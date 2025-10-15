Επίσημα νέος προπονητής της Team USA ο Έρικ Σπόελστρα
Ο Έρικ Σπόλστρα είναι ο διάδοχος του Στιβ Κερ στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής ομάδας μπάσκετ των ΗΠΑ.
Στο τιμόνι της Team USA βρίσκεται και επίσημα πλέον ο προπονητής των Μαϊάμι Χιτ, Έρικ Σπόελστρα.
Ο 54χρονος τεχνικός αναλαμβάνει την εθνική ομάδα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής έως το 2028 και θα την οδηγήσει στο επερχόμενο MundoBasket 2027 στη Ντόχα, όπως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 σε αμερικανικό έδαφος -το Λος Άντζελες.
Ο Σπόελστρα ήταν βοηθός του Στιβ Κερ στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 και πλέον είναι αυτός που διαδέχεται τον προπονητή των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.
Στην καριέρα του, ο Σπόελστρα έχει κατακτήσει δύο πρωταθλήματα ΝΒΑ, το 2012 και το 2023, με τους Μαϊάμι Χιτ, ενώ βοηθός προπονητή του θρυλικού Πατ Ράιλι, ήταν το 2006, στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της ομάδας της Φλόριντα.
Η σχετική ανακοίνωση
The head coach of the USA Basketball Men’s National Team, Erik Spoelstra! 🇺🇸 #USABMNT pic.twitter.com/qxhPN6zSOv
— USA Basketball (@usabasketball) October 14, 2025
