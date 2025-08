Σεισμός 6,7 βαθμών στις Κουρίλες νήσους – Δεν δόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι

Σεισμός μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα τις Κουρίλες νήσους σύμφωνα με το Γερμανικό Επιστημονικό Κέντρο Γεωπιστημών (GFZ).

Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες μέρες, μετά τον σεισμό των 8,8 Ρίχτερ είχε προκληθεί τσουνάμι στις Κουρίλες νήσους, με αποτέλεσμα να σημειωθούν πλημμύρες.

To Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

ADVISORY: NO TSUNAMI THREAT TO THE PHILIPPINES

Το Σύστημα Προειδοποίησης του Ειρηνικού για τσουνάμι, έκανε την ίδια μέτρηση του μεγέθους του σεισμού με το USGS, ενώ δεν υπήρξε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά το σεισμό.

Ο ισχυρός σεισμός των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή σήμανε προ ημερών συναγερμό για τσουνάμι σε χώρες του Ειρηνικού.

Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε τσουνάμι στη Ρωσία, την Ιαπωνία, την Αλάσκα, τη Χαβάη, την Καλιφόρνια και άλλες αμερικανικές πολιτείες, ενώ προειδοποιήσεις είχαν εκδοθεί και για άλλες χώρες, μεταξύ των οποίων η Χιλή, η Κόστα Ρίκα, η γαλλική Πολυνησία αλλά και η Κίνα.

Την μέρα του σεισμού των 8,8 Ρίχτερ περίπου 2.700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες στις Κουρίλες νήσους –όπου είχε κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης–, σύμφωνα με τις αρχές, που επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

