Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Με μία σημαντική απουσία έγινε η σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει της πρεμιέρας της Euroleague.

Ο Εργκίν Αταμάν είδε τον Τσέντι Όσμαν να μένει εκτός του προγράμματος, μία ημέρα πριν τον αγώνα με την Μπάγερν Μονάχου στο ΟΑΚΑ (30/09, 21:15), και θεωρείται εξαιρετικά αμφίφοβολος για την αυριανή αναμέτρηση.

Ο Τούρκος φόργουορντ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα τις τελευταίες μέρες, λόγω του οστικού οιδήματος που αποκόμισε στο Eurobasket, παίζοντας μάλιστα στον ημιτελικό με την Ελλάδα, αλλά και στον τελικό με τη Γερμανία, δίχως να βγει δευτερόλεπτο από το παρκέ.

Έτσι, ο Όσμαν κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον αγώνα της Παρασκευής κόντρα στην Μπαρτσελόνα (3/9, 21:15).