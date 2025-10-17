Το δίκτυο της Vodafone βελτιώνει την καθημερινότητα εκατομμυρίων συνδρομητών

Η επικοινωνία σήμερα είναι η ίδια η καθημερινότητά μας. Η φωνή που φτάνει καθαρά στα αγαπημένα μας πρόσωπα, το μήνυμα που έρχεται αμέσως όταν έχει σημασία, η σύνδεση που μένει σταθερή ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Αυτό το αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης αναγνωρίζουν όλο και περισσότερο στο δίκτυό τους οι συνδρομητές της Vodafone. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας ικανοποίησης πελατών της Vodafone, αυξήθηκε κατά 18% η ικανοποίηση από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, την περίοδο Απριλίου – Αυγούστου 2025 συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί (44%) συνδρομητές δηλώνουν ότι η εμπειρία τους με το δίκτυο κινητής έχει βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο (Ιούλιος-Αύγουστος 2025).

Την ίδια ώρα, οι δυσαρεστημένοι συνδρομητές με το δίκτυο κινητής μειώθηκαν κατά 10% και μάλιστα τους καλοκαιρινούς μήνες, μια εξόχως απαιτητική σε επίπεδο συνδεσιμότητας περίοδο.

Το δίκτυο της Vodafone εξελίσσεται με τρόπο που οι πελάτες αναγνωρίζουν και εκτιμούν. Άλλωστε, η δύναμη ενός δικτύου φαίνεται πάντα στην πράξη: στο βίντεο που «τρέχει» χωρίς διακοπές, στην κλήση που δεν χάνεται, στο μήνυμα που φτάνει αμέσως, στην εμπειρία πλοήγησης χωρίς καθυστέρηση.

Δίκτυο που κάνει τη διαφορά

Οι συνδρομητές της Vodafone διαπιστώνουν καθημερινά ότι η εμπειρία τους εξελίσσεται συνεχώς και μεταφράζεται σε πραγματικά, μετρήσιμα οφέλη, που αυξάνονται συνεχώς. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται μέσα από συστηματική δουλειά, επένδυση και αναβαθμίσεις.

Με πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 94% και παρουσία σε 247 πόλεις και 70 νησιά, η Vodafone προσφέρει την πιο προηγμένη εμπειρία συνδεσιμότητας στη χώρα. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: 96% κάλυψη έως τον Μάρτιο του 2026 και 97% έως το 2028, ώστε ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά και επιχειρήσεις να απολαμβάνουν τα πλεονεκτήματα της ισχυρής και αδιάληπτης συνδεσιμότητας.

Η Vodafone επεκτείνει το δίκτυο με νέους σταθμούς βάσης και τεχνολογίες αιχμής σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων, σε πλοία και μέσα μαζικής μεταφοράς. Έτσι, οι χρήστες παραμένουν συνδεδεμένοι όχι μόνο στην πόλη, αλλά και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Αυτή η δύναμη αποτυπώνεται και στη νέα επικοινωνιακή καμπάνια της Vodafone, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία με το ανθρώπινο στοιχείο. H καμπάνια δείχνει πως ακόμη και ένα μικρό παιδί από ένα ακριτικό νησί μπορεί να συναντήσει τα νέα «αστέρια» της Εθνικής: τους Καρέτσα, Μουζακίτη, Βαγιαννίδη και Κουλιεράκη. Μαζί σχηματίζουν μια ομάδα, που δείχνει πώς κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, όταν υπάρχει ένα δίκτυο ικανό να γεφυρώσει αποστάσεις, να ενώσει ανθρώπους και να δώσει δύναμη σε φιλοδοξίες.

