Αυτό είναι το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
Ανακοινώθηκε το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του UEFA Conference League εκεί όπου θα συμμετάσχει και η ΑΕΚ
Η ΑΕΚ έμαθε τις αντιπάλους της στη League Phase του Conference League στην κλήρωση της Παρασκευής (29/8) και μία ημέρα μετά η UEFA γνωστοποίησε και το αναλυτικό πρόγραμμα των έξι αγώνων που θα δώσουν οι «κιτρινόμαυροι».
Η 1η αγωνιστική της League Phase διεξάγεται στις 2 Οκτωβρίου 2025 και η τελευταία στις 18 Δεκεμβρίου.
Αναλυτικά οι ημερομηνίες και η σειρά των αγώνων της ΑΕΚ:
- 2 Οκτωβρίου 22:00 Τσέλιε (εκτός)
- 23 Οκτωβρίου 19:45 Αμπερντίν (εντός)
- 6 Νοεμβρίου 19:45 Σάμροκ (εντός)
- 27 Νοεμβρίου 22:00 Φιορεντίνα (εκτός)
- 11 Δεκμβρίου 19:45 Σαμσουνσπόρ (εκτός)
- 18 Δεκεμβρίου 22:00 Κραϊόβα (εντός)
Αναλυτικά το καλεντάρι του Conference League για τη σεζόν 2025-26
- 1η αγωνιστική: 2 Οκτωβρίου 2025
- 2η αγωνιστική: 23 Οκτωβρίου 2025
- 3η αγωνιστική: 6 Νοεμβρίου 2025
- 4η αγωνιστική: 27 Νοεμβρίου 2025
- 5η αγωνιστική: 11 Δεκεμβρίου 2025
- 6η αγωνιστική: 18 Δεκεμβρίου 2025
- Κλήρωση playoffs: 16 Ιανουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας playoffs: 19 Φεβρουαρίου 2026
- Δεύτερος αγώνας playoffs: 26 Φεβρουαρίου 2026
- Κλήρωση από τη φάση των 16 μέχρι και τον τελικό: 27 Φεβρουαρίου 2026
- Πρώτος αγώνας των 16: 12 Μαρτίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των 16: 19 Μαρτίου 2026
- Πρώτος αγώνας των προημιτελικών: 9 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των προημιτελικών: 16 Απριλίου 2026
- Πρώτος αγώνας των ημιτελικών: 30 Απριλίου 2026
- Δεύτερος αγώνας των ημιτελικών: 7 Μαΐου 2026
- Τελικός: 27 Μαΐου στη Λειψία
Όλα τα παιχνίδια της Ένωσης στη League Phase του Conference League θα μεταδοθούν από την COSMOTE TV.
