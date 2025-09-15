Η mascard γιορτάζει 25 χρόνια με νέο app και διαγωνισμό για δώρα Netflix
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου.
- Μητέρα κατήγγειλε ότι η 5χρονη κόρη της δέχθηκε επίθεση από λύκο σε παραλία
- Από πού κόβουν τα νοικοκυριά για να βγει ο μήνας – Γιατί βαθμολογούν αρνητικά τα μέτρα της ΔΕΘ
- Άγρια επίθεση σε οδηγό τρόλεϊ στον Πειραιά – Ταυτοποιήθηκε ο ένας δράστης
- «Τα φάρμακα δεν είναι καραμέλες» - Εκστρατεία ευαισθητοποίησης του ΕΟΦ
Η κάρτα επιβράβευσης mascard συμπληρώνει 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά και το γιορτάζει με έναν μεγάλο διαγωνισμό για τους κατόχους της.
Συγκεκριμένα, 25 τυχεροί θα κερδίσουν δωροκάρτες Netflix αξίας 50 ευρώ η καθεμία, δίνοντας τους τη δυνατότητα να απολαύσουν απεριόριστο περιεχόμενο στη δημοφιλή πλατφόρμα streaming.
Διαδικασία συμμετοχής
Για να συμμετάσχουν στην κλήρωση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
- να κατεβάσουν το νέο, ανανεωμένο mascard app ή να αναβαθμίσουν την υπάρχουσα εφαρμογή,
- να συνδεθούν με την κάρτα τους μέσα στην εφαρμογή.
Όσοι δεν διαθέτουν ήδη mascard μπορούν να αποκτήσουν εύκολα μία μέσα από το ίδιο το app.
Διάρκεια και ανακοίνωση νικητών
Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως τις 19 Σεπτεμβρίου 2025, ενώ τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στις 20 Σεπτεμβρίου 2025.
Ένα app με νέες δυνατότητες
Παράλληλα με τον διαγωνισμό, η mascard παρουσιάζει το νέο ανανεωμένο app, το οποίο προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία χρήσης και νέες λειτουργίες, καθιστώντας ακόμη πιο εύκολη την καθημερινή αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της κάρτας.
- Τραμπ: Εμμεση αναφορά σε συμφωνία με Κίνα για το TikTok
- Εκστρατεία εμβολιασμού κατά του HPV στο Πακιστάν – «Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου είναι εξίσου κρίσιμη»
- Πώς το ChatGPT έγινε το εργαλείο μαζικής απάτης στο Διαδίκτυο– Αποκάλυψη του Reuters
- Μυθικός Καραλής, «πέταξε» στα 6.00μ. για 12η φορά φέτος (vid)
- Εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Παναγιωτάκη: Κατασχέθηκαν τα κινητά μητέρας και γιαγιάς
- Μαστροπός: Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος μετά την απολογία του – Κατηγορεί τα θύματα ότι λένε ψέματα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις