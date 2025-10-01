Μόναχο: Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα
Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Μόναχο μετά από απειλές για βόμβα
Το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest ερευνά η αστυνομία και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν» και η παραδοσιακή ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ. Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.
Στις 4:41 (τοπική ώρα) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Λερχενάουερ, όπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κτίριο πυρπολήθηκε σκόπιμα έπειτα από οικογενειακή διαμάχη και ο δράστης κατόπιν αυτοκτόνησε, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται.
Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.
Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ και τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.
