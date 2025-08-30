Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στη League Phase του Conference League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) και μία ημέρα μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι αγώνων που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι».

Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου.

Αναλυτικά οι ημερομηνίες και η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ:

2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)

23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)

6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)

27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)

11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)

18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)

Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26

1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025

2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025

3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025

4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025

5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025

6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025

Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026

Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026

Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026

Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026

Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026

Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026

Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026

Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία

Όλα τα παιχνίδια της Ένωσης στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.