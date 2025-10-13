newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn – ΟΠΑΠ
Οικονομία 13 Οκτωβρίου 2025 | 11:46

Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn – ΟΠΑΠ

H συνενωμένη Εταιρεία θα ονομάζεται Allwyn και θα παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑ – Πλώρη και για άλλες αγορές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Spotlight

Εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ, μέσω συναλλαγής που περιλαμβάνει τον συνδυασμό όλων των εταιρικών συμμετοχών που κατέχουν. Η αξία των ιδίων κεφαλαίων της οντότητας που θα προκύψει αποτιμάται σε 16 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για την υλοποίηση της συναλλαγής, θα υπογραφεί μεταξύ των δύο εταιρειών σχετική σύμβαση. Η Συνενωμένη Εταιρεία θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Το deal αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο στην εξέλιξη και των δύο εταιρειών. Θα ενώσει δύο ηγετικούς φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων, δημιουργώντας την δεύτερη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία στον κλάδο τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως, με πολλές διαφοροποιημένες, ταχέως αναπτυσσόμενες και ηγετικές θέσεις αγοράς στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες διεθνείς αγορές.

Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο

Η συμφωνία βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του ΟΠΑΠ και της Allwyn, η οποία ξεκίνησε το 2013, όταν η KKCG, ελέγχων μέτοχος της Allwyn,
επένδυσε για πρώτη φορά στον ΟΠΑΠ. Σήμερα, η Allwyn κατέχει το 51,78% του ΟΠΑΠ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟΥΣ OΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Η Allwyn διαθέτει ισχυρό ιστορικό οργανικής και μη οργανικής ανάπτυξης, μέσω στρατηγικών και συμπληρωματικών εξαγορών.

Τα οφέλη για τους μετόχους του ΟΠΑΠ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Συναλλαγή διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη αξία του OΠΑΠ σε ένα ταχέως εξελισσόμενο περιβάλλον για τον κλάδο τυχερών παιγνίων.

Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής

Επιπλέον, επιτρέπει στους μετόχους του OΠΑΠ να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της Συνενωμένης Εταιρείας, τα οποία περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, το μέγεθος, τη διαφοροποίηση, την πρόσβαση σε κορυφαίες τεχνολογίες, την ψηφιοποίηση και την αυξημένη παγκόσμια αναγνωρισιμότητα του brand της Allwyn. Παράλληλα, θα συνεχίσουν να επωφελούνται από σημαντικές και ανθεκτικές αποδόσεις. Για την Allwyn, η Συναλλαγή αντιπροσωπεύει το φυσιολογικό επόμενο ορόσημο στην πορεία της, με την εισαγωγή της σε χρηματιστηριακή αγορά να ξεκλειδώνει την πρόσβαση σε κεφαλαιαγορές, με σκοπό τη μελλοντική ανάπτυξη και αναβάθμιση του παγκόσμιου προφίλ της. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα στην αποστολή της Allwyn να καταστεί η κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως.

ΟΠΑΠ

Παραμένει στο ΧΑ

Κατόπιν της ολοκλήρωσης της Συναλλαγής, η Συνενωμένη Εταιρεία θα παραμείνει εισηγμένη στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου αναμένεται ότι θα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες βάσει κεφαλαιοποίησης. Η Allwyn σκοπεύει να επιδιώξει την εισαγωγή της και σε άλλο κορυφαίο διεθνές χρηματιστήριο, όπως αυτά του Λονδίνου ή της Νέας Υόρκης, μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής.

Ανεξάρτητα από τη Συναλλαγή, ο ΟΠΑΠ έχει λάβει τη στρατηγική απόφαση να αλλάξει το εμπορικό σήμα του από ΟΠΑΠ σε Allwyn, από το Α΄ τρίμηνο 2026. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευση του ΟΠΑΠ να διατηρεί ισχυρή σύνδεση με τους πελάτες του, μέσω καινοτόμων και ουσιαστικών αλληλεπιδράσεων, καθώς και να ενισχύσει τις προτάσεις του, ώστε να ανταποκρίνεται στις διαρκώς εξελισσόμενες προσδοκίες των νεότερων γενεών.

Κύρια Σημεία της Συναλλαγής

Η επιχειρηματική συνένωση της Allwyn με τον ΟΠΑΠ δημιουργεί έναν κορυφαίο παγκόσμιο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων και διασκέδασης, με τα αριθμοπαιχνίδια στο επίκεντρο. Ταυτόχρονα, προσφέρει στους μετόχους του ΟΠΑΠ την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια ουσιωδώς βελτιωμένη και χρηματοοικονομικά ελκυστική επενδυτική πρόταση, η οποία στηρίζεται σε:

  • Μέγεθος: Το pro forma EBITDA της Allwyn ανήλθε σε €1,92 δισ. για το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της 30ης Ιουνίου 2025 και η Συνενωμένη Εταιρεία θα αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο φορέα εκμετάλλευσης τυχερών παιγνίων παγκοσμίως, καθώς και την μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία αριθμοπαιχνιδιών, που θα είναι κατάλληλα τοποθετημένη ώστε να αξιοποιήσει τις κύριες τάσεις του κλάδου.
  • Ανάπτυξη: Ενισχυμένο αναπτυξιακό προφίλ, με διψήφιο εκτιμώμενο EBITDA CAGR για την περίοδο 2024-2026, σημαντικά υψηλότερο έναντι του ΟΠΑΠ μεμονωμένα.
  • Ψηφιοποίηση: Ιδιοκτησία κομβικών τεχνολογιών, κορυφαίου ιδιόκτητου-αποκλειστικού περιεχομένου και δυνατότητων τεχνητής νοημοσύνης (AI), που μειώνουν την εξάρτηση από τρίτα μέρη και επιταχύνουν την καινοτομία και τον χρόνο διάθεσης στην αγορά.
  • Διαφοροποίηση: Πολυάριθμες ηγετικές θέσεις αγοράς παγκοσμίως και σε διάφορες κατηγορίες προϊόντων, γεγονός που προσφέρει διαφοροποίηση και σημαντικές στρατηγικές επιλογές.
  • Κέρδη και ταμειακές ροές: Διψήφια θετική επίδραση στα προσαρμοσμένα κέρδη και ελεύθερες ταμειακές ροές ανά μετοχή σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη του ΟΠΑΠ , από το πρώτο πλήρες οικονομικό έτος μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, προσαρμοσμένη ώστε να αντανακλά το προσωρινό όφελος από την προπληρωμή της εισφοράς επί των Καθαρών Εσόδων προ Εισφορών (GGR).
  • Έσοδα για τους μετόχους: Πλαίσιο κατανομής κεφαλαίων που προσφέρει έναν συνδυασμό ανάπτυξης και σημαντικών, ανθεκτικών διανομών προς τους μετόχους.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allwyn αναμένεται να έχει ποσοστό συμμετοχής στη Συνενωμένη Εταιρεία περίπου 78,5%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn6) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%, με την παραδοχή της συνένωσης του συνόλου των εταιρικών συμμετοχών

Σχολιάζοντας τη σημερινή ανακοίνωση, ο Karel Komarek, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Allwyn και της KKCG Group AG (“KKCG”), της επενδυτικής εταιρείας που ελέγχει την Allwyn, δήλωσε: «Η σημερινή ανακοίνωση επαναπροσδιορίζει τον κλάδο, σηματοδοτώντας τη δημιουργία της δεύτερης μεγαλύτερης εισηγμένης εταιρείας τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως. Για τους επενδυτές, αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να αποτελέσουν μέρος μιας δυναμικής εταιρείας που διαμορφώνει το μέλλον της διασκέδασης. Η συνδυασμένη ισχύς και το μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων, αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, η ευρεία πελατειακή βάση τους και οι συνεχείς επενδύσεις της Allwyn σε τεχνολογία και περιεχόμενο, θα επιταχύνουν την καινοτομία και θα ενισχύσουν σημαντικά τη διεθνή ανάπτυξη. Αποστολή μας είναι να δημιουργήσουμε την κορυφαία εταιρεία τυχερών παιγνίων και διασκέδασης παγκοσμίως και η σημερινή συναλλαγή μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε αυτόν τον στόχο».

Ο Robert Chvatal, CEO της Allwyn, δήλωσε: «Η συναλλαγή αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμα ορόσημο στην επιτυχημένη πορεία της Allwyn. Από την ίδρυσή μας, πριν από 13 χρόνια, έχουμε αναπτυχθεί σημαντικά σε όρους επιχειρηματικής απόδοσης, μεγέθους και καινοτομίας. Με τη συνένωση αυτή, θα είμαστε σε θέση να αναπτυχθούμε περαιτέρω και ταχύτερα, καθώς θα αξιοποιήσουμε – σε επίπεδο Ομίλου – τεχνογνωσία, κοινή στρατηγική σε θέματα brand και χορηγιών, καθώς και τεχνολογία και περιεχόμενο που έχουμε αναπτύξει εσωτερικά».

Ο Jan Karas, CEO του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Αυτή η συνένωση είναι συναρπαστική, καθώς δημιουργεί μια εταιρεία με ηγετική θέση στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, με ισχυρή ελληνική κληρονομιά και συνεχιζόμενη παρουσία στην Ελλάδα και το ελληνικό χρηματιστήριο. Είμαι ενθουσιασμένος με την προοπτική ο ΟΠΑΠ να εμβαθύνει την υφιστάμενη ισχυρή σχέση του με την Allwyn, προωθώντας την καινοτομία και επιπλέον ευκαιρίες ανάπτυξης».

Ο Pavel Mucha, CFO του ΟΠΑΠ, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά οικονομικά χαρακτηριστικά της συνενωμένης εταιρείας θα συνεχίσουν να αποδίδουν με συνέπεια σημαντικά μερίσματα στους μετόχους μας. Παράλληλα, θα διευκολύνουν επενδύσεις στις επιχειρηματικές δραστηριότητες και επιπλέον εξαγορές που προσθέτουν αξία, ώστε να επιταχυνθεί περαιτέρω η ανάπτυξη.»

Η δομή Συναλλαγής

Στο πλαίσιο της Συναλλαγής, ο ΟΠΑΠ θα αποσχίσει και θα εισφέρει τις δραστηριότητές του σε νέες θυγατρικές εταιρείες με έδρα την Ελλάδα και θα μεταφέρει την καταστατική του έδρα στο Λουξεμβούργο («LuxCo»). Η Allwyn (η οποία ανήκει κατά 95,73% στην KKCG και 4,27% στην J&T Arch) θα εισφέρει τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της (εξαιρουμένων των μετοχών που κατέχει στον ΟΠΑΠ) στην LuxCo («Εισφορά της Allwyn»), με αντάλλαγμα την έκδοση νέων μετοχών
στην LuxCo. Έτσι, θα δημιουργηθεί η Συνενωμένη Εταιρεία. Στη συνέχεια, η Συνενωμένη Εταιρεία θα μεταφέρει την έδρα της στην Ελβετία, όπου βρίσκεται σήμερα η έδρα της Allwyn, και θα μετονομαστεί σε Allwyn.

Η Συναλλαγή αποτιμά τα περιουσιακά στοιχεία της Allwyn, καθαρά από υποχρεώσεις, (πλην των μετοχών που κατέχει στον OΠΑΠ) σε €8.967 εκατομμύρια. Ως αντάλλαγμα για την Εισφορά της Allwyn, η Allwyn θα λάβει (με την επιφύλαξη ορισμένων συμφωνημένων προσαρμογών και την ολοκλήρωση της αποτίμησης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία):

  • 437.688.420 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €20,12 ανά μετοχή3 , ήτοι συνολικής αξίας €8.806 εκατομμυρίων, και
  • 536.249.223 νέες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου εκδόσεως της LuxCo, εκτιμώμενης αξίας €0,30 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €161 εκατομμυρίων. Οι προνομιούχες μετοχές θα αποδίδουν ένα σταθερό μέρισμα4 το οποίο θα υπολογίζεται επί τη βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής του ΟΠΑΠ κατά την ημέρα που προηγείται της έκδοσης και δεν θα προσδίδουν οποιοδήποτε δικαίωμα σε μερίσματα που αντιστοιχούν σε κοινές μετοχές. Υπολογιζόμενο επί τη βάσει της Τελευταίας Τιμής Κλεισίματος, το σταθερό μέρισμα ανέρχεται σε περίπου 5%5.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Allwyn αναμένεται να έχει ποσοστό συμμετοχής στη Συνενωμένη Εταιρεία περίπου 78,5%, ενώ οι λοιποί μέτοχοι του ΟΠΑΠ (εξαιρουμένης της Allwyn6) θα κατέχουν το υπόλοιπο 21,5%, με την παραδοχή της συνένωσης του συνόλου των εταιρικών συμμετοχών. Η KKCG αναμένεται να ελέγχει το 85,0% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Συνενωμένη Εταιρεία, βάσει της συνδυασμένης έμμεσης κατοχής κοινών και προνομιούχων μετοχών
με δικαίωμα ψήφου μετοχών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΠ έχει λάβει fairness opinion letter από την Morgan Stanley. Επιπρόσθετα, ο ΟΠΑΠ έλαβε έκθεση επί του δίκαιου και εύλογου της συναλλαγής από την Grant Thornton, στο πλαίσιο της Σύμβασης Υλοποίησης Συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος. Η υλοποίηση των βημάτων της συναλλαγής υπόκειται σε έγκριση των μετόχων, στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης που αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το Δ’ τρίμηνο 2025 / Α΄ τρίμηνο 2026.

Πηγή: OT

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Λαχανικά VS καρκίνου: Πόσες μερίδες μειώνουν τον κίνδυνο;

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ευρωβαρόμετρο: Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης
Ευρωβαρόμετρο 13.10.25

Πληρώνουν δίκαιο φόρο οι πλούσιοι; Χάσμα αντιλήψεων στην ΕΕ περί φορολογικής δικαιοσύνης (πίνακας)

Ένας στους τέσσερις στην Ευρώπη θεωρεί ότι οι πλούσιοι δεν πληρώνουν τον φόρο που τους αναλογεί - Σαφές γεωγραφικό χάσμα αντίληψης της φορολογικής δικαιοσύνης μεταξύ Βορρά και Νότου

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή «φούσκα»; Δύο αντικρουόμενες έρευνες
Αντικρουόμενες έρευνες 13.10.25

Τεχνητή Νοημοσύνη: Εργασιακος Αρμαγεδδώνας ή χρηματιστηριακή φούσκα;

Νέες έρευνες για την τεχνητή νοημοσύνη, χτυπάνε καμπανάκι κινδύνου. Η Τράπεζα της Αγγλιας προειδοποιεί για χρηματιστηριακή φούσκα, ενώ το Bρετανικό ΙνστιτούτοΠροτύπων προβλέπει «εργασιακό Αρμαγεδδώνα»

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το delivery αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα – Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση
Ο τζίρος 13.10.25

Το ντελίβερι αλλάζει συνήθειες και επιχειρηματικά μοντέλα - Πώς γίνονται οι παραγγελίες και η παράδοση

Το delivery, που δημιουργήθηκε καλύπτοντας ανάγκες του σύγχρονου τρόπου ζωής, τώρα μετασχηματίζει επιχειρηματικά μοντέλα και κερδίζει έδαφος

Δήμητρα Σκούφου
Ιαπωνία: Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον γίγαντα της ζυθοποιίας – Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί
Διεθνής Οικονομία 12.10.25

Πώς μια κυβερνοεπίθεση «γονάτισε» τον ιαπωνικό γίγαντα της ζυθοποιίας - Τους γύρισε πίσω στο στυλό και το χαρτί

Τα ράφια στην Ιαπωνία από τη διάσημη μπύρα Asahi Super Dry άδειασαν και θα χρειαστεί χρόνος για να γεμίσουν και πάλι. Η κυβερνοεπίθεση στην κορυφαία ζυθοποιία της χώρας παρέλυσε κομβικές λειτουργίες της.

Σύνταξη
Καφές: Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση – Το πικρό παράπονο των καταναλωτών
Ακρίβεια 12.10.25

Η καθημερινή συνήθεια που από λατρεία γίνεται σταδιακά αγανάκτηση - Το πικρό παράπονο των καταναλωτών

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, τείνει να γίνει είδος πολυτελείας. Η μεθυστική και βαθιά ευωδιά του σταδιακά αρχίζει να χάνεται καθώς οι τιμές ανεβαίνουν σταθερά καθιστώντας τον σε υπολογίσιμο έξοδο για τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό
Οικονομικές Ειδήσεις 12.10.25

Η επιστροφή ενός ενοικίου και τα άλλα κυβερνητικά μέτρα δεν λύνουν το στεγαστικό

Το στεγαστικό πρόβλημα εξακολουθεί να είναι από τα κυρίαρχα των νοικοκυριών με τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση να χαρακτηρίζονται ασπιρίνες και «δωράκι στους ιδιοκτήτες»

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Η συνάντηση Ανδρουλάκη με τους έξι «σοφούς» του ΠΑΣΟΚ

Η συνάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη με τα ιστορικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ - μεταξύ αυτών ο Κώστας Λαλιώτης, Κώστας Σκανδαλίδης και Μιχάλης Καρχιμάκης - η «συστράτευση» και τα «βέλη» κατά Τσίπρα

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση
Εθνική Ελλάδας 13.10.25

Μία εμφατική αποτυχία, μία κατάλληλη αντίδραση

Η Ελλάδα απέτυχε πλήρως αφού δεν διεκδίκησε καν την πρόκριση στο Μουντιάλ, όμως αυτό δεν αναιρεί πως ο Μάκης Γκαγκάτσης έπραξε το ποδοσφαιρικά σωστό στηρίζοντας τον Γιοβάνοβιτς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Δούκας: Πρότεινα συμμαχίες και ενότητα, προτάσεις που δεν έγινε αποδεκτές – «Κάποια από όσα είπαμε ενόχλησαν»

Σε ανάρτησή του ο δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι «πιστεύω στην ανάγκη του διαλόγου και της κοινής δράσης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Στη Βουλή και στην κοινωνία» λέγοντας ταυτόχρονα ότι «η αυτόνομη πορεία δεν είναι απομόνωση»

Σύνταξη
Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ο Τασούλας «μαζεύει» Μητσοτάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ο διάλογος του πρωθυπουργού με τον ΠτΔ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπεραμύνθηκε της απόφασής του για το μνημείο, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι έσπευσαν να επενδύσουν σε επαναστατική γυμναστική - Μάζεμα από Τασούλα που ζήτησε να δοθεί χρόνος για διάλογο αντί να ψηφιστεί άμεσα η σχετική ρύθμιση

Σύνταξη
66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast
Αποκλειστικό 13.10.25

66ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Ποια είναι τα ποντκαστ του διαγωνιστικού τμήματος Podcast

Στη φετινή διοργάνωση σημειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του τμήματος, το οποίο θα φιλοξενήσει συνολικά 40 ελληνόφωνα και αγγλόφωνα πόντκαστ.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
Ολυμπιακός: Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)
Μπάσκετ 13.10.25

Η φάση που έκρινε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δείχνει την εμπιστοσύνη στον Νιλικίνα (vids)

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, με τον Φρανκ Νιλικίνα να πετυχαίνει το πιο σημαντικό καλάθι, σε μια φάση που δείχνει τους λόγους που τον εμπιστεύονται όλοι στην ομάδα.

Σύνταξη
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Μέχρι που θα φτάσει; 13.10.25

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο