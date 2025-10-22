Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025
Wish list: Τι αξίζει να αγοράσεις στην Black Friday
Wish list: Τι αξίζει να αγοράσεις στην Black Friday

Μην ξεχνιέσαι! Η Black Friday πλησιάζει... Οργάνωσε την λίστα σου και ετοιμάσου για τις μεγαλύτερες προσφορές, πριν σε προλάβουν οι άλλοι!

Τι κι εάν η Black Friday είναι ένα μήνα και μακριά; Οι μέρες θα περάσουν προτού το καταλάβεις! Για αυτό είναι σημαντικό να οργανωθείς, να δεις τι σου λείπει, τι χρειάζεσαι και τι καινούργιο θέλεις και να το βάλεις στη λίστα σου.

Έτσι θα έχεις τελειώσει με την έρευνα αγοράς και θα είσαι έτοιμος για τις αγορές σου… από την άνεση του καναπέ σου! Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR  ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Η wish list της Black Friday

Για να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις, φτιάξαμε μια σύντομη λίστα με όλα όσα θα χρειαστείς για να ανανεωθείς αλλά και να ανανεώσεις τους χώρους σου.

Πιστολάκι μαλλιών για να είσαι στην… τρίχα

Το πιστολάκι μαλλιών είναι μια συσκευή που συχνά υποτιμούμε αλλά μπορεί να μεταμορφώσει θεαματικά την εμφάνισή μας. Το πιστολάκι μαλλιών IQ HD-1285 όχι μόνο θα σου προσφέρει εξαιρετική απόδοση, για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα και styling των μαλλιών αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συμβάλλοντας στη μέγιστη προστασία και φροντίδα των μαλλιών, μειώνοντας το φριζάρισμα και διατηρώντας τη φυσική υγρασία της τρίχας για υγιή, λαμπερά και λεία μαλλιά.

Sneakers για άνεση σε κάθε… βήμα

Αναζητάς ένα ζευγάρι αθλητικά, που να συνδυάζουν την κομψότητα με την πρακτικότητα; Εάν ναι, τότε τα Skechers Bobs Geo σε μαύρο χρώμα αποτελούν την ιδανική επιλογή, καθώς προσφέρουν ευελιξία στο συνδυασμό με διάφορα ρούχα, ενώ το δέσιμο με κορδόνια εξασφαλίζει σταθερότητα και άνεση σε κάθε βήμα. Εάν από την άλλη, προτιμάς τα χρώματα, τα Nike Dunk Low, που συνδυάζουν μοναδικά χρώματα όπως το Sail, το Plum Eclipse και το Diffused Taupe, θα σε εντυπωσιάσουν. Το design τους που προσφέρει διαχρονικό στυλ σε κάθε εμφάνιση, η χαμηλή γραμμή τους εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και ευκολία στην κίνηση, ενώ το παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια χαρίζει σταθερότητα και ασφάλεια όλη τη μέρα.

Αφυγραντήρας για καθαρό αέρα στους χώρους σου

Αποκτώντας τον δικό σου αφυγραντήρα δεν λύνεις μόνο το πρόβλημα της υγρασίας στο χώρο σου αλλά και του καθαρού αέρα. Ο αφυγραντήρας Morris MDP-20310Hi διαθέτει 5 στάδια φιλτραρίσματος, χαρίζοντας σε εσένα και τους αγαπημένους σου πιο καθαρό αέρα 365 μέρες το χρόνο. Ο ιονιστής που διαθέτει απομακρύνει από τον αέρα μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας μια υγιεινή και φρέσκια ατμόσφαιρα ενώ το προφίλτρο με επικάλυψη Nano silver δεσμεύει τα μεγάλα σωματίδια όπως τρίχες, μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και η επικάλυψη Nano Silver του προσφέρει επιπλέον αντιβακτηριδιακή δράση.

Σκούπες για καθαριότητα στο μισό χρόνο

Όσο εσύ χαλαρώνεις ή ακόμα και όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού, η σκούπα ρομπότ Xiaomi S20 μπορεί να σου προσφέρει αποδοτικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση για το σπίτι, χάρη στις έξυπνες λειτουργίες της. Εξοπλισμένη με ανεμιστήρα αναρρόφησης ισχύος 5000Pa, απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, τρίχες και άλλα υπολείμματα από το δάπεδο και δύσκολα σημεία. Διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος, για να προσαρμόσεις την απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες σου αλλά και έξυπνο σύστημα πλοήγησης λέιζερ (LDS), για να πλοηγείται με ακρίβεια στους χώρους σου, σχεδιάζοντας τις βέλτιστες διαδρομές καθαρισμού.

Για deep cleaning, θα χρειαστείς την επαναφορτιζόμενη σκούπα stick Xiaomi Mi G20 Lite, που έχει σχεδιαστεί  για να προσφέρει ευκολία και αποτελεσματικότητα στον καθαρισμό του σπιτιού. Με ισχυρή κυκλωνική τεχνολογία αναρρόφησης και ισχύ 22.2V, εξασφαλίζει άριστη απόδοση για την απομάκρυνση σκόνης, τρίχες κατοικίδιων και άλλων ρύπων από κάθε γωνιά του σπιτιού. Η ελαφριά κατασκευή και ο εργονομικός σχεδιασμός της επιτρέπουν ευέλικτη χρήση τόσο ως stick σκούπα για τα δάπεδα όσο και ως φορητή σκούπα χειρός για τα έπιπλα, το αυτοκίνητο αλλά και δυσπρόσιτα σημεία.

Smart TV για την βέλτιστη εμπειρία θέασης

Θέλεις να απολαμβάνεις κινηματογραφική εμπειρία θέασης από την άνεση του καναπέ σου; Με την τηλεόραση Samsung Smart UE55DU7172UXXH 55″ μπορείς, χάρη στην τεχνολογία HDR και τον επεξεργαστή Crystal 4K που αποκαλύπτουν κάθε λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, ο ήχος Q-Symphony σε περιβάλλει από παντού, επιτρέποντας την ταυτόχρονη λειτουργία της τηλεόρασης και των soundbar, για να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δράσης είτε βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία είτε παίζεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Νιώσε κάθε απόχρωση σε ισχυρή ανάλυση 4K ενώ χάρη στο ισχυρό 4K upscaling. το περιεχόμενό σου θα εμφανίζεται στην οθόνη σου σε ανάλυση 4K.

Καφετιέρα για ενέργεια και απόλαυση

Nespresso Delongi είναι μία ευφυής μικρή μηχανή που θα κάνει την ζωή σου πιο εύκολη, για να απολαμβάνεις τον καφέ σου ακριβώς όπως το θες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ταιριάζει τέλεια ανεξάρτητα από τη διακόσμηση της κουζίνας, χάρις στην κομψή της σχεδίαση, είναι μικρή και ελαφριά για να την τοποθετείς όπου σε βολεύει καλύτερα και προσφέρει μια ευρεία ποικιλία καφέ που μπορείς να απολαύσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις ζεστές και κρύες συνταγές, με ή χωρίς γάλα για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Smartphone για να είσαι πάντα σε σύνδεση

Ευγνωμονούμε την τεχνολογία για πολλά – και ειδικά για τα smartphones. Εάν θέλεις να παραμένεις πάντα σε σύνδεση, να κάνεις scroll στα social media και να ποστάρεις τα αγαπημένα σου στιγμιότυπα μαζί με τους φίλους σου, τότε το iPhone 16 είναι η κατάλληλη επιλογή. Έρχεται εξοπλισμένο με το Camera Control, που σου προσφέρει έναν ευκολότερο τρόπο για γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία κάμερας, νέο ευέλικτο σύστημα κάμερας για όμορφες φωτογραφίες — από κοντά ή μακριά και το chip A16 Bionic για εξαιρετική απόδοση ισχύος για παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.

Τράπεζες: Πάνω από τις ευρωπαϊκές σε κεφαλαιακή επάρκεια

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κέρδη πέριξ των 2.030 μονάδων

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα
Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Plus
To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»
To ΕΜΣΤ παρουσιάζει τις 2 νέες του εκθέσεις: «Ελληνικός μήνας στο Λονδίνο: 50 χρόνια μετά» & «Θαλασσόκαμπος»

Μέρος της αποστολής του ΕΜΣΤ είναι να καλλιεργεί δημιουργικές πρακτικές μνήμης ενάντια στην κυρίαρχη κουλτούρα αμνησίας σε σχέση με το παρελθόν, να επανεξετάζει και να ανακαλεί γεγονότα της πρόσφατης ιστορίας και της ιστορίας της τέχνης τα οποία επέδρασαν στη διαμόρφωση του παρόντος, στη χώρα μας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αδικαιολόγητη περιουσία 2,5 εκατ. για τον «Φραπέ» – Κατείχε 7 αυτοκίνητα και μια Jaguar

Με βάση τα ευρήματα αυτά η Αρχή Για το Ξύπνημα Μαύρου Χρήματος, διαβιβάζει τον φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα για να ελεγχθεί και ποινικά για παράβαση του νόμου περί πουν έσχες

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα
Ανησυχία για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη συνθήκη του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα

Η συνθήκη για το κυβερνοέγκλημα που πρόκειται να υπογραφεί στο Βιετνάμ προκαλεί αντιδράσεις οργανώσεων και ακτιβιστών, ακόμα και εσωτερικές διαφωνίες στον ΟΗΕ.

Ντόρις Λέσινγκ: Όλοι ήμασταν κομμουνιστές τότε
Ντόρις Λέσινγκ: Quite possible

Οι άνθρωποι φτιάχνονται από το περιβάλλον στο οποίο μεγαλώνουν

Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)
Το έχει ξανακάνει: Όταν ο διαιτητής του Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός απέβαλε παίκτη με δεύτερη κίτρινη και το πήρε πίσω μέσω VAR (vid)

Σεσημασμένος φαίνεται πως είναι ο Ουρς Σνάιντερ, αφού ένα πριν το Μπαρτσελόνα - Ολυμπιακός και σε αγώνα του ελβετικού πρωταθλήματος, είχε αποβάλει επίσης άδικα παίκτη -σε αντίστοιχη φάση με αυτή του Έσε- όμως τότε ο VAR είχε παρέμβει, κόντρα στον κανονισμό...

«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things
«Είναι εντελώς νεκρός»: Ο Τζόζεφ Κουίν δεν θα επιστρέψει στον 5ο και τελευταίο κύκλο του Stranger Things

Οι φήμες τον ήθελαν, με κάποιο μαγικό τρόπο, να εμφανιζόταν στην τελευταία σεζόν του Stranger Things. Ωστόσο οι δημιουργοί της σειράς ξεκαθάρισαν ότι ο Τζόζεφ Κουίν, είναι «πάρα πολύ νεκρός] για να επιστρέψει.

Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος
Φοινικούντα: «Το έγκλημα έγινε λόγω της μεγάλης περιουσίας του 68χρονου» – Τι λέει η δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος

Η ανιψιά του θύματος, επιθυμεί να λάμψει η αλήθεια και να καθίσουν στο εδώλιο όλοι οι κατηγορούμενοι, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?
Can Greece’s Islands Survive Their Own Popularity?

As visitor numbers soar and infrastructure strains, the Bank of Greece warns that the country’s islands must shift from growth to sustainability — with €35 billion in new investments to keep paradise afloat

«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»
«Βόμβες» Ανδρουλάκη κατά κυβέρνησης στην κατάθεση για υποκλοπές – «Οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας, δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ»

Με την έναρξη της κατάθεσης του ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι «δεν ήθελαν να εκλεγώ πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κι έκαναν ό,τι μπορούσαν με predator και ΕΥΠ! Ενα οργανωμένο παρακράτος»

Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ
Δεύτερη τσάντα Hermes της Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί μετά την πώληση της πρώτης για 8,6 εκατ. ευρώ

«Μια τσάντα Hermes που κάποτε ανήκε στη Τζέιν Μπίρκιν θα δημοπρατηθεί στο Αμπού Ντάμπι στις 5 Δεκεμβρίου, μετά την πώληση του πρωτότυπου σε τιμή ρεκόρ άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων» ανακοίνωσε το Sotheby's την Τρίτη.

Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια
Π. Μαρινάκης: Εξισώνει διαδηλώσεις και «βεβήλωση» του Άγνωστου Στρατιώτη – Υποβαθμίζει τη διαφοροποίηση Δένδια

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης επιχείρησε να πείσει πως «δεν υπάρχει πολιτικό ζήτημα πρωθυπουργού και υπ. Άμυνας» σχετικά με τον 'Αγνωστο Στρατιώτη - «Γιατί θα πρέπει να είναι ή οι ήρωές μας ή οι νεκροί των Τεμπών. Πρέπει σε αυτή τη χώρα να μπουν κανόνες», είπε προκλητικά

Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια – Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία
Ποια ειρήνη; Ρωσικός βομβαρδισμός σε Κίεβο, Ζαπορίζια - Βρετανικοί πύραυλοι από την Ουκρανία στη Ρωσία

Οι επιθέσεις σε Ουκρανία και Ρωσία έρχονται μετά το φιάσκο της ακύρωσης της συνόδου κορυφής ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βουδαπέστη - Τι δηλώνει τώρα το Κρεμλίνο

