Η mascard γιορτάζει 25 χρόνια με νέο app και διαγωνισμό για δώρα Netflix

Η κάρτα επιβράβευσης mascard συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και το γιορτάζει με έναν μεγάλο διαγωνισμό για τους κατόχους της.

Συγκεκριμένα, 25 τυχεροί θα κερδίσουν δωροκάρτες Netflix αξίας 50 ευρώ η καθεμία, δίνοντας τους τη δυνατότητα να απολαύσουν απεριόριστο περιεχόμενο στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.

Διαδικασία συμμετοχής

Για να συμμετάσχουν στην κλήρωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

να κατεβάσουν το νέο, ανανεωμένο mascard app ή να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα εφαρμογή,

ή να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα εφαρμογή, να συνδεθούν με την κάρτα τους μέσα στην εφαρμογή.

Όσοι δεν διαθέτουν ήδη mascard μπορούν να αποκτήσουν εύκολα μία μέσα από το ίδιο το app.

Διάρκεια και ανακοίνωση νικητών

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένα app με νέες δυνατότητες

Παράλληλα με τον διαγωνισμό, η mascard παρουσιάζει το νέο ανανεωμένο app, το οποίο προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία χρήσης και νέες λειτουργίες, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολη την καθημερινή αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάρτας.