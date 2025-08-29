Betsson: Σούπερ προσφορά* με 220 δώρα χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα!
Για να απολαμβάνεις το Στοίχημα και το Live Casino.
- Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ταϊλάνδης καθαίρεσε την πρωθυπουργό Παετονγκτάρν Σιναουάτρα
- Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
- Σκουλήκι της αβύσσου παράγει το κίτρινο που αγάπησαν ο Ρέμπραντ και ο Σεζάν
- Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες
Η Betsson σε υποδέχεται με μια συναρπαστική προσφορά* που κάνει τη διαφορά:
220 δώρα* χωρίς καμία κατάθεση + ένα Γύρισμα, για να απολαμβάνεις στο έπακρο το Στοίχημα και το Live Casino.
Και μην ξεχνάς: μετά το πρώτο σου δώρο*, μπορείς να διαλέξεις ακόμα ένα, αποκλειστικά για σένα.
ΠΑΤΑΣ ΕΔΩ για να μάθεις περισσότερα για την προσφορά χωρίς κατάθεση από την Betsson!
Μην ξεχνάς επίσης πως με το app της Betsson για iOS & Android έχεις πάντα πρόσβαση σε:
- Εντυπωσιακές ρουλέτες, Blackjack τραπέζια και συναρπαστικά Game Shows.
- Στοίχημα με ενισχυμένες αποδόσεις, ανανεωμένο Bet Builder και μοναδικά τουρνουά!
Betsson – ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά!
21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις
- Βιτόρια: «Δεν μας τρομάζουν οι αντίπαλοι, έχουμε πολλές πιθανότητες»
- Τραγωδία σε διάβαση του ΟΣΕ στη Λάρισα: Εργάτης έχασε τη ζωή του
- Άννα Παπαδοπούλου, η «Μάννα του στρατιώτη»: Αντάξια αδελφή του Παύλου Μελά
- Αυτά είναι τα παιχνίδια της League Phase του Conference League (pic)
- Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
- Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις