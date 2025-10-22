Wish list: Τι αξίζει να αγοράσεις στην Black Friday

Τι κι εάν η Black Friday είναι ένα μήνα και μακριά; Οι μέρες θα περάσουν προτού το καταλάβεις! Για αυτό είναι σημαντικό να οργανωθείς, να δεις τι σου λείπει, τι χρειάζεσαι και τι καινούργιο θέλεις και να το βάλεις στη λίστα σου.

Έτσι θα έχεις τελειώσει με την έρευνα αγοράς και θα είσαι έτοιμος για τις αγορές σου… από την άνεση του καναπέ σου! Θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στη καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA.

Η wish list της Black Friday

Για να σε βοηθήσουμε να ξεκινήσεις, φτιάξαμε μια σύντομη λίστα με όλα όσα θα χρειαστείς για να ανανεωθείς αλλά και να ανανεώσεις τους χώρους σου.

Πιστολάκι μαλλιών για να είσαι στην… τρίχα

Το πιστολάκι μαλλιών είναι μια συσκευή που συχνά υποτιμούμε αλλά μπορεί να μεταμορφώσει θεαματικά την εμφάνισή μας. Το πιστολάκι μαλλιών IQ HD-1285 όχι μόνο θα σου προσφέρει εξαιρετική απόδοση, για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα και styling των μαλλιών αλλά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, συμβάλλοντας στη μέγιστη προστασία και φροντίδα των μαλλιών, μειώνοντας το φριζάρισμα και διατηρώντας τη φυσική υγρασία της τρίχας για υγιή, λαμπερά και λεία μαλλιά.

Sneakers για άνεση σε κάθε… βήμα

Αναζητάς ένα ζευγάρι αθλητικά, που να συνδυάζουν την κομψότητα με την πρακτικότητα; Εάν ναι, τότε τα Skechers Bobs Geo σε μαύρο χρώμα αποτελούν την ιδανική επιλογή, καθώς προσφέρουν ευελιξία στο συνδυασμό με διάφορα ρούχα, ενώ το δέσιμο με κορδόνια εξασφαλίζει σταθερότητα και άνεση σε κάθε βήμα. Εάν από την άλλη, προτιμάς τα χρώματα, τα Nike Dunk Low, που συνδυάζουν μοναδικά χρώματα όπως το Sail, το Plum Eclipse και το Diffused Taupe, θα σε εντυπωσιάσουν. Το design τους που προσφέρει διαχρονικό στυλ σε κάθε εμφάνιση, η χαμηλή γραμμή τους εξασφαλίζει άνετη εφαρμογή και ευκολία στην κίνηση, ενώ το παραδοσιακό δέσιμο με κορδόνια χαρίζει σταθερότητα και ασφάλεια όλη τη μέρα.

Αφυγραντήρας για καθαρό αέρα στους χώρους σου

Αποκτώντας τον δικό σου αφυγραντήρα δεν λύνεις μόνο το πρόβλημα της υγρασίας στο χώρο σου αλλά και του καθαρού αέρα. Ο αφυγραντήρας Morris MDP-20310Hi διαθέτει 5 στάδια φιλτραρίσματος, χαρίζοντας σε εσένα και τους αγαπημένους σου πιο καθαρό αέρα 365 μέρες το χρόνο. Ο ιονιστής που διαθέτει απομακρύνει από τον αέρα μυρωδιές, σκόνη και καπνό, χαρίζοντας μια υγιεινή και φρέσκια ατμόσφαιρα ενώ το προφίλτρο με επικάλυψη Nano silver δεσμεύει τα μεγάλα σωματίδια όπως τρίχες, μεγαλύτερα σωματίδια σκόνης και η επικάλυψη Nano Silver του προσφέρει επιπλέον αντιβακτηριδιακή δράση.

Σκούπες για καθαριότητα στο μισό χρόνο

Όσο εσύ χαλαρώνεις ή ακόμα και όταν βρίσκεσαι εκτός σπιτιού, η σκούπα ρομπότ Xiaomi S20 μπορεί να σου προσφέρει αποδοτικό σκούπισμα και σφουγγάρισμα, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη λύση για το σπίτι, χάρη στις έξυπνες λειτουργίες της. Εξοπλισμένη με ανεμιστήρα αναρρόφησης ισχύος 5000Pa, απομακρύνει αποτελεσματικά σκόνη, τρίχες και άλλα υπολείμματα από το δάπεδο και δύσκολα σημεία. Διαθέτει τρία επίπεδα ισχύος, για να προσαρμόσεις την απόδοση ανάλογα με τις ανάγκες σου αλλά και έξυπνο σύστημα πλοήγησης λέιζερ (LDS), για να πλοηγείται με ακρίβεια στους χώρους σου, σχεδιάζοντας τις βέλτιστες διαδρομές καθαρισμού.

Για deep cleaning, θα χρειαστείς την επαναφορτιζόμενη σκούπα stick Xiaomi Mi G20 Lite, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ευκολία και αποτελεσματικότητα στον καθαρισμό του σπιτιού. Με ισχυρή κυκλωνική τεχνολογία αναρρόφησης και ισχύ 22.2V, εξασφαλίζει άριστη απόδοση για την απομάκρυνση σκόνης, τρίχες κατοικίδιων και άλλων ρύπων από κάθε γωνιά του σπιτιού. Η ελαφριά κατασκευή και ο εργονομικός σχεδιασμός της επιτρέπουν ευέλικτη χρήση τόσο ως stick σκούπα για τα δάπεδα όσο και ως φορητή σκούπα χειρός για τα έπιπλα, το αυτοκίνητο αλλά και δυσπρόσιτα σημεία.

Smart TV για την βέλτιστη εμπειρία θέασης

Θέλεις να απολαμβάνεις κινηματογραφική εμπειρία θέασης από την άνεση του καναπέ σου; Με την τηλεόραση Samsung Smart UE55DU7172UXXH 55″ μπορείς, χάρη στην τεχνολογία HDR και τον επεξεργαστή Crystal 4K που αποκαλύπτουν κάθε λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, ο ήχος Q-Symphony σε περιβάλλει από παντού, επιτρέποντας την ταυτόχρονη λειτουργία της τηλεόρασης και των soundbar, για να νιώθεις ότι βρίσκεσαι στο επίκεντρο της δράσης είτε βλέπεις την αγαπημένη σου ταινία είτε παίζεις το αγαπημένο σου παιχνίδι. Νιώσε κάθε απόχρωση σε ισχυρή ανάλυση 4K ενώ χάρη στο ισχυρό 4K upscaling. το περιεχόμενό σου θα εμφανίζεται στην οθόνη σου σε ανάλυση 4K.

Καφετιέρα για ενέργεια και απόλαυση

H Nespresso Delongi είναι μία ευφυής μικρή μηχανή που θα κάνει την ζωή σου πιο εύκολη, για να απολαμβάνεις τον καφέ σου ακριβώς όπως το θες με το πάτημα ενός κουμπιού. Ταιριάζει τέλεια ανεξάρτητα από τη διακόσμηση της κουζίνας, χάρις στην κομψή της σχεδίαση, είναι μικρή και ελαφριά για να την τοποθετείς όπου σε βολεύει καλύτερα και προσφέρει μια ευρεία ποικιλία καφέ που μπορείς να απολαύσεις οποιαδήποτε ώρα της ημέρας και με την οποία μπορείς να δημιουργήσεις ζεστές και κρύες συνταγές, με ή χωρίς γάλα για εσένα και τους αγαπημένους σου.

Smartphone για να είσαι πάντα σε σύνδεση

Ευγνωμονούμε την τεχνολογία για πολλά – και ειδικά για τα smartphones. Εάν θέλεις να παραμένεις πάντα σε σύνδεση, να κάνεις scroll στα social media και να ποστάρεις τα αγαπημένα σου στιγμιότυπα μαζί με τους φίλους σου, τότε το iPhone 16 είναι η κατάλληλη επιλογή. Έρχεται εξοπλισμένο με το Camera Control, που σου προσφέρει έναν ευκολότερο τρόπο για γρήγορη πρόσβαση στα εργαλεία κάμερας, νέο ευέλικτο σύστημα κάμερας για όμορφες φωτογραφίες — από κοντά ή μακριά και το chip A16 Bionic για εξαιρετική απόδοση ισχύος για παράταση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας.