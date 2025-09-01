Νέος σεισμός στην Άντερλεχτ

Η ήττα από την Union Saint-Gilloise στο βελγικό ντέρμπι της περασμένης εβδομάδας, λίγες μόλις ημέρες μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ στην Ευρώπη, φαίνεται πως ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για την Άντερλεχτ. Ο πρόεδρος του συλλόγου, Βούτερ Βαντενχάουτε, ανακοίνωσε σήμερα —μέσω email προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου— ότι θέτει το αξίωμά του στη διάθεση του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο που η ατμόσφαιρα γύρω από την ομάδα είναι εκρηκτική. Οι φίλαθλοι της Άντερλεχτ διαμαρτυρήθηκαν έντονα κατά του Βαντενχάουτε στο Dudenpark, ζητώντας την αποχώρησή του με πανό και συνθήματα, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι η σχέση τους με τον πρόεδρο έχει φτάσει σε οριακό σημείο.

Η πίεση, οι αποτυχίες και οι εσωτερικές έριδες

Η Άντερλεχτ βιώνει εδώ και καιρό μια περίοδο αναταραχής, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και διοικητικά. Ο Βαντενχάουτε είχε ήδη κάνει ένα βήμα πίσω το 2023, αναλαμβάνοντας ρόλο μη εκτελεστικού προέδρου, ωστόσο η κρίση δεν ξεπεράστηκε.

Οι συνεχείς αλλαγές σε τεχνικό επιτελείο και διοικητική δομή —η αποχώρηση Κομπανί, η αποτυχημένη συνεργασία με τον Ματσού, η σύντομη θητεία των Φρέντμπεργκ και Ρίεμερ— δεν έφεραν την πολυπόθητη σταθερότητα. Παράλληλα, το ρήγμα μεταξύ του βασικού μετόχου Μαρκ Κούκε και του διδύμου Βαντενχάουτε–Ντικ έγινε ολοένα και πιο φανερό.

Ο Κούκε, μάλιστα, προανήγγειλε χθες μέσω Instagram ότι θα υπάρξουν διευκρινίσεις σχετικά με τις εξελίξεις, αλλά τελικά ο ίδιος ο Βαντενχάουτε επέλεξε να πάρει την πρωτοβουλία και να «κρατήσει την τιμή του», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο μήνυμά του.

Το μέλλον στην Άντερλεχτ κρίνεται την Παρασκευή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Άντερλεχτ αναμένεται να συνεδριάσει την Παρασκευή για να εξετάσει την πρόταση του Βαντενχάουτε και να αποφασίσει αν θα συνεχίσει να τον εμπιστεύεται στην ηγεσία του συλλόγου ή αν θα προχωρήσει σε μια νέα εποχή, ίσως απαλλαγμένη από το πρόσωπό του.

Όπως όλα δείχνουν, η Άντερλεχτ βρίσκεται μπροστά σε μία ακόμη κρίσιμη καμπή της σύγχρονης ιστορίας της — σε μια περίοδο όπου τα αγωνιστικά αποτελέσματα, οι ευρωπαϊκές αποτυχίες και η αποξένωση των φιλάθλων επιβάλλουν ριζικές αλλαγές.