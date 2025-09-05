Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
05.09.2025 | 09:33
Ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας σε διπλό τροχαίο στην Εγνατία (βίντεο)
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ανανεώστε τα αθλητικά σας ρούχα για την νέα σεζόν
Τα Νέα της Αγοράς 05 Σεπτεμβρίου 2025 | 10:00

Ανανεώστε τα αθλητικά σας ρούχα για την νέα σεζόν

Η νέα σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει - Εσείς ακόμα να ανανεώσετε τα αθλητικά σας ρούχα;

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Spotlight

Το καλοκαίρι για τους περισσότερους είναι παρελθόν, γεγονός που σηματοδοτεί την επιστροφή στη ρουτίνα, στις καλές και αγαπημένες μας συνήθειες. Η άσκηση αποτελεί μία από αυτές, αφού μας κρατά υγιείς και σε φόρμα, τονώνει την διάθεσή μας και ενισχύει την ενέργειά μας. Είναι λοιπόν, απαραίτητο να οργανωθούμε και να ανανεώσουμε την γκαρνταρόμπα με τα αθλητικά μας ρούχα.

Η άνεση, η καλύτερη απόδοση και η ευελιξία κινήσεων είναι μόνο μερικά από όσα μας προσφέρουν, χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν, όπως για παράδειγμα υφάσματα που απομακρύνουν την υγρασία και τον ιδρώτα, αποτρέποντας τυχόν ερεθισμούς. Μπορούν επίσης να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή μας, αποτελώντας κίνητρο, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό αφού όσο πιο καλά νιώθουμε τόσο πιο καλά θα γυμναζόμαστε.

Για αυτό λοιπόν, φτιάξαμε μια σύντομη inspo λίστα για εκείνον και για εκείνη με μερικά από τα καλύτερα αθλητικά ρούχα, που μπορείτε να βρείτε σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, στο SHOPFLIX.GR στην νέα κατηγορία Μόδα ενώ θα τα παραλάβετε εύκολα στην πόρτα σας, στην ώρα τους χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεστε.

Αθλητικά ρούχα για εκείνον

Άνεση, στυλ και απόδοση σε κάθε προπόνηση με κατάλληλα ρούχα, που σας ακολουθούν παντού, από το γυμναστήριο μέχρι τη χαλαρά βόλτα.

adidas TR-ES Base Aeroready Αθλητικό T-shirt

Η ανδρική μπλούζα της adidas σε μαύρο χρώμα αποτελεί την ιδανική επιλογή για κάθε αθλητική δραστηριότητα. Σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση και στυλ, αυτή η μπλούζα συνδυάζει την κομψότητα με την πρακτικότητα, καθιστώντας την κατάλληλη για καθημερινή χρήση αλλά και για πιο απαιτητικές προπονήσεις. Το υλικό της εξασφαλίζει την απαραίτητη διαπνοή, διατηρώντας το σώμα στεγνό και δροσερό, ενώ η εφαρμογή της προσφέρει ελευθερία κινήσεων.

adidas Ανδρική Αθλητική Βερμούδα

Άνεση και πρακτικότητα συνδυάζονται ιδανικά σε αυτή τη μοντέρνα αθλητική βερμούδα, που αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε δραστήρια μέρα. Το μαύρο χρώμα προσδίδει διαχρονικό χαρακτήρα και ευελιξία, επιτρέποντας εύκολο συνδυασμό με κάθε αθλητικό ή casual outfit. Κατασκευασμένη με γνώμονα τη σύγχρονη αισθητική και την καθημερινή λειτουργικότητα, παρέχει ελευθερία κινήσεων σε κάθε προπόνηση ή χαλαρή έξοδο.

Puma Unisex Αθλητικές Κάλτσες Πολύχρωμες

Οι αθλητικές κάλτσες Puma προσφέρουν άνεση και στυλ σε κάθε σας δραστηριότητα. Με την πολύχρωμη σχεδίαση τους, προσθέτουν μια ζωντανή πινελιά στο αθλητικό σας ντύσιμο, ενώ είναι κατάλληλες για άνδρες και γυναίκες. Κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζουν ανθεκτικότητα και άνεση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ιδανικές για κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, αυτές οι κάλτσες συνδυάζουν την πρακτικότητα με τη μόδα, αποτελώντας απαραίτητο κομμάτι της γκαρνταρόμπας σας.

Αθλητικά ρούχα για εκείνη

Δύναμη, στυλ και άνεση, τα αθλητικά σας ρούχα θα υποστηρίζουν την κάθε σας κίνηση, από μια βαριά συνεδρία ενδυνάμωσης μέχρι το αγαπημένο σας pilates class.

Under Armour Γυναικείο Αθλητικό Μπουστάκι

Ιδανικό για άνεση και στήριξη στις καθημερινές σας προπονήσεις, αυτό το γυναικείο μπουστάκι της Under Armour συνδυάζει σύγχρονη εμφάνιση και λειτουργικότητα. Το ιδιαίτερο μοβ χρώμα Provence Purple/Purple Ace χαρίζει στιλ και ξεχωρίζει στο γυμναστήριο ή στις εξωτερικές σας δραστηριότητες, ενώ η ελαφριά ενίσχυση εξασφαλίζει φυσικό κράτημα και ελευθερία κινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

The North Face Drew Peak Pull

Ιδανική επιλογή για καθημερινές εμφανίσεις, αυτό το γυναικείο φούτερ σε μπεζ απόχρωση προσφέρει άνεση και σύγχρονο στιλ. Το διαχρονικό σχέδιο της συνδυάζεται εύκολα με κάθε outfit, προσθέτοντας μια διακριτική κομψότητα στις casual εμφανίσεις σας. Κατασκευασμένη με προσοχή στη λεπτομέρεια και υλικά υψηλής ποιότητας, αποτελεί ιδανική λύση για όσες αναζητούν πρακτικότητα χωρίς να θυσιάζουν το στιλ.

Nike Training Γυναικείο Κολάν-Σορτς

Ανακαλύψτε την άνεση και το στυλ με το γυναικείο κολάν σορτς της Nike, ιδανικό για τις προπονήσεις σας. Με κομψό καφέ χρώμα, αυτό το σορτς συνδυάζει την πρακτικότητα με την αισθητική, προσφέροντας μια μοντέρνα εμφάνιση που ταιριάζει σε κάθε αθλητική δραστηριότητα. Το μήκος του σορτς είναι ιδανικό για να σας προσφέρει ελευθερία κινήσεων, ενώ το υλικό του εξασφαλίζει άνεση και αντοχή κατά τη διάρκεια της προπόνησης. Είτε στο γυμναστήριο είτε σε εξωτερικές δραστηριότητες, αυτό το κολάν σορτς θα γίνει το αγαπημένο σας κομμάτι για κάθε αθλητική περίσταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

Ελληνική οικονομία: Στο 1,7% βούτηξε η ανάπτυξη το β’ τρίμηνο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

Παλιά μας έλεγαν 1 την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα – Τελικά είναι 2!

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

89η ΔΕΘ: Στα 100 χρόνια της ΔΕΘ ο Οικονομικός Ταχυδρόμος – Live από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

inWellness
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Plus
Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;
Έρευνα 05.09.25

Μακροζωία: Μήπως πιάσαμε ταβάνι;

Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής που χαρακτήρισε τον 20ό αιώνα δείχνει να έχει φτάσει στα όριά της. Η μακροζωία μας τελείωσε;

Σύνταξη
European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη
Ψηφιακή ενημέρωση 02.09.25

European Data & Computational Journalism 2025: Στο ΕΚΠΑ το μεγαλύτερο συνέδριο Δημοσιογραφίας Δεδομένων στην Ευρώπη

Το μέλλον της ενημέρωσης στην εποχή των δεδομένων, των αλγορίθμων και της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το θέμα έχει μεγάλο συνέδριο που διοργανώνεται 8,9,10 Σεπτεμβρίου στο ΕΚΠΑ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κύπρος: Σεξ με τη μικρή αδελφή του έκανε 14χρονος και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους
Στην Κύπρο 05.09.25

Ανήλικος έκανε σεξ με τη μικρή αδελφή του και διακινούσε στο σχολείο βίντεο με τις πράξεις τους

Ο ανήλικος φέρεται να είχε προσκαλέσει και άλλους να κάνουν σεξ με την αδελφή του - Σε κινητό τηλέφωνο συμμαθητή του βρέθηκαν εννέα βίντεο με πορνογραφικό υλικό από τις αιμομικτικές συνευρέσεις

Σύνταξη
Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα
Culture Live 05.09.25

Ο οραματιστής Τζόρτζιο Αρμάνι – Δέκα από τις ταινίες που έντυσε με κοφτερή φινέτσα

Όταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Sex and the City», Κάρι Μπράντσο βλέπει τον Mr. Big να βγαίνει από μια πρεσβυτεριανή εκκλησία στο Μανχάταν, παρατηρεί με ιδιαίτερη ευλάβεια ότι «φορούσε Αρμάνι την Κυριακή».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ουκρανία: Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά – Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου
Στην ίδια πλευρά 05.09.25

Τραμπ και Πούτιν συμφωνούν ξανά: Ρίχνουν την ευθύνη στους Ευρωπαίους για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Τραμπ μίλησε με Ευρωπαίους και Ζελένσκι ρίχνοντας περισσότερα πυρά σε αυτούς παρά στη Ρωσία - Τι επιδιώκει ο Πούτιν - Άλλη μια εβδομάδα όπου κυριαρχεί η στασιμότητα στις ειρηνευτικές προσπάθειες

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα
Διεθνές κύρος 05.09.25

Καλύτερα τρεις, παρά δύο υπερδυνάμεις – Γιατί ο Παγκόσμιος Νότος δεν εγκαταλείπει τη Μόσχα

Η Ρωσία δείχνει να απέχει πολύ από τη διεθνή απομόνωση και, αντιθέτως, ενισχύει το κύρος της ως μεγάλη δύναμη αντιστεκόμενη στην αμερικανική πρωτοκαθεδρία, όσο μπορεί.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υγειονομικοί: Άνοιξαν τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ
Δείτε φωτογραφίες 05.09.25

«Φτάνει πια»: Τον χορό των εργατικών κινητοποιήσεων εν όψει της ΔΕΘ άνοιξαν οι υγειονομικοί

Οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς - Το Σάββατο ακολουθούν νέες εργατικές κινητοποιήσεις εν όψει των εγκαινίων της ΔΕΘ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης
Είχε δηλωθεί εξαφάνιση 05.09.25

Συνελήφθη 19χρονος στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» για αρπαγή ανήλικης - Θα έφευγαν για Τουρκία

Οι αστυνομικοί τού πέρασαν χειροπέδες τη στιγμή που έβγαζε τα εισιτήρια στο αεροδρόμιο στη Θεσσαλονίκη - Η 15χρονη κοπέλα είχε δηλωθεί από την οικογένειά της ως αγνοούμενη τα προηγούμενα 24ωρα

Σύνταξη
Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen
Culture Live 05.09.25

Πάθος και διαχρονικά διλήμματα: Το Barcelona Flamenco Ballet παρουσιάζει μια διαφορετική Carmen

Η εμβληματική όπερα Carmen, παίρνει σάρκα και οστά μέσα από μια εντυπωσιακή χορογραφία του φλαμένκο συγκροτήματος Barcelona Flamenco Ballet. Τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο «Δόρα Στράτου».

Σύνταξη
Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear
LGBTQI+ 05.09.25

Διδάξτε με, δεν είμαι τέλειος: Η απάντηση του Snoop Dogg στα «πυρά» για τα ομοφοβικά σχόλιά του στην ταινία Lightyear

Ο Snoop Dogg προκάλεσε θύελλα με τα σχόλιά του για την ερωτική σχέση μεταξύ δύο γυναικών στην ταινία Lightyear. Τώρα παραδέχεται το λάθος του και ζητά να «διδαχθεί» από την κοινότητα

Σύνταξη
Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)
Ποδόσφαιρο 05.09.25

Ο Λαμίν Γιαμάλ και η «κόντρα» με τον Φλικ – Τι συμβαίνει με σταρ της Μπαρτσελόνα και τον Γερμανό προπονητή (vids)

Ο Λαμίν Γιαμάλ διαφώνησε δημόσια με τα σχόλια του Χάνσι Φλικ, με τους δύο τους να μην διανύουν και την καλύτερη περίοδο στις σχέσεις τους.

Σύνταξη
Must Read
Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

Σήμανε μεγαλύτερη διόρθωση στο ΧΑ, έδωσε στίγμα η Aegean, το timing των Ελλήνων τραπεζιτών, ψάχνουν μετοχές ΕΧΑΕ τα funds, στόχευσε ο Μητσοτάκης, «βράζουν» οι αγρότες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο