωσε το Ινστιτούτο Τσίπρα. Μεταξύ των ονομάτων περιλαμβάνεται ο Κώστας Γαβρόγλου, ο Γιώργος Χουλιαράκης, ο Νίκος Βαφέας αλλά και η Ζωρζέττα Λάλη. Συντονίστρια η Ευγενία Φωτονιάτα. Τι αναφέρει σε ανάρτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Σύνταξη
Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»
Buongiorno 30.10.25

Βαγγέλης Δαούσης: «Προσπαθώ να ισορροπήσω ανάμεσα στον Ιμπραΐμοβιτς και τη Ματίνα Μανταρινάκη»

Ο Βαγγέλης Δαούσης, ο τηλεοπτικός Ηλίας Δρόσος του HOTΕΛ ΕΛVIRA, έκατσε στον καναπέ του Buongiorno και μίλησε για την αυτοπεποίθηση, τον Οδυσσέα Παπασπηλιώπουλο και φυσικά νέα σειρά του MEGA.  

Σύνταξη
Γάζα: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ
Αιματοκύλισμα 30.10.25

Σφαγή αμάχων: 46 παιδιά και 20 γυναίκες ανάμεσα στους 104 που σκοτώθηκαν στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα παρά την εκεχειρία - Συγκλονίζουν τα στοιχεία για τα θύματα των τελευταίων αεροπορικών επιδρομών

Σύνταξη
Μοσχάτο: Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο – Τι λέει ο πατέρας του
«Δεν τους ήξερε» 30.10.25

Γνωστοί ως «συμμορία 183» αυτοί που ξυλοκόπησαν τον 13χρονο στο Μοσχάτο - Τι λέει ο πατέρας του

Ο 13χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση στο Μοσχάτο από ομάδα 15 ανηλίκων «δεν είχε καμία κόντρα μαζί τους, δεν τους γνώριζε», δήλωσε ο πατέρας του - Γιατί αποκαλούνται «συμμορία 183»

Σύνταξη
Ανεργία: Στο 8,2% τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]
Αναλυτικά τα στοιχεία 30.10.25

Στο 8,2% η ανεργία τον Σεπτέμβριο [Γραφήματα]

Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.326.322 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 59.086 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024 - Τι επηρεάζει τα στοιχεία για την ανεργία

Σύνταξη
