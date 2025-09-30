newspaper
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Πολιτική 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι: «Εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων»

«Ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων» τονίζει στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι

Μαρία Βασιλείου
A
A
Spotlight

Ελλάδα και Τουρκία εισέρχονται σε μια περίοδο νέων εντάσεων εκτός αν υπάρξει νέα πρωτοβουλία από οποιαδήποτε πλευρά ή από τρίτο μέρος εκτιμά στη συνέντευξή του στα «ΝΕΑ» ο διευθυντής του German Marshal Fund στην Αγκυρα Οζγκιούρ Ουνλουχισάρτζικλι. Ο ειδικός του GMF, ο οποίος ήταν στις Βρυξέλλες για να συμμετάσχει σε εκδήλωση του αμερικανικού οργανισμού με θέμα «Αδελφοί εν όπλω; Οι δυνατότητες συμβολής της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα» δηλώνει επίσης ότι ο Ερντογάν δεν θα άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων απλά και μόνο για να αποκτήσει ένα εισιτήριο για την πλήρη συμμετοχή της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Η συνάντηση Ερντογάν – Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη ακυρώθηκε παρά τις προσπάθειες της ελληνικής πλευράς να βρεθεί εναλλακτική. Πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη;

Δεν ξέρω γιατί ο πρόεδρος Ερντογάν δεν ήθελε να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Αλλά προφανώς δεν ήταν προτεραιότητα γι’ αυτόν.

Αντανακλά αυτό το αποτέλεσμα κάποια ενόχληση του Ερντογάν από τις πρόσφατες ελληνικές πρωτοβουλίες, όπως είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός και τα θαλάσσια πάρκα ή το ενδιαφέρον της Chevron για έρευνες υδρογονανθράκων;

Ολα τα ζητήματα που αναφέρατε, καθώς και η συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη για εξερεύνηση σε αμφισβητούμενα ύδατα με την Ελλάδα αποτελούν νέα στοιχεία ενόχλησης στις διμερείς σχέσεις. Αλλά, πότε δεν υπήρξαν στοιχεία ενόχλησης;

Το σχέδιο του Μητσοτάκη ήταν να συζητήσει με τον Ερντογάν την απόσυρση του casus belli και την ηλεκτρική διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Ποιες είναι οι πιθανότητες να αποδεχτεί ο Ερντογάν να αλλάξει τη θέση του σε αυτά τα ζητήματα για να αποκτήσει πρόσβαση στο πρόγραμμα SAFE;

Το να ζητά ο Μητσοτάκης από τον Ερντογάν να άρει το casus belli χωρίς αλλαγή στα σχέδια της Ελλάδας για επέκταση των χωρικών υδάτων είναι κάτι που δεν έχει πιθανότητα να γίνει (non-starter). Και ενώ η πλήρης ένταξη στο SAFE αποτελεί προτεραιότητα για την Τουρκία, αυτό δεν σημαίνει ότι η Αγκυρα θα κάνει παραχωρήσεις στην Αθήνα σε διμερείς διαφορές για ένα εισιτήριο εισόδου στο SAFE. Ανεξάρτητα από αυτό πιστεύω ότι η διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου μέσω των τουρκικών χωρικών υδάτων θα μπορούσε να καταστεί δυνατή εάν η Ελλάδα αποφάσιζε να συντονιστεί με την Τουρκία.

Μήπως πρέπει να περιμένουμε το τέλος της περιόδου των «ήρεμων νερών»; Πιστεύετε ότι μπορεί να εισέλθουμε σε μια περίοδο εντάσεων;

Ναι, εκτός αν υπάρξει νέα πρωτοβουλία από οποιαδήποτε πλευρά ή από τρίτο μέρος, εισερχόμαστε σε μια περίοδο νέων εντάσεων.

Εννοείτε ότι η αναζήτηση μιας νέας ημερομηνίας για συνάντηση των δύο ηγετών μπορεί να μην ενδείκνυται;

Οχι, χωρίς προηγούμενη προετοιμασία και χειρονομίες καλής θέλησης.

Μιλώντας από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ο Ερντογάν κάλεσε τα κράτη να αναγνωρίσουν το βόρειο τμήμα της Κύπρου ως ανεξάρτητο κράτος. Τι γνώμη έχετε, μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο Κυπριακό;

Η Τουρκία άρχισε να επιδιώκει τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της αποχώρησης της ελληνοκυπριακής αντιπροσωπείας από τις συνομιλίες του Κραν Μοντανά χωρίς να έχει κοινοποιηθεί μέχρι στιγμής ένας έγκυρος λόγος. Εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά συμφωνήσει να συνεχίσει από το σημείο που έληξαν οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά υπάρχει πιθανότητα η τουρκοκυπριακή πλευρά να ενδιαφέρεται για έναν νέο γύρο συνομιλιών βασισμένο στις αρχές της διζωνικότητας, της δικοινοτικότητας και της πολιτικής ισότητας.

Ποιες προσπάθειες καταβάλλει η Τουρκία για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE και στις αμυντικές προσπάθειες της ΕΕ;

Προκειμένου να συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα της άμυνας γενικά και να ενταχθεί πλήρως στο SAFE ειδικότερα, η Τουρκία τονίζει τις αυξανόμενες δυνατότητες της αμυντικής της βιομηχανίας και γιατί η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στο SAFE θα ήταν προς το συμφέρον της ΕΕ, καθώς και της Τουρκίας. Επιπλέον, η Τουρκία δεν απορρίπτει κατηγορηματικά την πιθανότητα αποστολής στρατευμάτων σε μια ειρηνευτική δύναμη. Ωστόσο, δεν είναι δυνατό για την Τουρκία να ενταχθεί στο SAFE όσο επιμένουν οι αντιρρήσεις της Αθήνας και της Λευκωσίας και η Αγκυρα είναι απίθανο να κάνει παραχωρήσεις για να αλλάξει τις θέσεις της. Επομένως, υποθέτω ότι όλες οι πλευρές καταρτίζουν τα σχέδιά τους με βάση την υπόθεση ότι η Τουρκία είναι απίθανο να ενταχθεί πλήρως στο SAFE.

Economy
Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Προϋπολογισμός: Οι κίνδυνοι για το 2026

Σύνταξη
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Πόθεν έσχες: Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Κροίσοι υπουργοί κυβερνούν χωρίς να τους αγγίζει η κρίση

Καταθέσεις εκατομμύριων, επενδυτικά κεφάλαια, πλήθος ακινήτων και αγροτεμαχίων περιλαμβάνονται στο πόθεν έσχες των πολιτικών. Μεταξύ των κορυφαίων σε έσοδα και καταθέσεις είναι υπουργοί και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Αλέξης Τσίπρας: Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου
Αντίστροφη μέτρηση 29.09.25

Στην τελική ευθεία η έκδοση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Πότε αναμένεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων

Ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, τι τον οδήγησε στην απόφασή του για το δημοψήφισμα.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία
Έκθεση GovWatch 29.09.25

Νέα Αριστερά για το κράτος δικαίου: Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλο την αυθαιρεσία

Με αφορμή την έκθεση για το κράτος δικαίου, η Νέα Αριστερά τονίζει ότι με ευθύνη της κυβέρνησης, «οι θεσμοί έχουν μετατραπεί σε εργαλεία χειραγώγησης, η λογοδοσία δεν υφίσταται και η δημοκρατία αποτελεί κενό γράμμα».

Σύνταξη
«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας
Διπλωματία 29.09.25

«Ξέρετε τι είναι το SAFE;» – Γαλλικές διπλωματικές πηγές θεωρούν υπαρκτό το βέτο για την ένταξη της Τουρκίας

Γαλλικές διπλωματικές πηγές δηλώνουν πως η Τουρκία θα δυσκολευτεί να ενταχθεί στο SAFE απέναντι σε μία κοινή γραμμή Αθήνας - Παρισιού - Λευκωσίας.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Πόθεν έσχες: Τι δηλώνει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Με πολλά εισοδήματα αλλά και υψηλό δανεισμό ο Στέφανος Κασσελάκης

Στο πόθεν έσχες του ο Στέφανος Κασσελάκης καταθέτει τα ίδια στοιχεία που είχε εμφανίσει και το 2024, στην εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Εμφανίζει τρία ακίνητα, σε Αθήνα, Σπέτσες και Νέα Υόρκη, αλλά και δανεισμό ύψους 1,5 εκατ. δολαρίων.

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Όλοι δυσαρεστημένοι 30.09.25

Όλο και πιο μόνος ο Σεμπαστιάν Λεκορνί

Ο νέος πρωθυπουργός της Γαλλίας Σεμπαστιάν Λεκορνί χάνει δυνητικούς συμμάχους (Σοσιαλιστές) και συνδικάτα, ενώ δεν πείθει ούτε τους εργοδότες

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο
Συγκοινωνίες - ΜΜΜ 30.09.25

Πανελλαδική απεργία κατά του εργασιακού νομοσχεδίου – Όχι στο 13ωρο

Η χώρα «κατεβάζει ρολά», καθώς η συμμετοχή των εργαζομένων και σωματείων στην γενική απεργία αναμένεται μαζική. Ποια είναι τα αιτήματα και πως θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σύνταξη
Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;
Σρατηγική Ετοιμότητας 30.09.25

Το μασούρι ξανάρχεται: Γιατί η ΕΚΤ μας συμβουλεύει να κρατάμε τουλάχιστον 70-100 ευρώ o καθένας σε μετρητά;

Η ΕΚΤ συνιστά στα νοικοκυριά να έχουν μετρητά που να φτάνουν για περίπου τρεις μέρες. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης «Ευρωπαϊκής Σρατηγικής Ετοιμότητας», σε περιόδους κρίσης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σερβία: Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας
Τέμπτη της Σερβίας 30.09.25

Ενώ ο Βούτσιτς έχει αγγιστρωθεί στην εξουσία, οι διαδηλωτές δείχνουν τον κίνδυνο μιας «πεισματάρικης» ηγεσίας

Το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ έγινε η αφορμή για αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συνεχίζονται εδώ και σχεδόν ένα χρόνο να συγκλονίζουν τη Σερβία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουκρανία: Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» – Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής
Κρίσιμο σταυροδρόμι 30.09.25

Δυο στρατόπεδα, ένα σχέδιο «απομόνωσης» - Διχασμένη η ΕΕ εν όψει της συνόδου κορυφής για την Ουκρανία

Μειοψηφούντες συνιστούν ψυχραιμία, ενώ ένα τεράστιο κομμάτι της ηγεσίας της ΕΕ ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του ευρωπαϊκού δημόσιου χρήματος για τα σχέδιά της στην Ουκρανία.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα
Κόσμος 30.09.25

Βόρεια Κορέα: Η ΥΠΕΞ διαβεβαιώνει για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Κίνα

Η συνάντηση ανάμεσα στην Κίνα και την Βόρεια Κορέα στο Πεκίνο χαρακτηρίστηκε από την άποψη πως πρέπει να συντονίζουν «τις προσπάθειές τους για την διαφύλαξη των κοινών τους συμφερόντων».

Σύνταξη
Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»
Κόσμος 30.09.25

Τι αναφέρει η Παλαιστινιακή Αρχή για το σχέδιο Τραμπ για την «Ειρήνη στη Γάζα»

H Παλαιστινιακή Αρχή προέβη σε ανακοίνωση σχετικά με τις προσπάθειες του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα τις οποίες και επικροτεί, ζητώντας να προχωρήσει η Λύση των Δύο Κρατών

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ
Κόσμος 30.09.25

Το YouTube συμφωνεί να πληρώσει 24,5 εκατομμύρια δολάρια για να διευθετήσει την αγωγή του Τραμπ

Το Youtube αποδέχεται να πληρώσει τον Ντόναλντ Τραμπ για να αποσύρει την αγωγή του, η οποία κατατέθηκε μετά την επίθεση των οπαδών του προέδρου των ΗΠΑ στο Καπιτώλιο, για την «νοθεία στις εκλογές»

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
