Betsson: Σούπερ προσφορά* με 220 δώρα χωρίς κατάθεση + ένα Γύρισμα!

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
29.08.2025 | 14:54
Φωτιά τώρα στη Χόικα Θεσπρωτίας – Επιχειρούν 6 εναέρια
Σύνταξη
Τράπεζες
Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Ιταλία: Deals και καραμπόλες στις τράπεζες – Ο ρόλος της Alpha Bank

Reuters Breakingviews
Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 20.08.25

Ποια καφετιέρα espresso να διαλέξω;

Απολαύστε τον αγαπημένο σας καφέ ακριβώς στα μέτρα σας μέσα από την άνεση του σπιτιού σας, επιλέγοντας την κατάλληλη καφετιέρα espresso.

Σύνταξη
Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!
Τα Νέα της Αγοράς 19.08.25

Η Ελλάδα έχει το superfood που όλοι αγνοούν!

Κρυμμένη μέσα στον καρπό της αγουρομάζωχτης ελιάς υπάρχει μια ουσία με τόσο ισχυρή βιολογική δράση που οι επιστήμονες τη χαρακτηρίζουν ως ένα από τα πιο ελπιδοφόρα φυσικά μόρια προστασίας του οργανισμού.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29.08.25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν – «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»
«Πουλάει ψέματα!» 29.08.25

Η απάντηση του Ιρανού αρχιτέκτονα της JCPOA σε Δύση για Ιράν - «Η υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ είναι η… ειρήνη»

Διαβάζοντας τη συνέντευξη του Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, του ανθρώπου διαπραγματεύτηκε για άπειρες ώρες την JCPOA, αντιλαμβάνεται ίσως κανείς τη διαφορά στη διπλωματική γλώσσα ανάμεσα σε Τελ Αβίβ και Ιράν

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους
ΣΥΡΙΖΑ 29.08.25

Φαραντούρης: Να γίνει τιμαριθμική αναπροσαρμογή της φορολογικής κλίμακας – Πληρώνουμε περισσότερους φόρους

«Αν οι φορολογικές κλίμακες δεν προσαρμόζονται στον πληθωρισμό, τότε οι αυξήσεις μισθών που απλώς καλύπτουν την ακρίβεια», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Χανιά: Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία σε χώρο που έχει σήμανση θαλάσσιων χελωνών
Άγνοια ή αδιαφορία; 29.08.25

Λουόμενη έκανε ηλιοθεραπεία μέσα σε περιφραγμένο χώρο για τις θαλάσσιες χελώνες (φωτογραφίες)

Η γυναίκα δείχνει αμέριμνη να απολαμβάνει τον ήλιο, χωρίς να αντιλαμβάνεται τη σημασία της περιοχής στην οποία ξάπλωσε, καθώς ο χώρος αυτός στα Χανιά προορίζεται για την ωοτοκία των χελωνών

Σύνταξη
Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο
Πλήρες πρόγραμμα 29.08.25

Το πρόγραμμα Φάμελλου στη ΔΕΘ – Περιοδείες στη Βόρεια Ελλάδα, συμμετοχή ΣΥΡΙΖΑ στο συλλαλητήριο

Η κεντρική ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ θα διεξαχθεί στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης 10 Σεπτεμβρίου

Σύνταξη
Ανώγεια: Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του… γαζωμένο από σφαίρες
Αρνητική έκπληξη 29.08.25

Γύρισε από τις διακοπές και βρήκε το σπίτι του στα Ανώγεια... γαζωμένο από σφαίρες

«Δεν αισθάνομαι ότι έχω διάφορες με οποιονδήποτε άνθρωπο για να προχωρήσει σε τέτοια πράξη και να κάνει κάτι τέτοιο εναντίον μου», δήλωσε ο 63χρονος που είδε το σπίτι του να έχει δεχθεί πυροβολισμούς

Σύνταξη
Ταύρος: Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία – Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο και ναρκωτικά
Σχηματίστηκε δικογραφία 29.08.25

Συνελήφθη 38χρονος για ενδοοικογενειακή βία - Στο σπίτι του βρέθηκαν πυροβόλο όπλο, ναρκωτικά και κροτίδες

Στην οικία του συλληφθέντος εντοπίστηκε και ρουχισμός με τα διακριτικά της ΕΛ.ΑΣ. - Ανάμεσα στα κατασχεθέντα, εκτός από το όπλο, είναι ένα σπαθί, πλήθος φυσιγγίων και κροτίδων και πάνω από 8.000 ευρώ

Σύνταξη
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο