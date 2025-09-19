WaterFresh: Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Φίλτρων Νερού στην Ελλάδα

Η WaterFresh, κορυφαία εταιρεία φίλτρων νερού στην Ελλάδα, αποτελεί σημείο αναφοράς για περισσότερες από 200.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα από το 2011. Με πάνω από 20 διεθνείς διακρίσεις και ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο συνεργασιών, η εταιρεία συνδυάζει τεχνογνωσία, αξιοπιστία και καινοτομία, προσφέροντας καθαρό και ασφαλές πόσιμο νερό σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Πιστοποιήσεις και Υγειονομική Ασφάλεια

Η WaterFresh εφαρμόζει αυστηρά πρότυπα διαχείρισης σύμφωνα με τα πρωτόκολλα HACCP και την πιστοποίηση TUV Austria ISO 22000:2018. Η συμμόρφωση αυτή διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν πληροί τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της εταιρείας για ποιότητα και υπευθυνότητα.

Συνεργασίες με Διεθνείς Κατασκευαστές

Ως επίσημος αντιπρόσωπος κορυφαίων ονομάτων στον χώρο των φίλτρων νερού – όπως Philips, Eiger, Aquaphor, Sodastream, Vontron και αλλων– η WaterFresh διαθέτει περισσότερα από 1.000 προϊόντα. Το εύρος αυτό καλύπτει κάθε ανάγκη φίλτρανσης νερού, από οικιακές λύσεις έως εξειδικευμένα επαγγελματικά συστήματα.

Σύγχρονες Υποδομές και Υπηρεσίες

Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στις υποδομές της:

Showroom όπου οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν προϊόντα.

όπου οι καταναλωτές μπορούν να δουν και να δοκιμάσουν προϊόντα. Τεχνικό τμήμα ελέγχων και επισκευών , εξοπλισμένο με σύγχρονα εργαλεία.

, εξοπλισμένο με σύγχρονα εργαλεία. Μεγάλες αποθήκες για άμεση διαθεσιμότητα.

για άμεση διαθεσιμότητα. Χώρος υποδοχής πελατών που εξασφαλίζει άνετη αναμονή.

που εξασφαλίζει άνετη αναμονή. Εξειδικευμένο προσωπικό έτοιμο να καθοδηγήσει τον πελάτη σε κάθε στάδιο.

Κοινωνική Απόδειξη και Διεθνής Αναγνώριση

Με 1.500+ θετικές αξιολογήσεις πελατών και παρουσία σε δημοφιλείς πλατφόρμες όπως Skroutz, Bestprice και Shopflix, η WaterFresh αποδεικνύει καθημερινά την αξιοπιστία της. Παράλληλα, οι 20+ διεθνείς βραβεύσεις για την ποιότητα και την καινοτομία των προϊόντων της επιβεβαιώνουν τη θέση της ως ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο.

Εξαγωγές και Διεθνής Δραστηριότητα

Πέρα από την ελληνική αγορά, η WaterFresh εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 20 χώρες παγκοσμίως. Η διεθνής αυτή παρουσία αποδεικνύει ότι οι υψηλές προδιαγραφές και η τεχνογνωσία της εταιρείας αναγνωρίζονται και εκτός συνόρων.

Γιατί η WaterFresh Είναι η Πρώτη Επιλογή

Πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στον χώρο.

στον χώρο. Εμπιστοσύνη από 200.000+ οικογένειες .

. Συνεργασίες με κορυφαίους κατασκευαστές .

. 1.000+ προϊόντα που καλύπτουν κάθε ανάγκη.

που καλύπτουν κάθε ανάγκη. 20+ διεθνείς βραβεύσεις και αυστηρές πιστοποιήσεις.

Η WaterFresh δεν είναι απλώς μια εταιρεία φίλτρων νερού· είναι ο συνεργάτης που εγγυάται καθαρό, ασφαλές νερό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό και επιχείρηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και πλήρη γκάμα προϊόντων, επισκεφθείτε το eshop της WaterFresh.