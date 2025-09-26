magazin
26.09.2025 | 14:50
Καραμπόλα 8 οχημάτων στη λεωφόρο Αλεξάνδρας - Σημαντικές καθυστερήσεις
«Cliffhanger»: Το ριμέικ του γνωστού θρίλερ έρχεται το 2026, με τους Πιρς Μπρόσναν και Λίλι Τζέιμς
Culture Live 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:05

«Cliffhanger»: Το ριμέικ του γνωστού θρίλερ έρχεται το 2026, με τους Πιρς Μπρόσναν και Λίλι Τζέιμς

Η ταινία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της μετα-παραγωγής και αναμένεται στη μεγάλη οθόνη το 2026, σύμφωνα με το Deadline.

Spotlight

Μετά από μία άκρως ανταγωνιστική διαδικασία που κατέληξε σε μια οκταψήφια συμφωνία, η εταιρεία Row K Entertainment ανακοίνωσε ότι απέκτησε τα δικαιώματα διανομής στις ΗΠΑ της ταινίας «Cliffhanger».

Πρόκειται για το ριμέικ του κλασικού θρίλερ δράσης του 1993 με πρωταγωνιστή τον Σιλβέστερ Σταλόνε, το οποίο απέφερε 255 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το νέο σενάριο υπογράφουν οι Ανα Λίλι Αμίρπουρ, Σάσα Πεν, Μαρκ Μπιάνκουλι και Μέλανι Τόαστ (Melanie Toast) σε σκηνοθεσία του Ζομ Κολέτ-Σερά.

Μπρόσναν – Τζέιμς: Η συνεργασία και οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι

Το καστ είναι εντυπωσιακό, με τον θρύλο του Χόλιγουντ Πιρς Μπρόσναν και την ανερχόμενη σταρ Λίλι Τζέιμς να αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το στόρι της ταινίας

Το «Cliffhanger» ακολουθεί τον Ray Cooper, έναν έμπειρο ορειβάτη, ο οποίος διευθύνει ένα πολυτελές σαλέ στις Δολομιτικές Άλπεις μαζί με την κόρη του, Sydney. «Κατά τη διάρκεια μιας εξόρμησης με τον γιο ενός δισεκατομμυριούχου, ο Ray και η παρέα του γίνονται στόχος μιας συμμορίας απαγωγέων.

Η κόρη του Ray, Naomi (Τζέιμς), που εξακολουθεί να στοιχειώνεται από ένα παλαιότερο συμβάν γίνεται μάρτυρας της επίθεσης και καταφέρνει να διαφύγει. Ωστόσο για να σώσει την οικογένειά της, πρέπει να ξεπεράσει τους φόβους της και να παλέψει για την επιβίωσή της».

«Το αρχικό «Cliffhanger» ήταν φημισμένο για την κινηματογράφηση των βουνών του οπότε η νέα ταινία τιμά αυτήν την κληρονομιά με εντυπωσιακά τοπία σε όλη την Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα είναι μια εκπληκτική παραγωγή φτιαγμένη για τις κινηματογραφικές αίθουσες», ανέφερε η πρόεδρος της Row K, Μέγκαν Κόλιγκαν.

Η ταινία βρίσκεται ήδη στο στάδιο της μετα-παραγωγής και αναμένεται στη μεγάλη οθόνη το 2026, σύμφωνα με το Deadline.

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Vita.gr
Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» – Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter
Αντικαπιταλιστές 25.09.25

«Η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί» - Όταν οι Cockettes φώτισαν την underground σκηνή του Σαν Φρανσίσκο με glitter

Μια παράσταση που ανέβηκε στο πρόσφατο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου απέτισε φόρο τιμής στην ομάδα του drag theatre που αγαπούσαν ο Τζον Λένον, η Λάιζα Μινέλι και ο Άντι Γουόρχολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός συγγραφέας Γκορ Βιντάλ την κατακεραύνωσε με τη θρυλική φράση «η έλλειψη ταλέντου δεν αρκεί».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ
Ανοιχτή επιστολή 25.09.25

Εν μέσω γενοκτονίας, επαγγελματίες της βιομηχανίας του θεάματος απορρίπτουν την έκκληση για μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

«Αν θέλετε ειρήνη, ζητήστε την άμεση απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων» αναφέρουν σε δήλωση τους επαγγελματίες της βιομηχανίας, οι οποίοι απορρίπτουν τη δέσμευση χιλιάδων συναδέλφων τους για μποϊκοτάζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia
«Μετάδοση ενέργειας» 25.09.25

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς είναι η πρώτη εν ζωή καλλιτέχνιδα που θα παρουσιάσει έκθεση στην Galleria dell’Accademia

Η έκθεση, με τίτλο Transforming Energy, αντλεί έμπνευση από την διαδρομή της Μαρίνα Αμπράμοβιτς κατά μήκος του Σινικού Τείχους, την οποία πραγματοποίησε μαζί με τον εκλιπόντα πρώην σύντροφό της, Ουλάι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;
Συνείδηση & Ύλη 25.09.25

The Secret of Secrets: Είναι το νέο βιβλίο του Νταν Μπράουν «βούτυρο στο ψωμί» των συνωμοσιολόγων;

Στο νέο του βιβλίο The Secret of Secrets, ο Νταν Μπράουν υφαίνει ένα θρίλερ γεμάτο κώδικες, δολοφονίες και επιστημονικές ίντριγκες, βυθίζοντας τον Ρόμπερτ Λάνγκτον στον λαβύρινθο των θεωριών συνωμοσίας

Σύνταξη
Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου
Στιγμή κάθαρσης 25.09.25

Τελικά το έκαναν: Το South Park επιτίθεται στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου

Με τον Επικεφαλής της Επιτροπής Επικοινωνιών των ΗΠΑ, Μπρένταν Καρ, σε ένα βουνό από περιττώματα και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ στο στόχαστρο, το τελευταίο επεισόδιο του South Park δεν χαρίζει κάστανο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
Next year 25.09.25

Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ

Την ώρα που όλος ο κόσμος περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο σκηνοθέτης Ντενί Βιλνέβ δεν φαίνεται να βιάζεται ιδιαίτερα και το τρενάρει όσο μπορεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες
Culture Live 25.09.25

Εν μια νυκτί εξαφανίστηκε το άγαλμα του Τραμπ και του Έπσταϊν: Για φίμωση κάνουν λόγο οι καλλιτέχνες

«Μας είχαν πει ότι αν υπάρξει ζήτημα, θα έχουμε 24 ώρες να το απομακρύνουμε μόνοι μας. Αντ' αυτού, συνεργεία εμφανίστηκαν μέσα στη νύχτα και κατέστρεψαν το έργο», καταγγέλλουν οι καλλιτέχνες για το άγαλμα

Σύνταξη
Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;
Run Yasmin 24.09.25

Το καλιφορνέζικο όνειρο επιστρέφει: Το Baywatch ξανά στις μικρές οθόνες – αλλά θα είναι εκεί η Πάμελα Άντερσον;

Μετά από 24 χρόνια σιωπής και απλά μια ταινία «σφήνα», οι ναυαγοσώστες του Baywatch είναι έτοιμοι να φορέσουν τα κόκκινα μαγιό τους και να τρέξουν στις παραλίες.

Σύνταξη
Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα
Culture Live 24.09.25

Ακρόπολη: Αποκαθίσταται και αποδίδεται επισκέψιμο το μυκηναϊκό τείχος, στο ανατολικό τμήμα

Η Ακρόπολη, εκτός από κορυφαίο μνημείο της κλασικής αρχαιότητας, αποτελεί και τόπο όπου συνυπάρχουν και διασώζονται τεκμήρια διαφορετικών ιστορικών περιόδων.

Σύνταξη
