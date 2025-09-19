Αντηλιακό το φθινόπωρο και όλο τον χρόνο!

Ναι, ακόμα και το φθινόπωρο, το αντηλιακό δεν πρέπει να λείπει από το νεσεσέρ σας, μιας και οι επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου είναι παρούσες όλο το χρόνο και μπορούν να προκαλέσουν βλάβες στο δέρμα, πρόωρη γήρανση και καρκίνο του δέρματος, αυξάνοντας τον κίνδυνο ακόμα και τις πιο κρύες ή συννεφιασμένες μέρες.

Οι υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου δεν εξαφανίζονται μόνο και μόνο επειδή ο καιρός είναι πιο δροσερός. Μάλιστα, μπορούν να διαπεράσουν τόσο τα σύννεφα όσο και το γυαλί, πράγμα που πρέπει να προσέξετε, ειδικά εάν κάθεστε κοντά σε παράθυρο, καθιστώντας την αντηλιακή προστασία απαραίτητη.

Απαραίτητο το αντηλιακό και το φθινόπωρο

Μερικές πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τις επιβλαβείς ακτίνες του ήλιου το φθινόπωρο, περιλαμβάνουν:

* Χρησιμοποιήστε αντηλιακό ευρέος φάσματος SPF 50+: Επιλέξτε πάντα ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με SPF 50 ή υψηλότερο για προστασία τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις ακτίνες UVB. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια αντηλιακή κρέμα σε σπρέι.

* Δοκιμάστε ενυδατικές φόρμουλες: Ο πιο δροσερός και ξηρός αέρας του φθινοπώρου μπορεί να κάνει το δέρμα σας ευάλωτο. Μια πιο ενυδατική φόρμουλα αντηλιακού μπορεί να ενισχύσει τη προστασία και την ενυδάτωση του επιδερμικού φραγμού.

* Εφαρμόστε σε όλες τις εκτεθειμένες περιοχές: Μην ξεχάσετε να εφαρμόσετε αντηλιακό σε σημεία που συχνά ξεχνάμε, όπως τα αυτιά, ο λαιμός, τα χέρια και το ντεκολτέ.

* Φορέστε προστατευτικά ρούχα: Φορέστε μακρυμάνικες μπλούζες και μακριά παντελόνια και ένα καπέλο με φαρδύ γείσο για να προστατεύσετε το πρόσωπο και το λαιμό σας τις μέρες που εκτίθεστε στον ήλιο.

* Αναζητήστε σκιά: Μείνετε στη σκιά κατά τις ώρες που ο ήλιος τείνει να είναι πιο έντονος, ακόμα και στις δροσερές μέρες του φθινοπώρου.

* Το πότε εφαρμόζετε το αντηλιακό έχει επίσης σημασία: Δοκιμάστε να εφαρμόζετε την αντηλιακή προσώπου ως το τελευταίο βήμα της καθημερινής πρωινής ρουτίνας περιποίησης του δέρματος — με άλλα λόγια, αμέσως μετά από οποιοδήποτε ορό και ενυδατική κρέμα χρησιμοποιείτε, αλλά πριν από το μακιγιάζ.

