Το restart της χρονιάς: Ένας Σεπτέμβρης που επιβραβεύει!

Ο Σεπτέμβρης φέρνει πάντα μια γλυκιά αίσθηση και την προσμονή ενός ξεκινήματος, καθώς γυρίζει μια καινούρια σελίδα στη ζωή μας. Πλέον, οι χαλαροί ρυθμοί του καλοκαιριού είναι πίσω μας, με εμάς να μπαίνουμε ξανά σε τροχιά, με νέους στόχους, φιλόδοξα σχέδια και γεμάτες λίστες.

Είτε ως γονείς που ετοιμάζουμε τις σχολικές τσάντες των παιδιών, είτε ως φοιτητές που στήνουμε το πρώτο μας σπίτι, είτε απλά επειδή θέλουμε να ανανεωθούμε για τη νέα σεζόν, τώρα είναι η ιδανική στιγμή να οργανωθούμε έξυπνα και να κάνουμε τις αγορές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Γιατί κάθε νέα αρχή αξίζει συν τοις άλλοις να είναι και κερδοφόρα!

Φέτος, η προετοιμασία για το φθινόπωρο γίνεται παιχνίδι, αλλά και… επένδυση. Η Εθνική Τράπεζα, μέσω του προγράμματος επιβράβευσης Go For More, μας δίνει τη δυνατότητα να μετατρέψουμε κάθε αγορά σε κέρδος.

Με ποιο τρόπο; Σημειώνουμε ότι έως τις 14 Σεπτεμβρίου, χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, κερδίζουμε 15% σε Go For More πόντους σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πως ενώ κάνουμε αγορές για το σχολείο ή το σπίτι, παράλληλα συλλέγουμε πόντους που μετατρέπονται σε ευρώ που μας περιμένουν να τα εξαργυρώσουμε στην επόμενη αγορά μας. Αυτός είναι ένας τρόπος για να γίνουν οι αγορές που έτσι κι αλλιώς χρειαζόμαστε, έξυπνες αγορές, κερδίζοντας ταυτόχρονα πίσω ένα σημαντικό ποσοστό της αξίας τους.

Φανταστείτε λοιπόν να αγοράζετε την πιο cool σχολική τσάντα για το παιδί σας ή το πρώτο γραφείο για το φοιτητικό σας σπίτι και την ίδια στιγμή να κερδίζετε. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να επιλέξετε μία από τις πολλές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το πρόγραμμα επιβράβευσης Go For More της Εθνικής Τράπεζας.

Ενδεικτικά, επιλέγουμε και βγαίνουμε κερδισμένοι:

Στα γνωστά παιχνιδάδικα Μουστάκας και το moustakastoys.gr θα βρούμε τα πάντα για τους μικρούς, μεγάλους και μεγαλύτερους μαθητές.

Στην ΙΚΕΑ και το ikea.gr, για όσους από εμάς ετοιμάζονται για τη φοιτητική τους ζωή ή θέλουν απλά να ανανεώσουν το σπίτι τους, προσφέρονται αμέτρητες ιδέες για λειτουργικούς και όμορφους αισθητικά χώρους.

Στα Zakcret Sports και το zakcret.gr, για την προσωπική μας ανανέωση, θα βρούμε τα πιο in αθλητικά ρούχα και παπούτσια, ενώ στα Hondos Center και το hondoscenter.com υπάρχει ό,τι χρειαζόμαστε για την καθημερινή μας φροντίδα.

Κάθε πόντος που κερδίζουμε μεταφράζεται σε πραγματικά ευρώ, τα οποία μπορούμε να εξαργυρώσουμε σε περισσότερες από 7.500 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Σκεφτείτε ότι επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα στις επόμενες αγορές πληρώνουμε λιγότερα ή και… καθόλου!

Η νέα σεζόν λοιπόν ξεκινά με όρεξη, με πολλά σχέδια και φυσικά επιβράβευση, γιατί η ζωή είναι γεμάτη επιλογές με την πιο σωστή να είναι αυτή που μας δίνει πάντα κάτι παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το nbg.gr.