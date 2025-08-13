«Πρόταση από ομάδα της Ευρώπης για τον Γουέστμπρουκ, αλλά…»

Τα τελευταία χρόνια πολλοί είναι οι παίκτες από το ΝΒΑ που αποφάσισαν να κάνουν το υπερατλαντικό ταξίδι και να αγωνιστούν στα παρκέ της Euroleague, με τον Ράσελ Γουέστμπρουκ να είναι ανάμεσα σε αυτούς που δέχτηκαν… κρούσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, ο Αμερικανός γκαρντ αν και είχε στα χέρια του πρόταση από τη Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά το τέλος της συνεργασίας του με τους Νάγκετς, αποφάσισε να μη τη δεχτεί και να συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ.

Τι αποκάλυψαν στην Ισπανία για την πρόταση στον Γουέστμπρουκ

«Αναζητείται ομάδα για τον MVP του 2017, ο οποίος απέρριψε την οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο με τους Νάγκετς, παρότι δύσκολα θα βρει αλλού καλύτερη ευκαιρία να φορέσει το πολυπόθητο δαχτυλίδι που του λείπει. Άλλωστε, η απόκτησή του υπήρξε προσωπική επιθυμία του Νίκολα Γιόκιτς, αν και κάποιοι στα αποδυτήρια δεν τον έβλεπαν με καλό μάτι.

Στα 36 του χρόνια και μετά την ελευθερία που απέκτησε ως free agent, έμοιαζε πιθανό να αλλάξει παραστάσεις, αποδεχόμενος την εντυπωσιακή πρόταση της Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία θα μπορούσε να τον καταστήσει τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Ωστόσο, η απειλή για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στην EuroLeague απομακρύνεται, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Γουέστμπρουκ θα παραμείνει στο NBA, με πιθανότερο προορισμό τους Σακραμέντο Κινγκς», αναφέρει χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο.