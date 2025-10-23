Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 13:05
Έκρηξη σε εργοστάσιο στη Ρωσία - Τουλάχιστον δέκα νεκροί
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™
Τα Νέα της Αγοράς 23 Οκτωβρίου 2025 | 11:41

Η Kaizen Gaming για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στα Best Workplace in Tech™

Το Employee Experience στην Kaizen Gaming καλύπτει κάθε στάδιο της εργασιακής διαδρομής.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Spotlight

Η Kaizen Gaming, μία από τις μεγαλύτερες GameTech εταιρείες παγκοσμίως, διακρίθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ως ένα από τα Best Workplace in Tech™ 2025, σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό Great Place to Work Hellas®. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Kaizen Gaming στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την καινοτομία, την αριστεία και την επαγγελματική ανάπτυξη των ανθρώπων της, με επίκεντρο το Employee Experience ως στρατηγική επιχειρησιακής σημασίας.

Ανθρώπινο δυναμικό και διεθνής παρουσία

Η Kaizen Gaming απασχολεί σήμερα περισσότερους από 2.800 εργαζομένους σε 19 χώρες, με τις ομάδες Tech και Product να αποτελούν σχεδόν το 60% του συνόλου, αριθμώντας 772 και 893 εργαζόμενους αντίστοιχα. Οι δύο αυτές ομάδες βρίσκονται στην καρδιά της τεχνολογικής ανάπτυξης της εταιρείας και αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από την πλατφόρμα online gaming της Kaizen Gaming, η οποία εξυπηρετεί περισσότερους από 13 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς. Μέσα σε 12 μήνες, η πλατφόρμα έχει λανσαριστεί σε Αργεντινή, Δανία, Κολομβία και Βέλγιο, ενώ στη Βραζιλία έγινε η πρώτη εταιρεία με άδεια σε νέα ρυθμιζόμενη αγορά. Στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της βρίσκεται το Kaizen Campus, με 6.000 τ.μ. χώρους σχεδιασμένους για ευεξία, συνεργασία και υβριδικό μοντέλο εργασίας, που φιλοξενούν πρωτοβουλίες όπως ζώνες αναζωογόνησης, quiet rooms, playroom και πλήρως διασυνδεδεμένα meeting hubs.

Ολιστική στρατηγική Employee Experience

Το Employee Experience στην Kaizen Gaming καλύπτει κάθε στάδιο της εργασιακής διαδρομής: από την προσέλκυση και το onboarding μέσω του προγράμματος «Kaizen Together», μέχρι την ανάπτυξη μέσω εξατομικευμένων career paths. Περισσότερα από 600 στελέχη εκπαιδεύονται στο Leadership Academy, ώστε να λειτουργούν ως φορείς κουλτούρας και καταλύτες απόδοσης. Η Kaizen Gaming προάγει την ευημερία και τη συμπερίληψη μέσω του προγράμματος «Better You», που καλύπτει σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια και inclusion, με ποσοστό ικανοποίησης  των εργαζομένων να φτάνει το 92%. Το 25% των νέων προσλήψεων προέρχεται από πρόγραμμα referrals, ενώ η εταιρεία παρέχει υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών και εσωτερικές μετακινήσεις για την επαγγελματική ανάπτυξη.

O κ. Δημήτρης Θανασόπουλος, Chief Technology Officer της Kaizen Gaming, δήλωσε «Η νέα αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να δημιουργούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ενισχύει την καινοτομία, την ανάπτυξη των ανθρώπων μας και την αριστεία σε κάθε επίπεδο. Η κύρια πρόκληση ήταν να εξασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι της τεχνολογίας αισθάνονται ότι ακούγονται, εξελίσσονται και έχουν διαρκείς ευκαιρίες ανάπτυξης σε έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κλάδο. Η συμβουλή μας προς εταιρείες που επιδιώκουν να γίνουν Best Workplace in Tech™ είναι να αντιμετωπίζουν το Employee Experience ως στρατηγική επιχειρησιακής σημασίας: να ακούνε ενεργά τη φωνή των εργαζομένων και να σχεδιάζουν στοχευμένες παρεμβάσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Δεν έγινε ποτέ συζήτηση για την ενεργειακή μετάβαση σε μεγάλη κλίμακα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Ρίχνουμε την πίεση φυσικά

Τράπεζες
Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

Alpha Bank: Στις αγορές για 500 εκατ. ευρώ με πράσινο ομόλογο

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!
Τα Νέα της Αγοράς 21.10.25

Όχι franchise φωτοβολίδα… Franchise στην εκπαίδευση με το κύρος και την αξιοπιστία του Εκπαιδευτικού Ομίλου Πουκαμισάς!

Είναι η εκπαίδευση ένας καλός κλάδος για να επενδύσει κανείς; Προσφέρει επιχειρηματικές ευκαιρίες και, αν ναι, ποιο είναι το καλύτερο σύστημα δικαιόχρησης για να επενδύσει;

Σύνταξη
Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Olympia Dialogues: Η Ελλάδα μπορεί να ακολουθήσει τα βήματα της Σιγκαπούρης

«Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να στερεί από την Ελλάδα τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε μία περίπτωση αντίστοιχη με εκείνη της Σιγκαπούρης. Και είναι λάθος να συγκρίνετε τη χώρα σας με τη Δανία ή την Πορτογαλία. Είναι πιο σωστή η σύγκριση με τη Σιγκαπούρη».

Σύνταξη
Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο
Τα Νέα της Αγοράς 20.10.25

Το Betsson Trophy Tour συνεχίζεται στο Αγρίνιο

Μετά από μια δυναμική εκκίνηση στη Λάρισα, το Trophy Tour του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson συνεχίζει το ταξίδι του με επόμενη στάση το Αγρίνιο!

Σύνταξη
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΟΠΕΚΕΠΕ: Για εγκληματική οργάνωση οι 37 – Βαρύ κατηγορητήριο
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 23.10.25

Για εγκληματική οργάνωση οι 37 του ΟΠΕΚΕΠΕ – Βαρύ κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες αναμένεται να λάβουν προθεσμία μέσα στο επόμενο πενθήμερο προκειμένου να απολογηθούν για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα αδικήματα για τα οποία άσκησε δίωξη η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης
Πολιτισμός 23.10.25

Αποκαθίσταται η ρωμαϊκή στοά Μυτιλήνης

Συνάντηση του Δημάρχου Μυτιλήνης Παναγιώτη Χριστόφα με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη με αφορμή την υπογραφή της αποκατάστασης της ρωμαϊκής στοάς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση ΗΠΑ: Η πλειοψηφία πιστεύει ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί τους θεσμούς για να επιτεθεί σε αντιπάλους του
Κόσμος 23.10.25

Αυξάνεται η ανησυχία για τον Τραμπ και εντός των Ρεπουμπλικανών - Τι δείχνει νέα δημοσκόπηση

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ δείχνει ότι εννέα μήνες μετά την μετακόμιση του Τραμπ στον Λευκό Οίκο οι Αμερικανοί είναι όλο και πιο ανήσυχοι για τις διχαστικές τακτικές του

Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)
Μπάσκετ 23.10.25

Αντετοκούνμπο: «Ο Τέρνερ με μισούσε πριν έξι μήνες, αλλά δεν τον συμπαθούσα κι εγώ» (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τη χημεία του με τον Μάιλς Τέρνερ και την εμπειρία του απέναντι στον Κρις Μίντλετον, μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί των Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Σύνταξη
Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Κύκλος Ιδεών: Στις 6 το απόγευμα η εκδήλωση με θέμα «Το αδιέξοδο της χώρας που αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις»

Στην εκδήλωση που διοργανώνει ο Κύκλος Ιδεών έξι διακεκριμένοι ομιλητές αναλύουν τις προκλήσεις και τους προβληματισμούς της εποχής

Σύνταξη
Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)
Euroleague 23.10.25

Αυτό είναι το βίντεο από την επιχείρηση σύλληψης του διαιτητή της Euroleague, Ούρους Νίκολιτς (vid)

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από την αστυνομική επιχείρηση που αποκάλυψε χρήματα, χρυσό και ρολόγια στο σπίτι του διαιτητή της Euroleague.

Σύνταξη
Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών
Κόσμος 23.10.25

Γιατί όλο και περισσοτέροι πολίτες δυσκολεύονται να βρουν φάρμακα – Μία νέα υγειονομική κρίση προ των πυλών

Σε παγκόσμιο επίπεδο καταγράφεται αύξηση των ανθρώπων που αδυνατούν να εφοδιαστούν τα απαραίτητα φάρμακα, κάτι που προκαλεί ανησυχία για μία επικείμενη υγειονομική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Το ΚΚΕ κατήγγειλε στη Βουλή την επίθεση των ΜΑΤ «ακόμη και σε παιδάκια» – Παρέμβαση Παφίλη στον Χρυσοχοΐδη

Την επίθεση της Αστυνομίας στην κινητοποίηση στο Μεταξουργείο, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής εκ μέρους του ΚΚΕ, η Μαρία Κομνηνάκα - «Το χαρακτήρα ποιου μνημείου διαφύλασσε η κυβέρνηση στο Μεταξουργείο και παρέταξε εκεί τα ΜΑΤ;», διερωτήθηκε

Σύνταξη
Γάζα: Ο υποσιτισμός εγκύων και βρεφών θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες – Κατά του Ισραήλ αποφάσισε το ΔΔΔ
Κόσμος 23.10.25

Ο υποσιτισμός στη Γάζα θα έχει επιπτώσεις για γενιές ολόκληρες - «Το Ισραήλ πρέπει να επιτρέψει τη βοήθεια» λέει το ΔΔΔ

Το 70% των παιδιών στη Γάζα γεννιούνται πρόωρα ή με λιγότερο βάρος από το αναμενόμενο - Το Διεθνές Δικαστήριο αποφάσισε κατά του Ισραήλ για την ανθρωπιστική βοήθεια

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο