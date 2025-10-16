Για πρώτη φορά έγινε χρήση της κάρτας «challenge» στο ποδόσφαιρο (vid)

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 στη Χιλή, μετά από νίκη στα πέναλτι με 5-4 απέναντι στη Γαλλία (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση).

Ωστόσο, ο αγώνας έμεινε στην επικαιρότητα και για έναν άλλο λόγο. Στο 72ο λεπτό, ένας Μαροκινός παίκτης έπεσε μέσα στην περιοχή της Γαλλίας, με τον προπονητή Μοχάμεντ Ουάμπι να θεωρεί ότι έπρεπε να δοθεί πέναλτι.

Ο Ουάμπι χρησιμοποίησε την κάρτα «challenge», έναν νέο κανονισμό που δοκιμάζεται στα Κ20 και επιτρέπει στους προπονητές να ζητούν από τον διαιτητή να δει ξανά μια φάση μέσω οθόνης VAR. Παρόλα αυτά, η προσπάθειά του δεν είχε αποτέλεσμα, καθώς ο διαιτητής αποφάσισε να συνεχιστεί το παιχνίδι χωρίς πέναλτι.

Το Μαρόκο τελικά κέρδισε την πρόκριση στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι και θα αντιμετωπίσει στον τελικό της 20ης Οκτωβρίου την Αργεντινή, η οποία επικράτησε με 1-0 της Κολομβίας χάρη σε γκολ του Σιλβέτι στο 72ο λεπτό.

Ο μικρός τελικός για την τρίτη θέση θα διεξαχθεί στις 18 Οκτωβρίου με αντιπάλους τη Γαλλία και την Κολομβία. Η εφαρμογή του Football Video Support αναμένεται να αποτελέσει ενδιαφέρον εργαλείο για προπονητές και ομάδες.

Η ιστορική πρώτη χρήση της κάρτας «challenge»