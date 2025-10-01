newspaper
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Κόσμος 01 Οκτωβρίου 2025 | 11:49

Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο Μόναχο μετά από απειλές για βόμβα

Σύνταξη
Upd:1.10.2025, 12:31
Το ενδεχόμενο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν τα ξημερώματα στην περιοχή του βόρειου Μονάχου να συνδέονται με απειλή για τοποθέτηση βόμβας στους χώρους του Oktoberfest ερευνά η αστυνομία και έχει αποκλείσει την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με την Βαυαρική Ραδιοτηλεόραση BR, ο δράστης φέρεται να έχει στείλει σχετική επιστολή η οποία «πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν» και η παραδοσιακή ετήσια γιορτή της μπίρας στο Μόναχο θα παραμείνει κλειστή τουλάχιστον έως τις 17:00 (τοπική ώρα), όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο δήμαρχος Ντίτερ Ράιτερ. Ταυτόχρονα διεξάγονται έρευνες και σε άλλα σημεία της πόλης.

Στις 4:41 (τοπική ώρα) ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις στην περιοχή Λερχενάουερ, όπου έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κτίριο πυρπολήθηκε σκόπιμα έπειτα από οικογενειακή διαμάχη και ο δράστης κατόπιν αυτοκτόνησε, ενώ ένα ακόμη άτομο αγνοείται.

Στην ίδια περιοχή πυρπολήθηκαν επίσης πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στους γύρω δρόμους.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει το σημείο, έχουν εκκενωθεί οι γύρω κατοικίες, ενώ και τα σχολεία της περιοχής παραμένουν κλειστά.

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

Πληθωρισμός: Στο 1,8% τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα – Στο 2,2% στην ευρωζώνη

World
ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

ΗΠΑ: Πώς το shutdown επηρεάζει υπηρεσίες-«κλειδιά»

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία
Έκθεση-κόλαφος 01.10.25

Η κλιματική αλλαγή απειλεί την Ευρώπη – Αλλά στις Βρυξέλλες υπονομεύεται εκ των έσω η Πράσινη Συμφωνία

Την ώρα που οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή, η Ευρώπη στρίβει το τιμόνι και οπισθοχωρεί από την Πράσινη Συμφωνία. Πλέον επιλέγει επενδύσεις σε άμυνα και ασφάλεια.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla
Κόσμος 01.10.25

Άγνωστα σκάφη προσέγγισαν το Gaza Sumud Flotilla

Σκάφη χωρίς φώτα ναυτιλιακής σήμανσης προσέγγισαν τα πλοιάρια του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα καθώς πλησιάζει τη «ζώνη υψηλού κινδύνου» του Ισραήλ

Σύνταξη
Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»
Σε τεντωμένο σχοινί 01.10.25

Πολιτικό εκκρεμές στη Βρετανία – Ο αμφισβητούμενος Στάρμερ, ο λαϊκισμός του Φάρατζ και ο «Βασιλιάς του Βορρά»

Το ετήσιο συνέδριο των κυβερνώντων Εργατικών στη Βρετανία ως αρένα πολιτικής επιβίωσης για τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, εν μέσω αμφισβήτησης της ηγεσίας του και εκρηκτικής ανόδου της Ακροδεξιάς

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; – «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»
Κόσμος 01.10.25

Τι σημαίνει Τόμαχοκ στα χέρια των Ουκρανών; - «Στο Κρεμλίνο θα έχουν βάλει τα γέλια»

Οι επιπλοκές που δημιουργεί η πώληση Τόμαχοκ στους Ουκρανούς από την Ουάσιγκτον και η συζήτηση που σύμφωνα με Αμερικανούς ειδικούς μπορεί να κάνει το Κρεμλίνο να γελάει

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Εσθονία: Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία
Εσθονία 01.10.25

Ο Πούτιν θέλει να κάνει την Ευρώπη να ασχοληθεί με τα drones αντί για την Ουκρανία λέει ο Κρίστεν Μίχαλ

Με τις εισβολές της Ρωσίας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, ο Πούτιν θέλει να αποσπάσει την προσοχή της ΕΕ από την Ουκρανία λέει ο Εσθονός πρωθυπουργός Μίχαλ, αποδίδοντας τις εμφανίσεις drone στη Ρωσία

Σύνταξη
Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού
Παρεμβολές 01.10.25 Upd: 05:21

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla σε μειωμένο επίπεδο συναγερμού

Με τουλάχιστον 10 drones να πετούν πάνω από τα κεφάλια τους οι ακτιβιστές των πλοίων του Παγκόσμιου Στόλου της Ανθεκτικότητας - Global Sumud Flotilla, ετοιμάζονται για πιθανή αναχαίτιση ή ρεσάλτο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι
Shutdown 01.10.25

ΗΠΑ: Στα πρόθυρα δημοσιονομικής παράλυσης – Σε υποχρεωτική άδεια οδεύουν χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι

Αναστολή χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών θα αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ, καθώς δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό που θα κρατούσε ανοιχτές τις υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου

Σύνταξη
«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»
Ποδόσφαιρο 01.10.25

«Ο Σεφτσένκο είναι αντίθετος με τη λύση του συμβολαίου του Ρεμπρόφ»

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Ουκρανία, ο Αντρέι Σεφτσένκο δεν πρόκειται να δεχτεί να αποχωρήσει ο Σεργκέι Ρεμπρόφ από τον πάγκο της Εθνικής – Τι ισχύει με τις επαφές με Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ
Δήλωση Τσουκαλά 01.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η πίεσή μας και οι συνεχείς αποκαλύψεις αναγκάζουν τον Μυλωνάκη να έρθει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η αλήθεια θα λάμψει και θα έρθει στο φως. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε γι’ αυτό και θα γίνει πράξη. Στο τέλος πάντα το φως νικάει το σκοτάδι», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί
Culture Live 01.10.25

Σάλος στο Χόλιγουντ με την ΑΙ «ηθοποιό» Τίλι Νόργουντ: Σε «μποϊκοτάζ οποιουδήποτε πρακτορείου εμπλακεί» καλούν ηθοποιοί

«Οποιοδήποτε πρακτορείο εμπλακεί σε αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί με μποϊκοτάζ από όλα τα συνδικάτα. Βαθιά παραπλανητικό και τελείως διεστραμμένο», δήλωσε η Νατάσα Λιόν, μεταξύ άλλων, για την Τίλι Νόργουντ

Σύνταξη
Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό
Κόσμος 01.10.25

Γιατί η Gen Z φέρνει μαζί τους γονείς της στις συνεντεύξεις για δουλειά; Η νέα μόδα που προκαλεί προβληματισμό

Δεν είναι τόσο σπάνιο πια υποψήφιοι εργαζόμενοι της Gen Z να φέρνουν μαζί στις συνεντεύξεις τους γονείς τους, δημιουργώντας ερωτήματα για την μετέπειτα πορεία των συνεντευξιαζόμενων

Σύνταξη
Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 01.10.25

Στην απεργιακή συγκέντρωση ο Ανδρουλάκης: Πρέπει να μπει επιτέλους ένα τέλος στην πολιτική κοροϊδία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το εργασιακό νομοσχέδιο, ενώ κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το πολιτικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, όπως παρουσιάστηκε στη ΔΕΘ

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα φαινόμενα
Οι περιοχές 01.10.25

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα - Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις

Σφοδρή κακοκαιρία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης και Παρασκευής, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού από την ΕΜΥ - Αναλυτικά οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύνταξη
Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου
Πολιτική 01.10.25

Στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Μυλωνάκης: Γιατί άλλαξε ρότα το Μαξίμου

Ζυγίζοντας τις αντιδράσεις η κυβέρνηση αποφάσισε να αλλάξει ρότα κι έτσι ο Γιώργος Μυλωνάκης μπορεί να καταθέσει στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί βρίσκεται στο επίκεντρο και ποιες οι αντιδράσεις στην ΚΟ της ΝΔ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων
Διπλωματία 01.10.25

Άσκηση «Παρμενίων -25»: Σενάρια που δοκιμάζουν αποτελεσματικότητα και ανθεκτικότητα της Νέας Δομής Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της άσκησης Παρμενίων -25 έχουν πραγματοποιηθεί πολλαπλές επιχειρησιακές αποστολές, με σκοπό την υποστήριξη των Διοικήσεων που ασκούνται στη Θράκη, το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Σύνταξη
ΠΟΕΔΗΝ: «Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» – Επιστολή για το έλλειμμα στα κρεβάτια
ΕΣΥ 01.10.25

«Επισφαλής η διαχείριση των ασθενών στα μεγάλα νοσοκομεία» - Επιστολή της ΠΟΕΔΗΝ για το έλλειμμα στα κρεβάτια

Στο ΕΣΥ λειτουργούν 3,5 νοσοκομειακά κρεβάτια ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 5,3 τονίζει η ΠΟΕΔΗΝ - Ζητούν να μην καταργηθεί η οργανική αυτοτέλεια των διασυνδεόμενων νοσοκομείων

Σύνταξη
Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό
Ανάρτηση Κολυδά 01.10.25

Εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στον Αργοσαρωνικό

Σύμφωνα με τους ειδικούς ο υδροστρόβιλος οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη - Αναμένεται επιδείνωση του καιρού από απόψε το βράδυ, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς

Σύνταξη
«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας
Έλλειψη Εμπειρίας 01.10.25

«Όχι φασίστες στην όπερα»: Σάλος στη La Fenice για την επιλογή της Μπεατρίτσε Βενέτσι ως μουσικής διευθύντριας

Η απόφαση του ιστορικής όπερας της Βενετίας να τοποθετήσει τη Βενέτσι στη θέση της μουσικής διευθύντριας προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με μουσικούς και προσωπικό να καταγγέλλουν πολιτικές σκοπιμότητες

Σύνταξη
