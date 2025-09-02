Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
02.09.2025 | 14:31
Φωτιά σε διαμέρισμα στο Πειραιά – Συναγερμός στην Πυροσβεστική
02.09.2025 | 12:56
Συνελήφθη 14χρονος για εμπρησμό κοντά στον προαστιακό στην Πάτρα– Αναζητούνται άλλοι 2
Back to School 2025 στο Πλαίσιο : όλα για τη νέα χρονιά – με στυλ και wow τιμές!
Τα Νέα της Αγοράς 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:45

Back to School 2025 στο Πλαίσιο : όλα για τη νέα χρονιά – με στυλ και wow τιμές!

Γυρίσατεεε;; Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκίνησε και το Πλαίσιο φέρνει τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Γυρίσατεεε;; Η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο κουδούνι ξεκίνησε και το Πλαίσιο φέρνει τα απαραίτητα για τη νέα σχολική χρονιά— με στυλ, χρώμα και τις πιο fashion επιλογές που κάνουν τη διαφορά. Σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, γραφική ύλη και ό,τι άλλο χρειάζεται – όλα σε σχέδια που ξεχωρίζουν, κορυφαία ποιότητα και τιμές… wow!

Στην αναζήτηση της απόλυτης σχολικής τσάντας, οι trolley 2 σε 1 είναι το απόλυτο must-have: μετατρέπονται εύκολα από τρόλεϊ σε backpack, είναι ανθεκτικές στο νερό και διαθέτουν αεριζόμενη πλάτη για άνετες μετακινήσεις. Κι επειδή κάθε μαθητής έχει το δικό του στυλ, μπορεί να διαλέξει ανάμεσα σε top brands που συνδυάζουν ποιότητα και χαρακτήρα: POLO για διαχρονικότητα και λειτουργικότητα, Eastpak για ανθεκτικότητα και urban χαρακτήρα, Jansport για iconic στυλ και καθημερινή πρακτικότητα. Η συλλογή ολοκληρώνεται με τα μοναδικά σχέδια της Legami, καθώς και τα αξεπέραστα παγούρια Stanley που συνδυάζουν στυλ και ευκολία. Ακόμα, η νέα, αποκλειστική συλλογή του Fipster, γεμάτη ατάκες και fun vibes, ήρθε στο Πλαίσιο για να ξεκινήσει η χρονιά με χαμόγελο.

Για όσους, αγαπούν την αρμονία, οι αποκλειστικές οικογένειες προϊόντων του Πλαισίου – ακόμα και με τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών, δίνουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν όλα τα σχολικά με το ίδιο σχέδιο.

Και επειδή η σχολική προετοιμασία δεν σταματά στη γραφική ύλη, το Πλαίσιο διαθέτει ετοιμοπαράδοτα όλα τα βιβλία της νέας χρονιάς – σχολικά, βοηθήματα και ξενόγλωσσα, καθώς και μεγάλη ποικιλία από εργονομικές καρέκλες, αποκλειστικά σχέδια σε έπιπλα καθώς και ολοκληρωμένα σετ γραφείου, για τη δημιουργία του ιδανικού χώρου μελέτης. Και όλα αυτά, φυσικά, σε wow τιμές που κάνουν τη διαφορά.

Γιατί το Back to School στο Πλαίσιο είναι εμπειρία – και όχι απλώς αγορές; Γιατί έχει λύση για κάθε ανάγκη:

  • 20% Eurobank €πιστροφή σε σχολικά και έπιπλα με αγορές άνω των 99€ (Ισχύει για το διάστημα 25/08–07/09, εξαιρούνται τα βιβλία)
  • Κουπόνι αξίας 50€ ΙΚΕΑ με αγορές από 100€ και άνω (Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις)
  • Σχολική λίστα στην πόρτα σου: βγάζεις φωτογραφία ή ανεβάζεις pdf, και οι #plaisiopeople την ετοιμάζουν και τη στέλνουν στην πόρτα σου
  • Πλαίσιο «Δια 4»: τέσσερις άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα, για αγορές 40€ έως 1.000€
  • Ευέλικτη παράδοση: δωρεάν με αγορές από 50€ & άνω και άμεση, με live tracking στο χώρο σου, παραλαβή από κατάστημα Πλαίσιο ή από θυρίδα Box Now
  • Υπηρεσία συναρμολόγησης επίπλων & after sales support

Το Back to School 2025 στο Πλαίσιο σημαίνει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με αυτοπεποίθηση, άνεση και όλα όσα χρειάζονται για να γίνει η σχολική καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο στυλάτη από ποτέ. Μπείτε τώρα στο www.plaisio.gr ή επισκεφτείτε ένα κατάστημα Πλαίσιο και ζήστε την εμπειρία της μεγάλης επιστροφής!

Τράπεζες
UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

UBS: Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να απαντήσουν σε 10 ερωτήσεις… οι απαντήσεις θα κρίνουν τις προοπτικές

Vita.gr
10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

10 βήματα για να χάσετε τα κιλά των διακοπών

Economy
Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Εθνική Τράπεζα: Οι 5+1 λόγοι που αυξάνεται ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service
Τα Νέα της Αγοράς 01.09.25

FlexCar: Η ελληνική επανάσταση στο Car-as-a-Service

Η FlexCar πέτυχε 70 εκατ. ευρώ τζίρο σε 5 χρόνια και συγκέντρωσε 300 εκατ. ευρώ από διεθνείς επενδυτές – Στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης.

Σύνταξη
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»
Ξεκάθαρο μήνυμα 02.09.25

ΚΕΔΕ:«Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς»

Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΔΕ με αφορμή το περιστατικό, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σε βάρος του Δημάρχου Αλοννήσου όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «Η Αυτοδιοίκηση δεν θα υποκύψει σε εκφοβισμούς».

Σύνταξη
Eurobasket 02.09.25

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία
Eurobasket 02.09.25

Ενοχλήσεις στο γόνατο ο Αντετοκούνμπο – Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του με Βοσνία

Η συμμετοχή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο παιχνίδι της Εθνικής με αντίπαλο τη Βοσνία θα κριθεί τελευταία στιγμή λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Εκτός ο Λαρεντζάκης.

Σύνταξη
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της – Μεγάλη μείωση των μαθητών
Αποκαρδιωτικά στοιχεία 02.09.25

Financial Times: Η Ελλάδα αναστέλλει τη λειτουργία του 5% των σχολείων της - Μεγάλη μείωση των μαθητών

Οι Financial Times γράφουν για τα κλεισίματα σχολείων στην Ελλάδα - Ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

ΕΔΔΑ: Ασφαλιστικά μέτρα για να μην προχωρήσει η απέλαση τεσσάρων προσφύγων
Απόφαση Πλεύρη 02.09.25

Νέο «όχι» από το ευρωπαϊκό δικαστήριο για την απέλαση προσφύγων - Εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) εξέδωσε για δεύτερη φορά ασφαλιστικά μέτρα κατά της απέλασης τεσσάρων προσφύγων από την Ερυθραία

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Το καλοκαίρι των 879,5 εκατομμυρίων – Οι 11 ακριβότερες μεταγραφές ανά θέση (pic)

Από τις Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Λίβερπουλ μέχρι την Παρί Σεν Ζερμέν, αυτές είναι οι σπουδαιότερες μεταγραφές του καλοκαιριού του 2025 που διαμόρφωσαν μια εντυπωσιακή 11άδα αξίας 879,5 εκατ. ευρώ!

Σύνταξη
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Γαλλία: Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης – Έχει ελπίδες;
Απανωτά τετ-α-τετ 02.09.25

Μπαράζ συναντήσεων του Μπαϊρού πριν από την ψήφο εμπιστοσύνης στη Γαλλία - Έχει ελπίδες;

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο Φρανσουά Μπαϊρού, με τον Γάλλο πρωθυπουργό να επιχειρεί να σώσει την κυβέρνησή του εν όψει της ψήφου εμπιστοσύνης την ερχόμενη Δευτέρα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν
Ατρόμητες 02.09.25

Δαμάζοντας τα κύματα – Τρεις γυναίκες διασχίζουν τον Βόρειο Ατλαντικό με ένα ξύλινο καταμαράν

Το ντοκιμαντέρ Woman & the Wind είναι ένα ριζοσπαστικό ταξίδι στη θάλασσα, την αδελφότητα και την αφήγηση ιστοριών - Τρεις γυναίκες πάνω σε ένα καταμαράν αντιμετωπίζουν τη φύση απολαμβάνοντας την κάλμα της και τιθασεύοντας την αγριάδα της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσίων σχέσεων και τον έλεγχο του Κογκρέσο
Παραδοχή 02.09.25

Τραμπ: Το Ισραήλ χάνει τον πόλεμο των δημοσιών σχέσεων - Το ισραηλινό λόμπι δεν έχει τον έλεγχο του Κογκρέσο

Σε μία σπάνια δημόσια αιχμή κατά του Ισραήλ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι το Τελ Αβίβ είναι αντιμέτωπο με διεθνή απομόνωση που αγγίζει μέχρι και το Κογκρέσο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 02.09.25

Στη φυλακή οδηγείται ο 36χρονος που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο – Θεωρείται συνεργός του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Ο 36χρονος, που συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, κατηγορείται ως μέλος εγκληματικής οργάνωσης λαθρεμπορίας τσιγάρων και κατά τις αρχές  φέρεται ως το "δεξί χέρι" του αρχιμαφιόζου «Έντικ»

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa
Βίντεο 02.09.25

Επιτέλους θα τραγουδήσω κομμάτι που έγραψα: Η καλλιτέχνιδα πίσω από το One Kiss της Dua Lipa

Η επί χρόνια συνεργάτιδα του Κάλβιν Χάρις, η Jessie Reyez, η οποία βρίσκεται πίσω από πολλές μουσικές επιτυχίες, μεταξύ άλλων και το One Kiss της Dua Lipa, ετοιμάζει μια νέα δική της κυκλοφορία με τον γνωστό παραγωγό

Σύνταξη
Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal
Τα Νέα της Αγοράς 02.09.25

Ήρθε η ώρα να λάμψεις με το νέο TUDOR Royal

Η TUDOR Royal είναι ένα κλασικό μοντέλο του οίκου, με σχεδιασμό κομψό και σπορ ταυτόχρονα. Το απόλυτο ρολόι που αποπνέει διακριτική φινέτσα και εντυπωσιακή πολυτέλεια για να ξεχωρίσεις και να λάμψεις!

Σύνταξη
